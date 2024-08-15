طلاب الإمارات يتألقون في امتحانات المستوى المتقدم

كانت مجموعة "جيمس للتعليم" أول من أعلن، حيث أكمل 1,883 طالباً من 22 مدرسة تابعة لـ"جيمس" في الإمارات وقطر ما مجموعه 5,191 امتحاناً من مستوى A-level، وهو رقم قياسي في تاريخ "جيمس" الممتد على مدى 65 عاماً.

وأشارت مجموعة التعليم إلى أن 26 في المائة من المتقدمين للامتحان حصلوا على درجات تتراوح من A* إلى A، بينما حصل 52 في المائة منهم على درجات تتراوح من A* إلى B.