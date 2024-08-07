طلاب الإمارات يستكشفون مستقبلهم المهني بتجارب صيفية
بدلاً من الذهاب في إجازة لمدة أسابيع هذا الصيف، اختار العديد من الطلاب الإماراتيين العمل، حتى أن بعضهم قام بوظائف كاملة من 9 إلى 5 وظائف خلال فترة تدريبهم. بالنسبة لهم، كانت هذه فرصة لتعلم مهارات جديدة، واختبار معرفتهم، وقبل كل شيء، الحصول على لمحة عما يمكن أن تكون عليه الحياة بعد المدرسة.
بعد تدريب دام أسبوعين في أحد مستشفيات "كاتماندو"، اقتنعت "ليكسي كروفورد" البالغة من العمر 17 عامًا بأنها تسير على الطريق الصحيح. وقالت: "الآن أنا متأكدة من أنني أريد أن أصبح جراحة أطفال".
وقالت كروفورد إن هذه التجربة ساعدتها على فهم ما يعنيه أن تكون طبيبة بشكل أفضل. وقالت: "لقد سُمح لنا بالدخول إلى غرفة العمليات وشاهدنا العديد من العمليات الجراحية، وساعدنا في فرز المرضى في غرفة الطوارئ، بل ذهبنا إلى مدرسة محلية وأجرينا فحوصات صحية على الأطفال".
تدربت كروفورد أيضًا في عيادة محلية خلال العام الدراسي للحصول على فهم أفضل للمجال الذي تختاره، وتحقيق التوازن بين المدرسة والدراسات والأنشطة الأخرى جنبًا إلى جنب. قالت: "لقد تدربت في عيادة كورنرستون لأكثر من أسبوعين لمدة 10 ساعات تقريبًا". "لقد علمتني مراقبة المتخصصين في الرعاية الصحية على كل المستويات وهم يتعاملون مع مجموعات متنوعة من الأشخاص كيفية الحفاظ على عقل متفتح والتعاطف مع كل مريض."
وقالت: "عندما أفعل شيئًا أحبه، أشعر بالسهولة، وليس كأنه عمل روتيني".
كما أكملت ليا ثورين، وهي طالبة أخرى من دبي، برنامج تظليل الطبيب في مستشفى زليخة هذا الصيف. قامت طالبة الصف العاشر في كلية اللغة الإنجليزية بالتدريب كجزء من مناهجها المدرسية.
"لقد كان ذلك مطلبًا لمدرستي. وقالت: "كان علينا أن نحظى بخمسة أيام من الخبرة العملية، ويفضل أن يكون ذلك في مجال من المحتمل أن نتابعه". "لقد كنت دائماً مهتمة بالطب ولذلك اخترت العمل في المستشفى حتى أتمكن من التعرف على المجالات المختلفة في المجال الطبي."
وقالت: "أحد أهم الأشياء التي تعلمتها خلال فترة التدريب هو أنه، على عكس المدرسة والمنزل، لا تحصل على أي شيء على طبق من ذهب". لذلك عليك أن تستجمع ثقتك بنفسك لتطلب ما تريد. أعطتني هذه التجربة الوضوح وفهماً أعمق لما يتطلبه الأمر لكي أكون طبيباً. ساعات العمل الطويلة والتفاني الكامل أمر لا بد منه لهذه الوظيفة."
تعلم مهارات جديدة
لم يختار جميع الطلاب إجراء تدريب داخلي في المجالات التي يرغبون في ممارسة حياتهم المهنية فيها. "روهان نيهالاني"، طالب الصف الثاني عشر في مدرسة كامبريدج الدولية، دبي سوف يقوم بمهمة مع The Hive، وهي شركة محلية تدرب الأطفال على أداء العروض المسرحية. والمسرحيات الموسيقية.
قال: "سأكون متدرباً وأساعد فريق الكواليس في إنشاء الدعائم وديكورات المسرح". "هذا شيء قمت به في الصيف الماضي وأنا أستمتع به كثيراً."
ومع ذلك، قال روهان إن هذا ليس المجال الذي يرغب في متابعته في مستقبله. قال: “أريد أن أدخل في مجال الرياضة أو علم النفس”. "يساعدني التدريب بشكل كبير في بناء مهارات التواصل. أتفاعل كل يوم مع أشخاص من مختلف الأعمار والجنسيات وأتعلم كيفية العمل معهم كفريق. لقد تعلمت أيضًا القيام بمهام متعددة وأصبحت واثقًا من التحدث أمام الجمهور".
أكملت سناء أجراوال، وهي طالبة في الصف الحادي عشر في مدرسة "جيمس متروبول"، للتو فترة تدريبها في وكالة التسويق Drip Media، وقالت إن ذلك منحها نظرة ثاقبة حول الصناعة التي كانت مهتمة بها. قالت: "طريقة جيدة لفهم المزيد عنها". "ما زلت أستكشف مجالات مختلفة ولم أركز على المهنة التي أريد أن أمارسها."
خلال فترة التدريب، عملت لمدة 9 إلى 5 أيام كاملة لمدة أسبوعين. وقالت: "في الصباح كنا نقوم بأعمال مكتبية، وفي النصف الثاني من اليوم، كنا نذهب إلى الاستوديو في الطابق السفلي ونصنع المحتوى". "لقد كانت بيئة مريحة للغاية وتعلمت الكثير حول ما يدخل في إنشاء المحتوى على أساس يومي."