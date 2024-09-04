طالبة من دبي تبتكر يداً اصطناعية وتنافس على جائزة عالمية

وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز يوم الأربعاء، قالت مها نواز: "أخطط لدراسة الهندسة الكهربائية وعلم الأعصاب في الجامعة. ورغم التحديات التي تواجهني، إلا أنني عازمة على مواصلة هذا المجال. وآمل أن أصبح جراحة أعصاب مع التركيز على الواجهات الحاسوبية الدماغية، وأسعى جاهدة إلى ابتكار تقنية قابلة للزرع يمكنها تخفيف السكتات الدماغية والبكم والتوحد، مما يسمح لي أخيراً بسماع صوت أخي وتمكين أصحاب الهمم".