طلاب "جيمس الدولية" يعيدون إنشاء أجهزة محطة الفضاء

تم مؤخراً إعادة إنشاء عدد من الأجهزة المستخدمة في محطة الفضاء الدولية ضمن مختبر الفضاء في إحدى مدارس دبي.

سوف يستكشف الطلاب في مختبر الفضاء، الذي افتتح يوم الخميس في مدرسة جيمس الدولية - الخيل، موضوعات أساسية مثل الزراعة المائية على المريخ وتصميم الألعاب ثلاثية الأبعاد في ميتافيرس للتفاعل الاجتماعي والحيوانات الأليفة الروبوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للمريخ والمركبات ذاتية القيادة للنقل على المريخ وإصلاحات الفضاء الذاتية واستخدام الأذرع الآلية وأجهزة اللمس القابلة للارتداء وأدوات التحكم بالإيماءات للعمليات الفضائية.

وسيكون البرنامج متاحاً واختيارياً لطلاب الصفوف 9-10 في التصميم ضمن برامج البكالوريا الدولية في العام الدراسي القادم.

وتقدم المدرسة مجموعة متنوعة من خيارات الدورات التدريبية في التصميم، والتي تشمل تصميم المنتجات، والتصميم الرقمي/واجهة المستخدم/تجربة المستخدم، وتصميم الأطعمة، وتصميم الأزياء، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المتعلقة بالطيران، وتضيف الآن مختبر الفضاء.