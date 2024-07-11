طلاب دبي يكتشفون حيوان "كابياء باتاغونيا" النادر في منافسة مدرسية

وأضاف:: "إنها طريقة مبتكرة للغاية لتشجيع الناس على الخروج إلى الهواء الطلق والبحث في الطبيعة. نطلق على هذه النهج الذي يربط الناس بالطبيعة اسم "موجة الطبيعة". نريد أن نساعد في خلق موجة من الارتباط بالطبيعة. وإلا فإن الأطفال سيبقون في المنزل يشاهدون التلفاز ويلعبون على الكمبيوتر. إن هذا الأمر مهم جداً. لقد انضمت إلينا 100 أسرة عندما تنافسنا مع مدرسة صفا المجتمعية، كان هذا أيضاً حدثاً كبيراً."