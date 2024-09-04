طالبة من دبي تبتكر يداً اصطناعية وتنافس على جائزة عالمية
بفضل رغبتها في "سماع صوت أخيها" يوماً ما وتمكين أصحاب الهمم في جميع أنحاء العالم، تمكنت طالبة من دبي من الوصول إلى قائمة العشرة المتأهلين للنهائيات لجائزة Chegg.org العالمية للطلاب لعام 2024.
يتم منح الجائزة السنوية بقيمة 100 ألف دولار لطالب استثنائي واحد حقق تأثيراً حقيقياً على التعلم، وحياة أقرانه، وعلى المجتمع بأكمله.
وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز يوم الأربعاء، قالت مها نواز: "أخطط لدراسة الهندسة الكهربائية وعلم الأعصاب في الجامعة. ورغم التحديات التي تواجهني، إلا أنني عازمة على مواصلة هذا المجال. وآمل أن أصبح جراحة أعصاب مع التركيز على الواجهات الحاسوبية الدماغية، وأسعى جاهدة إلى ابتكار تقنية قابلة للزرع يمكنها تخفيف السكتات الدماغية والبكم والتوحد، مما يسمح لي أخيراً بسماع صوت أخي وتمكين أصحاب الهمم".
تم اختيار مها، وهي طالبة في كلية دبي، من بين أكثر من 11 ألف مرشح وتطبيق من 176 دولة. وقد ابتكرت يدين اصطناعيتين: واحدة باستخدام أردوينو (منصة مفتوحة المصدر يمكن للمستخدمين من خلالها إنشاء أشياء إلكترونية تفاعلية) والأخرى يتم التحكم فيها عن طريق العقل من خلال التعلم الآلي.
وتستطيع اليد الاصطناعية أن تصنف بين أفعال مختلفة مثل التقاط كوب أو مصافحة شخص ما، وذلك من خلال الموجات الدماغية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أيضاً بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي على تطوير ذراع آلية مزودة بتخطيط كهرباء الدماغ للمرضى الذين يعانون من الشلل الدماغي والذين لديهم تواصل محدود للغاية. وسوف تتبع الذراع اتجاه العينين للتحكم في اتجاه حركة الذراع الآلية.
وعندما سُئلت عما ستفعله بالجائزة المالية إذا فازت، قالت الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً إنها تريد جعل هذه التكنولوجيا "متاحة لأي شخص يحتاج إليها".
"أعتزم استخدام أموال الجائزة لبناء وتعميم الواجهة الحاسوبية الدماغية وتكنولوجيا العضلات الكهربائية بحيث يمكنها أن توفر للناس الإجراءات التي نأخذها على محمل الجد مثل التنقل والكلام والاستقلال."
"من خلال التمويل، سأقوم أولاً بتطوير الأطراف الاصطناعية التي يتم التحكم فيها عن طريق الدماغ والكهربائية العضلية من خلال تحسين خوارزميات التعلم الآلي ومعالجة الإشارات بالإضافة إلى الجدوى طويلة الأمد للأطراف الاصطناعية من خلال البحث والتطوير والتوجيه لأنني أدرك أن لدي الكثير لأتعلمه وأكتشفه."
بالإضافة إلى ذلك، قامت مها أيضاً ببناء تطبيق مراقبة المرضى عن بعد والذي يسجل العلامات الحيوية للمرضى باستمرار ويتتبع تناول الوصفات الطبية الخاصة بهم.
"يعمل هذا على تحفيز الرعاية الوقائية للتخفيف من السكتات الدماغية والنوبات السكرية. ويمكن للأطباء مراقبة مرضاهم من أي مكان، مما يسهل الرعاية الدقيقة عن بعد، مما قد يقلل من فرط الحالات في قطاع الرعاية الصحية والفواتير الطبية للمريض."
كما تفوقت مها، المتحدثة في مؤتمرات TEDx والمتطوعة في برنامج e-NABLE، بحصولها على أعلى الدرجات في شهادة الثانوية العامة وتميزت في الأولمبياد. وبصفتها رئيسة جمعية علوم الكمبيوتر، فهي تنظم ورش عمل وترشد الآخرين في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد والترميز.
المبادرة تمتد إلى باكستان
كما امتدت مبادرات مها إلى باكستان، حيث تعمل على تحسين التعليم والرعاية الصحية. ويجسد الطرف الاصطناعي الذي تتحكم فيه بعقلها، والذي تم الاعتراف به من قبل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (منظمة مهنية تقنية)، تفانيها في الشمول والتنوع في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وأضافت: "سأعمل أيضاً على توسيع مهمتي في تعليم الفتيات في المناطق الريفية في باكستان من خلال مجموعة من مجموعات الروبوتات غير المكلفة والتي تم تصميمها لتناسب احتياجاتهن التعليمية، ورفع مستوى الجيل القادم من المبتكرين والمبدعين للإيمان بإمكاناتهم وقدراتهم على إحداث فرق".
وأعربت عن سعادتها بمعرفة أنها وصلت إلى قائمة العشرة المتأهلين للنهائيات لجائزة الطالب العالمية Chegg.org، وأضافت: "كنت في غاية السعادة، على أقل تقدير. لا أستطيع الانتظار حتى تتاح لي الفرصة لمشاركة المسرح مع هؤلاء الأشخاص الرائعين الذين آمل أن أتمكن من تكوين علاقات معهم مدى الحياة".
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائز في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر، خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتم اختياره من بين أفضل 10 مرشحين نهائيين من قبل أكاديمية جائزة الطلاب العالمية، المكونة من أفراد بارزين.
قالت "هيذر هاتلو بورتر"، مديرة الاتصالات الرئيسية في شركة Chegg: "يسعدني أن أهنئ مها على وصولها إلى قائمة العشرة الأوائل. لا يعكس هذا التكريم إنجازاتك المتميزة فحسب، بل إنه أيضاً بمثابة شهادة على المستقبل المشرق الذي تعملين على تشكيله بنشاط لنا جميعاً يوماً بعد يوم.
"تلتزم شركة Chegg بمهمتها "الطلاب أولاً". ومن خلال جائزة الطلاب العالمية، نسلط الضوء على الطلاب الملهمين من جميع أنحاء العالم، ونمنحهم الفرصة لمشاركة قصصهم والتواصل مع بعضهم البعض وسماع أصواتهم. والآن، أكثر من أي وقت مضى، يستحق الطلاب مثل مها التقدير، حيث أن أحلامهم وإبداعاتهم وجهودهم الرائعة ضرورية لمعالجة التحديات العاجلة التي يواجهها عالمنا."