طلاب الإمارات المتفوقون: خطط مستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم الفضاء
يفكر الطلاب في الإمارات العربية المتحدة في ما هو أبعد من العلوم التقليدية عندما يتعلق الأمر بمستقبلهم. ,يخطط طلاب المدارس الثانوية المتفوقون للعام الدراسي 2023-2024 للسعي وراء مهن في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وهندسة الفضاء بالإضافة إلى العلوم الطبية.
وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الطلبة المتفوقين في منشور على موقع X.
وكان ورد محمود من بين الطلاب الثمانية المتفوقين. وحصل ورد، وهو فلسطيني ولد ونشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة، على المرتبة الأولى في القسم العام للتعليم الخاص. وهو يخطط لمتابعة تعليمه في مجال الذكاء الاصطناعي أو علوم البيانات في جامعة خليفة.
وتخطط الطالبة اليازية الشامسي، التي تحصلت على المرتبة الأولى في القسم العام في مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الثانوية للبنات، لدراسة هندسة الفضاء. وعندما سئلت عن السبب، قالت "لقد ألهمتني نجاحات دولة الإمارات في مجال الفضاء"، مؤكدة على أهمية إدارة الوقت والدعم الأسري الثابت لتحقيق طموحاتها.
فيما قررت الطالبة ندى المازمي، التي تفوقت على طلاب آخرين في القسم المتقدم في مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الثانوية في عجمان، دراسة هندسة الأمن السيبراني في الجامعة الأمريكية في الشارقة. وقالت إن سعيها إلى مهنة في هندسة الأمن السيبراني ينبع من "التزام عميق بخدمة بلدي".
وفي الوقت نفسه، هناك طلاب آخرون مهتمون بدراسة العلوم الطبية ومن بينهم الطالب عبدالله مخيمر، الحائز على المرتبة الأولى في مدرسة رأس الخيمة للبنين في القسم المتقدم بقطاع التعليم الحكومي، والذي يرغب في المشاركة في "المساهمة الإنسانية" من خلال دراسة الطب.
وبالمثل، فإن وليد الأسدي مهتم بشغف بخدمة المجتمع و يرغب في الالتحاق بكلية الطب بجامعة الإمارات العربية المتحدة ليتمكن من خدمة مجتمعه. وقد دفعه هذا الشغف إلى العمل الجاد حتى يتمكن من الحصول على المرتبة الأولى في القسم المتقدم للتعليم الخاص.
ويعتزم الطالب مايد الحمودي من الفجيرة، والذي تصدر قسم العلوم المتقدمة، متابعة دراسته في مجال الطب في جامعة الإمارات أيضاً.