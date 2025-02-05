طلاب الإمارات يستفيدون من مقاطع "ادرس معي" وسط تحذيرات من مخاطر الاعتماد الزائد
مع لجوء طلاب الجامعات في الإمارات العربية المتحدة بشكل متزايد إلى مقاطع الفيديو والبث المباشر "ادرس معي"، يجد الكثير منهم أن هذه الموارد قيمة في تعزيز التركيز والإنتاجية أثناء رحلاتهم الأكاديمية. ومع ذلك، أكد أحد الخبراء على الحاجة إلى موازنة هذا الاتجاه مع تطوير استراتيجيات الدراسة المستقلة.
وتنبع جاذبية مقاطع الفيديو "الدراسة معي" من المفهوم النفسي للتسهيل الاجتماعي، والذي يشير إلى أن الأفراد "يشعرون بمزيد من التحفيز والتركيز عندما يرون الآخرين يدرسون بجانبهم، حتى في سياق افتراضي"، كما قال الدكتور وليد العمر، أخصائي الطب النفسي في مستشفى ميدكير الشارقة.
وأوضح الدكتور العمر أن "الطلاب في إطار الدراسة الجماعية الافتراضية يشعرون بالمسؤولية المشتركة، مما قد يحفزهم على الالتزام بروتين الدراسة"، مضيفًا: "يساعد هذا الاتصال في تخفيف مشاعر التوتر والشعور بالوحدة، خاصة بين طلاب الجامعات الذين غالبًا ما يواجهون ضغوطًا أكاديمية مكثفة".
وبينما أقر الدكتور وليد بالفوائد العديدة لمقاطع فيديو "الدراسة معي"، إلا أنه حذر أيضاً من العيوب المحتملة، موضحاً: "من المهم أن نلاحظ أنه في حين أن اتجاه "الدراسة معي" له العديد من الفوائد النفسية، فإنه قد يكون له أيضاً بعض الجوانب السلبية".
وأضاف أن "الاعتماد المفرط على هذه الموارد قد يؤدي إلى نقص مهارات الدراسة المستقلة وانخفاض التفكير النقدي".
يعد التعلم المستقل أمرًا مهمًا لأنه يشجع الطلاب على تطوير وإدارة دوافعهم الخاصة نحو التعلم. كما يعني أيضًا أن الطلاب يتحملون المزيد من المسؤولية عن تقدمهم.
التحفيز والمساءلة
وأشار الدكتور وليد أيضًا إلى أن شعبية مقاطع الفيديو الفيروسية يمكن أن تُعزى إلى عوامل عدة مثل توفير بيئة دراسية منظمة مع مؤقتات وفترات راحة مجدولة، بالإضافة إلى مساعدة الطلاب على إدارة وقتهم بشكل أفضل.
كما أنها توفر التحفيز والمساءلة، حيث أن مشاهدة الأقران يدرسون يقلل من التسويف ويشجع على التركيز. في عالم ما بعد الوباء، تساعد هذه الجلسات الافتراضية في مكافحة الشعور بالوحدة من خلال إعادة خلق التفاعل الاجتماعي الذي يفتقده العديد من الطلاب.
بالإضافة إلى ذلك، تسهل منصات مثل YouTube وTikTok على الطلاب الوصول إلى قدر كبير من محتوى الدراسة والموارد المفيدة.
وقالت ميثاء اليليالي، وهي طالبة عشرينية من رأس الخيمة: "الفيديوهات المنتشرة تشجعني على الدراسة، وتساعدني على تجنب الشعور بالوحدة لفترات طويلة؛ وكأنها دخلت عالماً آخر".
لاحظت تحسنًا ملحوظًا في عادات الدراسة لديها، وقالت: "الآن أستطيع أن أدرس لساعات، وأخذ فترات راحة، وتقسيم وقتي وفقًا لجدولي الزمني دون أن أشعر بالرغبة في الاستسلام".
كما شجعت زملاءها الطلاب على استكشاف أنماط الفيديو المختلفة. "جرّب أنواعًا مختلفة لتجد ما يناسبك بشكل أفضل".
وقالت طالبة أخرى تدعى ميثاء مصبح (20 عاماً) إنها تقدر الأجواء المريحة التي خلقتها مقاطع الفيديو، وأضافت أنها لاحظت تحولاً في إنتاجيتها.
"على سبيل المثال، يستخدم بعض الأشخاص في مقاطع الفيديو "ادرس معي" أساليب دراسية معينة، وأحيانًا أستفيد من هذه الأساليب."
شاهد أدناه مقطع فيديو لجلسات الدراسة الخاصة بـميثا:
وتفضل ميثاء الجلسات الصامتة بالنسبة لمواضيع معينة.
"إذا كان الموضوع الذي أدرسه كثيفًا، فأنا أفضل جلسات الدراسة الصامتة أو مقاطع الفيديو التي تحتوي على أصوات الطبيعة". وهي تدعو إلى استخدام هذه المقاطع، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يحاولون فهم أساليب دراستهم.
"أبدأ الدراسة دون وعي"
وأكدت شهد الدويري (20 عاماً) المقيمة في الشارقة، على الدافع المستمد من هذه الفيديوهات: "إنها تحفزني على الدراسة، وتساعدني على التركيز، وعندما أرى شخصاً يدرس، أبدأ في الدراسة دون وعي".
وتدرس عادة لمدة أربع ساعات، مع أخذ فترات راحة كل نصف ساعة. وأضافت: "أحب كلا الأمرين؛ أحيانًا مع موسيقى هادئة وأحيانًا أخرى مع ضوضاء بيضاء، مثل صوت حرق الخشب أو المطر".
وترى الدويري أن هذه الفيديوهات هي "أفضل الطرق وأكثرها تحفيزاً"، وتنصح الآخرين بشدة باستخدامها.
وأكد الدكتور العمر على ضرورة تجنب الاعتماد على الفيديوهات المنتشرة فقط لأنها قد تؤدي إلى خطر التعلم السلبي، كما أكدت على ضرورة تطوير مهارات الدراسة المستقلة لدى الطلبة.