طلاب متميزون يشاركون أسرار نجاحهم الأكاديمي
مع طلوع فجر يوم الخميس، وجد أريان سابو من مدرسة جيمس كامبريدج الدولية (CIS) - دبي نفسه في مأزق غير متوقع. فبينما كان زملاؤه يسجلون الدخول إلى حساباتهم بشغف للتحقق من نتائجهم في مستوى A، أدرك أريان أنه نسي اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. وبشكل غير متوقع ، تلقى مكالمة تهنئة من مستشار مدرسته.
"لقد كان مزيجاً من الإثارة والارتياح. لم أصدق ذلك في البداية"، كما يتذكر الطالب في المستوى المتقدم. "بعد كل هذا العمل الشاق والليالي الطويلة، شعرت وكأن رؤية هذه الدرجات كانت بمثابة حلم تحقق. لقد أخبرت عائلتي على الفور بالخبر، وكنا جميعاً في غاية السعادة. كانت واحدة من تلك اللحظات التي لن أنساها أبداً".
سر النجاح
عندما سُئل عن سر نجاحه الأكاديمي، قال أريان: "كان السر في الحقيقة هو حب المواد التي اخترتها والرغبة في دراستها. لقد استمتعت حقاً بما كنت أتعلمه، مما جعل من السهل الحفاظ على الحافز. وعلى الرغم من عبء الدراسة، فقد وجدت وقتاً للأنشطة اللامنهجية مثل التزلج على الألواح والعزف على الجيتار. كان موازنة اهتماماتي مع الدراسة أمراً أساسياً".
تشمل إنجازات آريان الحصول على أعلى الدرجات في علوم الكمبيوتر والكيمياء والرياضيات، إلى جانب الحصول على درجات A في الرياضيات المتقدمة والفيزياء واختبارات الكفاءة في الرياضيات. وقد فتح تفانيه أبواب سبع جامعات أمريكية رائدة، وقرر الانضمام إلى معهد جورجيا للتكنولوجيا للحصول على تخصص مزدوج في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر.
ويتطلع أريان إلى معهد جورجيا للتكنولوجيا، حيث يتوق إلى التعمق أكثر في مجالات اهتماماته. وأشار إلى أن "هيئة التدريس تضم بعض الخبراء الرائدين في مجالاتهم، وفرص الدراسة لا مثيل لها".
وبينما يتأمل رحلته، يشعر بالامتنان للدعم الذي تلقاه: "أود أن أعرب عن عميق امتناني لكل شخص في CIS الذي دعمني في تحقيق نتائجي في المستوى المتقدم. لقد أحدث تفانيهم وتشجيعهم كل الفارق".
إرث من الإنجاز
شهد هذا العام إنجازاً كبيراً بالنسبة لمجموعة جيمس للتعليم، حيث نجح 1883 طالباً من 22 مدرسة تابعة لمجموعة جيمس في الإمارات العربية المتحدة وقطر في اجتياز 5191 امتحاناً من المستوى المتقدم، وهو رقم قياسي. وحصل 26% من المتقدمين للامتحان على درجات تتراوح من A* إلى A، بينما حصل 52% منهم على درجات تتراوح من A* إلى B.
وبالمثل، حصلت سارة أسامة يوسف الجمال من مدرسة جيمس فيرست بوينت على درجات A* في الكيمياء والفيزياء والرياضيات والرياضيات المتقدمة. وهي تخطط لدراسة الفيزياء في جامعة مانشستر. وقالت: "عندما رأيت والدتي تبكي، شعرت بالخوف، ولكن عندما فتحت نتيجتي، فوجئت بسرور".
وفي حديثها عن تجربتها، قالت سارة: "إن التحدي الذي واجهته في دراسة الفيزياء هو ما جذبني إليها. فهي مادة ممتعة ومثيرة للاهتمام تفتح العديد من الفرص".
"سأحتفل بالحصول على قسط من النوم ــ لم أستطع النوم الليلة الماضية من شدة القلق بشأن النتائج. الراحة هي طريقتي للاحتفال، ولكنني سأحتفل لاحقاً مع عائلتي وأصدقائي أيضاً".
وأكدت سارة أيضاً على أهمية تخصيص الوقت لدراستها: "لقد بذلت الكثير من الجهد، وخاصة في الأشهر القليلة الماضية. ركزت على المراجعة، وتأكدت من أنني فهمت المادة بنفسي".
وأعربت عن حماسها لمستقبلها، واختتمت حديثها قائلة: "الفيزياء ليست مجرد تحدٍ؛ بل إنها مثمرة بشكل لا يصدق. وأنا أتطلع إلى ما هو قادم!"
تفوقت "نيكيتا آشار" من مدرسة جيمس فاوندرز بحصولها على درجات A* في الفنون الجميلة والفرنسية والفيزياء والرياضيات. وهي تستعد لدراسة الهندسة المعمارية في كلية الهندسة المعمارية AA في إنجلترا. وقالت: "أنا ممتنة للغاية لمعلمي وعائلتي على الدعم الذي قدموه لي على مدار العامين الماضيين".
بعد أن أمضت سبع سنوات في مدرسة جيمس، قالت نيكيتا: "لقد كانت بيئة تعليمية داعمة حقاً. والداي في غاية السعادة ومتحمسان للغاية لبدء هذه الرحلة".
وفي حديثها عن استعداداتها، قالت: "لقد أمضيت عامين في الدراسة بجد، وإذا كانت لدي أي أسئلة، كان أساتذتي موجودين دائماً لمساعدتي".
اختارت نيكيتا الهندسة المعمارية لأنها كانت تحب الفن والفيزياء دائماً. وقالت: "إن الجمع بين الإبداع والتقنية في الهندسة المعمارية مثالي بالنسبة لي، فهو يسمح لي حقاً بالتعبير عن نفسي".