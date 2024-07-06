طلاب الإمارات يتجاوزون المعدل العالمي في نتائج البكالوريا الدولية 2024

وحصل بعض الطلاب على القبول في جامعات عالمية رفيعة المستوى مثل جامعات ستانفورد، و أكسفورد، و براون، وكولومبيا، بالإضافة الى جامعات بنسلفانيا، وتورنتو، وكامبريدج، وكليات إمبريال كوليدج، ولندن للاقتصاد.