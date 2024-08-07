طلاب الإمارات يستكشفون مستقبلهم المهني بتجارب صيفية

بدلاً من الذهاب في إجازة لمدة أسابيع هذا الصيف، اختار العديد من الطلاب الإماراتيين العمل، حتى أن بعضهم قام بوظائف كاملة من 9 إلى 5 وظائف خلال فترة تدريبهم. بالنسبة لهم، كانت هذه فرصة لتعلم مهارات جديدة، واختبار معرفتهم، وقبل كل شيء، الحصول على لمحة عما يمكن أن تكون عليه الحياة بعد المدرسة.