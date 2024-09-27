عبد الرحمن الملا..طفل إماراتي يقود جهود السلامة الرقمية

وقالت إن التنمر الإلكتروني أصبح منتشراً على نطاق واسع في المؤسسات التعليمية، وخاصة في المدارس، وذلك مع الاستخدام الكثيف لوسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت: "يتجلى هذا التنمر عادة في عدة أشكال: التنمر اللفظي، الذي يتميز بالشتائم أو المزاح أو التهديدات، والتنمر الاجتماعي أو الارتباطي، حيث يتم استبعاد الطلاب أو التشهير بهم أو إذلالهم لإلحاق الضرر بمكانتهم الاجتماعية. يتسبب هذا في أضرار عاطفية ونفسية وأحياناً جسدية وخيمة، مما يؤثر على رفاهية الطالب وأدائه الأكاديمي وعلاقاته الاجتماعية".