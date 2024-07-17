طفلة هندية تجمع اللوازم المدرسية وتعلم الموسيقى للأطفال

وتحدثت جولياني عن الأسباب التي ألهمتها لبدء هذه الحملة: "في السابق، عندما ذهبتُ لقضاء عطلة في الهند، رأيت أطفالاً فقراء يذهبون إلى المدرسة بأكياس بلاستيكية أو أكياس من القماش البالي. لم يكن لديهم الكثير من اللوازم المدرسية، وعندما عدت إلى دبي، ظللت أفكر في كيفية مساعدتهم، وبقيت هذه الفكرة معي حتى عندما ذهبت إلى المدرسة".

وأضافت أنها أدركت عدد اللوازم المدرسية القديمة التي كانت بحوزتها وإمكانية التبرع بها. وأشارت طالبة الصف الخامس بمدرسة جيمس جميرا الابتدائية بدبي: "لكنني لا أستطيع فعل هذا بمفردي، لذلك قررت كتابة منشور حول هذا الموضوع ثم ساعدتني والدتي في مشاركته على مجموعات الواتساب مع المجتمع والأصدقاء والعائلة".