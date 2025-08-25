عام دراسي جديد في الإمارات: تنظيم متوازن بين الدراسة والإجازات لتعزيز جودة التعليم

قالت مهرين أرفاز، طالبة الصف الحادي عشر في مدرسة جيمس كامبريدج الدولية: "أنا متحمسة للغاية للعودة إلى المدرسة، رغم شعوري ببعض التوتر لأنني سأقدم امتحانات IGCSE هذا العام. أنا سعيدة للغاية برؤية معلميّ وزملائي. خلال الصيف، شهدنا الكثير من التغييرات؛ فقد أُعلن عن جداول دراسية جديدة. أنا سعيدة للغاية لأننا سنحصل على عطلة ديسمبر أطول. لقد وضعت مدرستنا جدولًا زمنيًا جديدًا، يُقلّص مدة الحصص إلى 40 دقيقة ويزيد عدد الحصص. لذا، سيكون العام الدراسي الجديد ممتعًا بلا شك."