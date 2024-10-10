طلاب دبي سُرقت جوازات سفرهم وفازوا بالميدالية الفضية

تعرضت مجموعة مكونة من تسعة طلاب من دبي لسرقة جوازات سفرهم بعد ثماني ساعات فقط من وصولهم إلى أثينا للمشاركة في مسابقة الروبوتات.

وعلى الرغم من هذه الحادثة المؤسفة، استطاع فريق الإمارات تحقيق إنجاز رائع بحصوله على المركز الثاني بين 193 دولة في المسابقة العالمية، المعروفة عادةً باسم "أولمبياد الروبوتات".