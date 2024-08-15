طلاب متميزون يشاركون أسرار نجاحهم الأكاديمي

"لقد كان مزيجاً من الإثارة والارتياح. لم أصدق ذلك في البداية"، كما يتذكر الطالب في المستوى المتقدم. "بعد كل هذا العمل الشاق والليالي الطويلة، شعرت وكأن رؤية هذه الدرجات كانت بمثابة حلم تحقق. لقد أخبرت عائلتي على الفور بالخبر، وكنا جميعاً في غاية السعادة. كانت واحدة من تلك اللحظات التي لن أنساها أبداً".