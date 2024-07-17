طفلة هندية تجمع اللوازم المدرسية وتعلم الموسيقى للأطفال
تقوم طالبة تبلغ من العمر 10 سنوات في دبي بجمع اللوازم المدرسية المفضلة لصالح مؤسسة خيرية في الهند. بالإضافة إلى ذلك، تقوم أيضاً بتدريس الموسيقى عبر الإنترنت للأطفال المعوزين أسبوعياً.
وفي منزلها في منطقة الصفا، تنظم "ميريا جولياني" حملة لقراءة الكتب حيث يمكن للأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 12 عاماً استعارة الكتب وإعارتها والتبرع بها.
وتحدثت جولياني عن الأسباب التي ألهمتها لبدء هذه الحملة: "في السابق، عندما ذهبتُ لقضاء عطلة في الهند، رأيت أطفالاً فقراء يذهبون إلى المدرسة بأكياس بلاستيكية أو أكياس من القماش البالي. لم يكن لديهم الكثير من اللوازم المدرسية، وعندما عدت إلى دبي، ظللت أفكر في كيفية مساعدتهم، وبقيت هذه الفكرة معي حتى عندما ذهبت إلى المدرسة".
وأضافت أنها أدركت عدد اللوازم المدرسية القديمة التي كانت بحوزتها وإمكانية التبرع بها. وأشارت طالبة الصف الخامس بمدرسة جيمس جميرا الابتدائية بدبي: "لكنني لا أستطيع فعل هذا بمفردي، لذلك قررت كتابة منشور حول هذا الموضوع ثم ساعدتني والدتي في مشاركته على مجموعات الواتساب مع المجتمع والأصدقاء والعائلة".
وبين يناير وأبريل 2024، تمكنت ميريا من جمع 10-15 حقيبة مدرسية و5-10 صناديق غداء وحوالي 10 زجاجات مياه وبعض الدفاتر المستخدمة جزئياً.
وقالت: "كل يومين، كنا نتلقى تبرعات ونستمر في جمعها وتخزينها في غرفة التخزين. أشعر أنه إذا كان بإمكاننا تنفيذ فكرة "التسوق من أجل العودة المدرسية كل عام"، فيجب أن يكون لدينا أيضاً "أطفال يساعدون الأطفال كل عام".
في أبريل، عندما ذهبت ميريا لزيارة أجدادها في جورجاون (الهند)، أخذت معها جميع اللوازم المدرسية للتبرع بها في الهند.
وأضافت الطفلة المغتربة: "لقد شعرت بخيبة لأننا لم نتمكن من تسليمها شخصياً هناك بسبب احتجاجات المزارعين المستمرة على الطرق، لكننا رتبنا لتسليمها لـ (هارموني هاوس Harmony House) بدلاً من ذلك، وهي منظمة خيرية مسجلة في الهند لمساعدة الأطفال المحرومين".
وتهدف إلى رفع مستوى الوعي والمساهمة بشكل أكبر. حيث قالت: "أكدت لنا المؤسسة الخيرية أن هناك أكثر من 1000 طفل، وهذه الأعداد في ازدياد. هؤلاء هم أطفال العاملين بأجر يومي، الذين يحصلون على التعليم والوجبات المجانية. لذلك أريد مواصلة المشروع على أساس سنوي".
تعليم الموسيقى عبر الإنترنت
وتقوم جولياني أيضاً بتعليم مهارات العزف على البيانو والمهارات الصوتية للمتعلمين الصغار، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 7 سنوات، من هذه المؤسسة الخيرية. بالإضافة إلى أنها تقرأ لهم الكتب وتناقش القصص بعد ذلك عبرمنصة "زووم".
وتقول: "أعود مبكراً من المدرسة في أيام الجمعة، لذلك اقترح عليّ والداي أن أستغل هذا الوقت بشكل منتج".
وتم تدريب جولياني في الموسيقى، وحصلت على الدرجة 6 في الغناء، و6 في العزف على البيانو، والدرجة 1 في العزف على الكمان.
وأضافت: "أريد أن يكتسب الأطفال الأقل حظًا المعرفة الموسيقية، وأن يعبروا عن أنفسهم، وأن يكونوا أكثر سعادة. يستخدم المعلم الموجود على الجانب الآخر جهاز كمبيوتر محمولاً ولوحة مفاتيح صغيرة. تبدأ الدروس بالتمارين الصوتية. بعد ذلك، أغني أغاني الأطفال وحتى أغاني عيد الميلاد إذا كان هناك من يحتفل بعيد ميلاده هناك".
"إقرأ وتبادل"
لكن حبها للعمل الخيري لم يتوقف عند هذا الحد. فقد أنشأت أيضاً مكتبة منزلية تسمى "إقرأ وتبادل" لأطفال مجتمع الصفا كل يوم سبت من الساعة 11 صباحاً حتى 1 ظهراً.
وقالت: "سنكون سعداء إذا جاء أطفال من مجتمعات أخرى في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لتبادل الكتب، فأنا أحتفظ بسجل للكتب المتبادلة. أقبل أيضاً التبرع بالكتب المستعملة لإضافتها إلى المكتبة".