طلاب الطب والهندسة يعودون إلى "التدريب الواقعي" في جامعات الإمارات

بعد أسابيع من التوقف، بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى الحرم الجامعي في جميع أنحاء دولة الإمارات. واعتباراً من يوم الإثنين، ستشهد عودة حذرة ومرحلية عودة مجموعات مختارة من الطلاب إلى المختبرات والعيادات والورش، حيث لا يمكن تحقيق نواتج التعلم المطلوبة عبر الشاشات.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (MoESHR)، التي طلبت من المؤسسات استئناف التدريس الحضوري فقط للبرامج التي تتطلب تدريباً عملياً.

تشمل هذه البرامج المساقات التي تتضمن الممارسات السريرية، والعمل المخبري، والتطبيقات الميدانية، والامتحانات الحضورية. وبالنسبة للعديد من الطلاب، وخاصة في مجالات الطب والهندسة والعلوم التطبيقية، يمثل هذا التحول خطوة حاسمة لضمان استمرارية تقدمهم الأكاديمي في مساره الصحيح.

وقد حدد تعميم أُرسل إلى الجامعات 14 تخصصاً ذا أولوية للعودة المرحلة، تشمل العلوم الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة المعمارية، وعلم النفس. ورغم إعادة فتح الأبواب، فإن الرسالة الصادرة عن إدارات الجامعات واضحة: "الحذر يأتي أولاً".

"مخرجات التعلم تتطلب الحضور"

في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، ركزت الاستعدادات على ضمان استئناف التعلم الحضوري الضروري فقط. وأوضح البروفيسور بسام علم الدين الحاجة إلى العودة الفعلية في بعض التخصصات، مشيراً إلى أن هذه البرامج تعتمد بشكل كبير على المشاركة العملية.

وقال: "تماشياً مع توجيهات وزارة التربية والتعليم، تنطبق العودة التدريجية في المقام الأول على البرامج الأكاديمية التي تتطلب حضوراً بدنياً... ويشمل ذلك المساقات القائمة على المختبرات، والوحدات التي تتطلب استخدام معدات مكثفة، ومشاريع التخرج أو التصميم النهائي".

وأشار إلى أن هذه العناصر — خاصة في الهندسة والعلوم التطبيقية — "لا يمكن محاكاتها بالكامل في بيئة افتراضية"، وهو ما يفسر ضرورة التعلم المحدود داخل الحرم الجامعي. ولدعم هذا الانتقال، شكلت الجامعة فريق استجابة للطوارئ وعززت بروتوكولات السلامة، مؤكداً أن العودة ستكون محكومة بدقة.

وأضاف علم الدين: "ستكون العودة إلى الحرم الجامعي خاضعة للرقابة ومرحلية، ومقتصرة فقط على الطلاب المسجلين في المساقات ذات المتطلبات الحضورية الحرجة... وسيتم الحفاظ على تدابير سلامة صارمة، وآليات للتحكم في الطاقة الاستيعابية، وجاهزية تشغيلية طوال الوقت". أما بالنسبة لغالبية الطلاب، فسيستمر التعلم عبر الإنترنت وفق نموذج هجين مصمم لتقليل الاضطراب مع ضمان المرونة.

شبكات الأمان والمرونة تظل ركيزة أساسية

أصبح التخطيط للطوارئ جزءاً محورياً في عملية صنع القرار في جميع المؤسسات، حيث أبدت الجامعات استعداداً لتغيير مسارها إذا تغيرت الظروف. وأكد علم الدين أن القدرة على التكيف تظل مدمجة في النظام، قائلاً: "الجامعة على أتم الاستعداد لتكييف عملياتها إذا تغيرت الظروف... سيتم إعادة جدولة الجلسات العملية لضمان تمكن الطلاب من إكمال تعلمهم التطبيقي في وقت أكثر ملاءمة"، مضيفاً أن الجداول الزمنية ستظل مرنة.

وفي جامعة الخليج الطبية، ينصب التركيز بشكل مماثل على البرامج التي يكون فيها التفاعل الواقعي ضرورياً. وأوضح البروفيسور ماندا فينكاترامانا أنه تم إعطاء الأولوية لتخصصات مثل الطب، وطب الأسنان، والتمريض، والعلاج الطبيعي — وهي مجالات يجب فيها على الطلاب التفاعل مباشرة مع المرضى أو عبر المحاكاة السريرية.

وقال: "هذه مجالات يعد فيها التفاعل المباشر مع المرضى، والعمل المختبري، والتدريب القائم على المحاكاة أمراً أساسياً ولا يمكن محاكاته بالكامل من خلال المنصات الافتراضية".

ولإدارة العودة، استحدثت الجامعة جداول زمنية متناوبة، ونماذج تدريس هجينة، وتدابير سلامة صارمة. ويتم استخدام مرافق مثل مراكز المحاكاة بطريقة مدروسة، بينما تستمر المنصات الرقمية في دعم أولئك الذين يدرسون عن بُعد.

وأضاف فينكاترامانا أن سلامة الطلاب تظل أولوية خلال هذا الانتقال، قائلاً: "لقد خصصنا أيضاً خطاً ساخناً لدعم الطلاب لضمان المساعدة السريعة لأي مخاوف أكاديمية أو إدارية خلال هذه الفترة الانتقالية. يمكن للطلاب التواصل معنا مباشرة عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم 971561775555+، مما يسمح لنا بالبقاء على اتصال وثيق والاستجابة في جميع الأوقات".