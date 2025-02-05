طلاب الإمارات يستفيدون من مقاطع "ادرس معي" وسط تحذيرات من مخاطر الاعتماد الزائد

وبينما أقر الدكتور وليد بالفوائد العديدة لمقاطع فيديو "الدراسة معي"، إلا أنه حذر أيضاً من العيوب المحتملة، موضحاً: "من المهم أن نلاحظ أنه في حين أن اتجاه "الدراسة معي" له العديد من الفوائد النفسية، فإنه قد يكون له أيضاً بعض الجوانب السلبية".