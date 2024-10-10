طلاب دبي يختبرون تجربة تعليمية في الاستدامة

إن الربط بين هذه المساحات المزروعة وكافيتريا المدرسة أمر بالغ الأهمية. يتم الاستفادة من منتجات المشتل والحديقة بعدة طرق، وخاصة في الكافتيريا. قال "كورماك هاراجي"، مدرس الصف الخامس ومنسق العلوم الابتدائية: "لقد ساعد مقدمو الطعام الطلاب في حصاد المنتجات حتى يتم تضمينها في السلطات الطازجة". "يكون مذاقها أفضل دائماً عندما تقطفها بنفسك!" مع وصول المنتجات الطازجة إلى الكافتيريا وتوزيع العسل الناتج من خلايا النحل، لا يزرع الطلاب البذور فحسب؛ بل يزرعون مستقبلاً حيث تكون الممارسات الصحية جزءاً من حياتهم اليومية.