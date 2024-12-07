طلاب الإمارات يتفوقون عالمياً في العلوم والرياضيات
كشفت دراسة دولية مرموقة أن طلبة الصف الثامن في دولة الإمارات احتلوا المركز الرابع عالمياً في العلوم، بينما جاء طلبة الصف الرابع في المركز الخامس بين أقرانهم حول العالم.
دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS) 2023 هي تقييم يتم إجراؤه كل أربع سنوات لمراقبة اتجاهات إنجازات الطلاب في الرياضيات والعلوم والقراءة. وقد شاركت أكثر من 64 دولة في نسخة هذا العام.
وحصل طلاب الصف الثامن على 563 نقطة في العلوم مقابل المتوسط العالمي البالغ 478 نقطة. وحصل طلاب الصف الرابع على 571 نقطة مقابل المتوسط العالمي البالغ 494 نقطة، بحسب بيان لحكومة دبي.
وفي الرياضيات حصل طلاب الصف الرابع على المركز السابع عالمياً بمعدل 564 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ 503، بينما حصل طلاب الصف الثامن على المركز السادس بمعدل 561 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ 478.
وحقق الطلاب في المدارس التي تتبع المناهج الهندية أفضل أداء، حيث سجلوا أعلى الدرجات في كل من المواد والمستويات الدراسية، يليهم الطلاب في مدارس البكالوريا الدولية ومدارس المناهج البريطانية.
كما حقق الطلبة الإماراتيون في المدارس الخاصة بدبي تقدماً كبيراً في مادتي الرياضيات والعلوم، وحصلوا على درجات أعلى من المتوسط العالمي، وهو ما يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بعام 2019.
بشكل عام، تظهر نتائج الاتجاهات قصيرة المدى فروقًا أكبر في الإنجاز بين الأولاد والبنات في TIMSS 2023 مقارنة بـ TIMSS 2019، وخاصة في الرياضيات للصف الرابع. يشير التقرير إلى وجود علاقة واضحة بين الموارد المنزلية والإنجاز في الرياضيات والعلوم لطلاب الصف الرابع والثامن على المستوى الدولي.
وأقيم حفل إصدار التقرير الدولي ونتائج TIMSS 2023 في متحف المستقبل في دبي في الرابع من ديسمبر. وتم استضافته بالشراكة مع IEA (الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التعليمي) وTIMSS ومركز الدراسات الدولي PIRLS في بوسطن كوليدج ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي عام 2023، شارك في التقييم العالمي 9500 طالب وطالبة في الصف الرابع من 185 مدرسة خاصة، و8500 طالب وطالبة في الصف الثامن من 159 مدرسة خاصة في دبي. وشارك في الجولة الأخيرة من الدراسة ما مجموعه 72 نظامًا تعليميًا على مستوى العالم.