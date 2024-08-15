طلاب الإمارات يتألقون في امتحانات المستوى المتقدم
استيقظ الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة صباح يوم الخميس الواعد مع بدء ظهور نتائج امتحانات المستوى المتقدم، وكانت الأسر حريصة على معرفة الخطوات التالية التي سيتخذها أبناؤهم في رحلاتهم الأكاديمية.
كانت مجموعة "جيمس للتعليم" أول من أعلن، حيث أكمل 1,883 طالباً من 22 مدرسة تابعة لـ"جيمس" في الإمارات وقطر ما مجموعه 5,191 امتحاناً من مستوى A-level، وهو رقم قياسي في تاريخ "جيمس" الممتد على مدى 65 عاماً.
وأشارت مجموعة التعليم إلى أن 26 في المائة من المتقدمين للامتحان حصلوا على درجات تتراوح من A* إلى A، بينما حصل 52 في المائة منهم على درجات تتراوح من A* إلى B.
والجدير بالذكر أن 14% من طلاب كلية جميرا حصلوا على أعلى درجة A*، بينما حصل 80% منهم على درجات تتراوح من A* إلى B. وأفادت مدرسة وينشستر - جبل علي أن 33% من طلابها حصلوا على درجات تتراوح من A* إلى A، وحصل 60% منهم على درجات تتراوح من A* إلى B.
وشهدت مدرسة جيمس فاوندرز - دبي، التي تضم أكثر من 500 طالب مسجل للامتحان، ومدرسة جيمس متروبول - موتور سيتي أداءً قوياً مع حصول 52% من طلاب المستوى المتقدم على درجات تتراوح من A* إلى B.
ويشهد هذا العام أيضاً علامة فارقة مهمة لمدرستين من مدارس جيمس، حيث احتفلت مدرسة جيمس فاوندرز - المزهر ومدرسة جيمس نيو ميلينيوم بتخريج أول دفعة من طلاب المستوى المتقدم.
وقالت الدكتورة سيما رانا، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "اليوم، نحتفل بكل إخلاص بطلابنا، الذين تركت إنجازاتهم الرائعة مع هذه النتائج الرائعة في امتحانات المستوى المتقدم انطباعاً رائعاً في قلوبنا... ونحن متحمسون لرؤية استمراريتهم في التألق وتشكيل مستقبل أكثر إشراقاً للجميع".