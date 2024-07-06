طلاب الإمارات يتجاوزون المعدل العالمي في نتائج البكالوريا الدولية 2024
بدأت مدارس الإمارات في تلقي نتائج برنامج دبلوم البكالوريا الدولية (IB) مساء الجمعة. وقد سجل العديد من الطلاب أداءً متميزاً، حيث حصلوا على درجات أعلى بكثير من المعدل الدولي.
ومن بين المتفوقين "جانا روي"، من أكاديمية دبي الدولية - تلال الإمارات (DIA EH)، التي سجلت 45 نقطة كاملة - وهو إنجاز حققته نخبة 0.1 % من طلاب دبلوم البكالوريا الدولية على مستوى العالم. وحقق الطالب الإماراتي من نفس المدرسة راشد عباس 44 نقطة.
واستنادًا إلى النتائج التي تمت مشاركتها مع صحيفة الخليج تايمز، أظهر طلاب من DIA EH وأكاديمية دبي الدولية - البرشاء وأكاديمية رافلز العالمية - وكلها تابعة لشركة Innoventures Education - أداءً قوياً بمعدل نجاح بلغ 99.6 %. وحقق ستة طلاب 44 نقطة، وحصل 15% من المجموعة المكونة من 238 طالباً على درجات أعلى من 40.
وحصل بعض الطلاب على القبول في جامعات عالمية رفيعة المستوى مثل جامعات ستانفورد، و أكسفورد، و براون، وكولومبيا، بالإضافة الى جامعات بنسلفانيا، وتورنتو، وكامبريدج، وكليات إمبريال كوليدج، ولندن للاقتصاد.
"لقد بذلت قصارى جهدي"
وقالت روي التي تفاجأت بأدائها القوي: “بصراحة لم أكن أتوقع الدرجات التي حصلت عليها. ولم أركز كثيرًا على الحصول على النتيجة المثالية. لقد حضرت ببساطة كل يوم وبذلت قصارى جهدي وتبعت النتائج ببساطة. أود أن أشكر أساتذتي على كل مساعدتهم."
ومن جانبه، قال عباس، وهو طالب في مدرسة DIA EH منذ الروضة الأولى: “أنا سعيد للغاية بهذه الدرجات. الحمد لله! لقد كان الأمر صعباً وصعباً بالطبع، ولكن في النهاية كانت رحلة مجزية". ومن المقرر أن ينضم إلى القوات المسلحة الإماراتية.
وأضافت بونام بهوجاني، الرئيس التنفيذي لشركة Innoventures Education: "لقد حقق طلابنا مرة أخرى أداءً جيدًا بشكل ملحوظ في العام الدراسي 2023-2024. وهذا دليل على التفاني والعمل الجاد للطلاب وأعضاء هيئة التدريس المتفانين في المدارس بالإضافة إلى الدعم الإيجابي من الوالدين".
رحلة جديرة بالثناء
وقال "ريتشارد درو"، رئيس جمعية البكالوريا الدولية في الإمارات : “نتقدم بالتهنئة لجميع الطلاب الذين عملوا بجد لتحقيق هذه الإنجازات. إن التزامكم وعملكم الجاد خلال هذه الرحلة الصعبة أمر يستحق الثناء".
وأضاف: "قد تفتح (النتائج القوية) الأبواب أمام فرص مثيرة في دراستهم الجامعية ومساعيهم المستقبلية. نحن فخورون بجميع إنجازات طلاب البكالوريا الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة ونتطلع إلى الاحتفال بنجاحهم المستمر".
تجاوز المعدل العالمي لعام 2023
شارك في امتحانات الدبلوم 599 طالباً من الصف الثاني عشر/الصف الثالث عشر من سبع مدارس تابعة لمجموعة جيمس للتعليم في دولة الإمارات . وقد حصلوا بشكل جماعي على متوسط نقاط قدره 33 نقطة ومعدل نجاح قدره 87 %، متفوقين على المتوسط العالمي لعام 2023 البالغ 30 نقطة و79 % على التوالي. حصل اثنان من طلاب مدارس جيمس على أعلى درجة ممكنة وهي 45.
"نحن في جيمس، نسعى جاهدين لتعزيز بيئة تعليمية تغذي الفضول الفكري، والنمو الشخصي، والمواطنة العالمية. وقالت الدكتورة سايما رانا، الرئيس التنفيذي للتعليم في مجموعة جيمس للتعليم: "تعكس هذه الإنجازات جهودنا الجماعية لتوفير تعليم متميز يؤهل طلابنا لمواجهة تحديات وفرص المستقبل".
وفي الوقت نفسه، أجرى 28 طالباً من مدرستين من مدارس جيمس (مدرسة جيمس الدولية - الخيل، ومدرسة جيمس ويلنجتون الدولية) اختبارات البرنامج المهني (CP). لقد سجلوا جميعًا معدل نجاح إجماليًا مثاليًا بنسبة 100 في المائة.
"حققت الدفعة الثانية المتخرجة من طلاب CP معدل نجاح بنسبة 100%. وقال "سيمون هربرت"، مدير المدرسة/الرئيس التنفيذي لمدرسة جيمس الدولية - الخيل: "لقد شهدنا نتائج فردية رائعة، نتيجة لعملهم الجاد وتصميمهم على مدار العامين الماضيين".