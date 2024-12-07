طلاب الإمارات يتفوقون عالمياً في العلوم والرياضيات

وفي عام 2023، شارك في التقييم العالمي 9500 طالب وطالبة في الصف الرابع من 185 مدرسة خاصة، و8500 طالب وطالبة في الصف الثامن من 159 مدرسة خاصة في دبي. وشارك في الجولة الأخيرة من الدراسة ما مجموعه 72 نظامًا تعليميًا على مستوى العالم.