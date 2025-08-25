عام دراسي جديد في الإمارات: تنظيم متوازن بين الدراسة والإجازات لتعزيز جودة التعليم

بعد ما يقرب من شهرين من العطلة الصيفية، عادت الحافلات المدرسية الصفراء الشهيرة صباح الاثنين، لتجوب أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لنقل الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.
أعادت المدارس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة فتح أبوابها لاستقبال أكثر من مليون طالب عائدين على دفعات، مما أثار موجة جديدة من الحماس والتوتر. وازدادت حركة المرور حول المدارس مبكرًا مع قيام أولياء الأمور بتوصيل أبنائهم، بعضهم في يومهم الدراسي الأول، بينما عاد آخرون إلى ممرات مألوفة.
داخل المدرسة، سادت أجواء حماسية، حيث وصل المعلمون مبكرًا استعدادًا لاستقبال الطلاب. وشوهد بعض أعضاء هيئة التدريس يحملون اللوازم المدرسية إلى المدرسة، بينما تجمع آخرون في مجموعات صغيرة، يتبادلون التحيات ويجهزون الفصول الدراسية.
كان الصباح مزيجًا من لمّ الشمل والاستكشاف، حيث استقر الطلاب والموظفون الجدد جنبًا إلى جنب مع العائدين. وفي الحرم الجامعي، اجتمع الأصدقاء في جوٍّ من الضحك والعناق، والتقط الكثيرون منهم صورًا في أكشاك الترحيب الملونة المزينة بعناصر مرحة.
تجوّل آخرون في الممرات بنعاس، لا يزالون يتأقلمون مع الصباح الباكر. غمرت الأحاديثُ مُلخصات العطلات ومثلجات الترحيب المجانية، بينما كان الطلاب يتجاذبون أطراف الحديث عن رحلات الصيف أو ببساطة عن الأيام الهادئة التي قضوها مع عائلاتهم.
شهد اليوم أيضًا إنجازات جديدة للبعض. اعترفت كايلي، الطالبة في الصف السابع والمغتربة الصينية في مدرسة جيمس فاوندرز البرشاء، بأنها تشعر "بالحماس... ربما"، لكنها اعترفت أيضًا ببعض التوتر. وقالت: "هذا العام هو العام الدراسي الثانوي، وسيكون هناك عبء عمل متزايد - الكثير من العمل الشاق. أنا قلقة بعض الشيء بشأن الرياضيات. لكنني متشوقة للقاء أصدقائي ومعلميّ الجدد".
قالت مهرين أرفاز، طالبة الصف الحادي عشر في مدرسة جيمس كامبريدج الدولية: "أنا متحمسة للغاية للعودة إلى المدرسة، رغم شعوري ببعض التوتر لأنني سأقدم امتحانات IGCSE هذا العام. أنا سعيدة للغاية برؤية معلميّ وزملائي. خلال الصيف، شهدنا الكثير من التغييرات؛ فقد أُعلن عن جداول دراسية جديدة. أنا سعيدة للغاية لأننا سنحصل على عطلة ديسمبر أطول. لقد وضعت مدرستنا جدولًا زمنيًا جديدًا، يُقلّص مدة الحصص إلى 40 دقيقة ويزيد عدد الحصص. لذا، سيكون العام الدراسي الجديد ممتعًا بلا شك."
الآباء والأمهات أيضًا سجّلوا انتقالاتهم الخاصة - أوصلت الأم المصرية سارة أحمد ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى "مدرسة كبيرة" لأول مرة، ووصفت صباحًا مليئًا بالترقب المبهج. ضحكت قائلةً: "أخبرني بما يريده في صندوق غدائه، حتى أنه اختار لون شوكته. حتى الآن، كل شيء تحت السيطرة... لم يبكي إطلاقًا، وانطلق سعيدًا نحو فصله".
بالنسبة للآخرين، جلب الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية مزيجًا من الفخر والقلق. قالت دانيا ليسوي، وهي أم أردنية: "ابني سيبدأ الصف السابع في مدرسة جيمس فاوندرز البرشاء، وأتوقع تغييرات كثيرة خلال فترة انتقاله. أكاديميًا، سيكون الأمر أكثر صعوبة، واجتماعيًا، قد يكون صعبًا. لكننا واثقون من أننا سنجتازه معًا".
أثرت التغييرات العملية أيضًا على بداية هذا العام الدراسي. أشارت نيها ياسر، التي يلتحق ابنها أيضًا بالصف السابع في المدرسة نفسها، إلى أن حقيبته "أخف وزنًا بشكل ملحوظ" مقارنةً بحقيبة ابنتها في الصف التاسع. وقالت: "مع مضاعفة الحصص الدراسية خلال اليوم، قلّت المواد الدراسية، ما يعني أن الطلاب سيضطرون لحمل عدد أقل من الكتب".
وبعيدًا عن الفصول الدراسية، بذل أعضاء هيئة التدريس قصارى جهدهم لدعم الأسر بعد العطلة الصيفية، من خلال تعزيز بيئة ترحيبية مفتوحة حيث يمكن للآباء المشاركة والبحث عن الإجابات والشعور بالثقة في أن أطفالهم ينضمون إلى مجتمع جاهز للنمو والازدهار.
قالت شايني دافيسون، مديرة مدرسة وودليم الحميدية: "نُظمت برامج تعريفية للطلاب الجدد وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة الممتعة، بعناية فائقة لخلق جوٍّ من الترحيب والترحاب. وحصل كل طفل على هدية تذكارية صغيرة ليتذكر يومه الأول".
في جميع أنحاء الشارقة، عاد الطلاب إلى مدارسهم بحماس مماثل. وصفت فاندانا مروة، مديرة مدرسة دلهي الخاصة بالشارقة، هذا اليوم بأنه "انطلاقة جديدة". وقالت: "كان الأطفال يتبادلون بشغف قصص العطلة مع المعلمين ويتواصلون مجددًا مع أصدقائهم". وأضافت: "تم تجهيز كل ركن من أركان المدرسة بعناية فائقة، يمزج بين الفرح والسلامة. هذا الفصل الجديد يُذكرنا بأن التعلم هو الضحك والانتماء والبدايات الجديدة".
في أبوظبي، استغلت المدارس الصيف لتطوير حرمها المدرسي وإعادة النظر في استراتيجياتها التعليمية. وأبرزت تريسي كراودر-كلو، مديرة مدرسة كرانلي أبوظبي، "توسعة قاعات الطعام، وإعادة تصميم مكتبة المدرسة الثانوية، وتجديد العشب الصناعي، والمرافق الرياضية"، مما يعكس التزامًا برفاهية الطلاب. وأضافت: "شارك موظفونا أيضًا في حوارات تطلعية حول الابتكار في الفصول الدراسية، والذكاء الاصطناعي، والتنمية الشاملة، والاستدامة".