طلاب الإمارات يعززون فرص العمل بمهاراتهم المهنية

وبحسب التقرير، يعتقد 88% من خبراء التعليم العالي الذين شملهم الاستطلاع أن الطلاب أكثر ميلاً إلى الالتحاق بالبرامج التي تقدم الاعتماد الأكاديمي للحصول على شهادات معترف بها في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، يتفق 92% على أن الخريجين الذين حصلوا على هذه الشهادات مجهزون بشكل أفضل لسوق العمل. ويتردد صدى هذا الشعور بين الطلاب أنفسهم، حيث ذكر 97% من الطلاب في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أن الحصول على شهادة مهنية من شأنه أن يساعدهم على التميز أمام أصحاب العمل والحصول على وظيفة بعد التخرج.