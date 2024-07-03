طلاب الإمارات المتفوقون: خطط مستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم الفضاء

وكان ورد محمود من بين الطلاب الثمانية المتفوقين. وحصل ورد، وهو فلسطيني ولد ونشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة، على المرتبة الأولى في القسم العام للتعليم الخاص. وهو يخطط لمتابعة تعليمه في مجال الذكاء الاصطناعي أو علوم البيانات في جامعة خليفة.