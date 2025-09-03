طالبة فلسطينية من دبي ضمن أفضل 10 مرشحين لجائزة عالمية قيمتها 100 ألف دولار

تم اختيار طالبة فلسطينية من الجيل الأول في مدرسة المواكب القرهود بدبي من بين ما يقرب من 11,000 ترشيح من 148 دولة، لتكون من بين أفضل عشرة متأهلين للتصفيات النهائية لجائزة " تشيغ أورغ العالمية للطلاب 2025" البالغة قيمتها 100 ألف دولار (367,250 درهماً).
تم ترشيح داليا زيدان، وهي طالبة فلسطينية من الجيل الأول في المدرسة الثانوية في المواكب القرهود، من بين ما يقرب من 11 ألف مرشح من 148 دولة لعملها الرائع في كسر الحواجز في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وخاصة من خلال تطويرها لتطبيق ويب يعمل بالذكاء الاصطناعي يدعم الصحة العقلية لطلاب الجيل الأول.
بدأت رغبة داليا في التعلم عندما أدركت القيود المحيطة بنظام التعليم.
في مقابلة حصرية مع صحيفة خليج تايمز يوم الأربعاء، قالت: "في مدرستي، تُحدد معظم الحصص الدراسية بناءً على المستوى الدراسي، لا على القدرات. ولذلك، اضطررتُ للبحث عن برامج متقدمة بمفردي، وتحدي نفسي بمقررات دراسية صعبة خارج نطاق المدرسة".
هذا دفعها إلى اغتنام فرص استثنائية مثل الانضمام إلى برنامج World Science Scholars، حيث تم اختيارها كواحدة من 54 طالباً فقط على مستوى العالم لتلقي الدروس على يد علماء بارزين مثل البروفيسور برايان غرين والبروفيسور كمرون فافا.
كما حطمت الحواجز الأكاديمية في مدرستها. وقالت "كان هذا مخصصًا حصريًا لطلاب الصف الثاني عشر في مدرستي"، في إشارة إلى قرارها دراسة حساب التفاضل والتكامل المتقدم (AP Calculus) ذاتيًا في الصف العاشر والحصول على درجة 5 كاملة في الامتحان. وأضافت، مشددةً على تفانيها في تجاوز حدودها: "أنا الآن على الطريق الصحيح لإكمال أصعب منهج دراسي تلقاه طالب في مدرستي على الإطلاق".
بالنسبة لداليا، التكنولوجيا أكثر من مجرد أداة؛ إنها وسيلة لبناء عالم أكثر إنصافًا. وتؤكد إيمانها بأن التكنولوجيا "تمتلك القدرة الأكبر على إحداث أكبر تأثير، لا سيما في المجتمعات محدودة الموارد والمحرومة". وترغب في توظيف مهاراتها لتمكين الآخرين. "أنا شغوفة للغاية بتسخير شغفي بالتكنولوجيا لإحداث تغيير حقيقي ودائم، وخاصةً لمن هم أقل حظًا".
تعتقد داليا أن العديد من الطلاب الأذكياء مُقيدون بنقص الموارد. وأضافت: "العالم مليءٌ بكمٍّ هائل من الطلاب الأذكياء والمتألقين الذين يمتلكون القدرة على أن يصبحوا أمثال أينشتاين أو نيوتن في جيلنا، مع أن قدراتهم محدودةٌ بسبب نقص الموارد المُتاحة لهم". "أؤمن بأن جميع الطلاب، بغض النظر عن خلفياتهم، يجب أن تتاح لهم الموارد التي تدعم تعلمهم".
وهي تُجسّد هذا الاعتقاد بالفعل من خلال عملها مع المجلة الدولية لعلوم الشباب "IYSJ". وقالت: "عبر موقعنا الإلكتروني ومنصاتنا الإعلامية، حققت "IYSJ" أكثر من 100,000 مشاهدة في 45 دولة، ونشرت أكثر من 150 مقالاً، وأصدرت 13 عددًا موسميًا، واستضافت فعاليات متنوعة، من ورش عمل الكتابة إلى أول ندوة بحثية لنا على الإطلاق".
كان لناديها المدرسي، AMTech، تأثيرا كبيرا أيضًا، حيث فاز بأكثر من 9000 دولار أمريكي من جوائز المسابقات، وتعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي. وقالت: "بصفتي الرئيسة المشاركة لنادي AMTech التكنولوجي في مدرستي، أعمل حاليًا على إنشاء منصة مع زملائي لتزويد الطلاب بفرص الأنشطة اللامنهجية وفرص المنح الدراسية، بالإضافة إلى أدلة مُصممة خصيصًا لاختبارات AP وSAT والبرمجة".
إن شغفها بجعل المواضيع المعقدة في متناول الجميع يتجلى حتى في كتابها للأطفال، Catching Infinity ، الذي يقدم الرياضيات للقراء الصغار والذي تم الاعتراف به كأحد المرشحين النهائيين في مجال الابتكار العالمي.
هدف داليا الأسمى هو تسخير نجاحها لدعم الآخرين. قالت معبرةً عن امتنانها: "لطالما تمنيت أن أترك أثرًا أوسع من خلال مبادراتي، لكنني لم أحلم يومًا بأن أكون من بين أفضل عشرة مرشحين نهائيين لجائزة Chegg.org العالمية للطلاب". وأضافت: "أنا فخورةٌ جدًا وممتنةٌ لمؤسسة فاركي وChegg.org على إنشائهما هذه المنصة الفعّالة التي تُمكّن الطلاب من التعبير عن أنفسهم".
تؤمن بأن كل شخص لديه القدرة على تحقيق العظمة، لكن الكثيرين يفتقرون إلى الموارد اللازمة لتحقيقها. وأوضحت: "نولد جميعًا بقدرة على تحقيق العظمة، لكن العديد من الطلاب لا يحصلون على الفرص التي يستحقونها بسبب نقص التمويل والموارد. ونتيجة لذلك، لا تتاح لهم أبدًا فرصة اكتشاف شغفهم بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. أعتقد أن من واجب المحظوظين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الموارد، مثلي، دعم الطلاب الذين يفتقرون إلى نفس الفرص والارتقاء بهم".
إذا فازت بالجائزة، تخطط داليا لاستخدام الأموال لشراء مجموعات تكنولوجية للطلاب، وتنظيم مسابقات دولية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومواصلة مهمتها في جعل مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات شاملة للجميع.
جائزة الطالب العالمي، وهي جائزة شقيقة لجائزة المعلم العالمي البالغة قيمتها مليون دولار أمريكي، أُطلقت لتسليط الضوء على الطلاب المتميزين الذين يُعيدون تشكيل العالم من خلال الابتكار والقيادة والخدمة. تُجسّد داليا هذه الرؤية في جميع مشاريعها.
أعرب ناثان شولتز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "Chegg"، عن إعجابه بنهج داليا، مؤكدًا أن عملها لا يقتصر على حل المشكلات بل يهدف إلى النهوض بالمجتمعات بأكملها.
تهانينا الحارة لداليا على اختيارها ضمن العشرة الأوائل. عملكِ جريء، عميق، وذو أهمية بالغة. أنتِ لا تحلين المشاكل فحسب، بل ترتقين بالمجتمعات وتُظهرين للعالم ما يمكن تحقيقه عندما يلتقي الشغف بالهدف، كما قال شولتز.
وأشار شولتز إلى أن تشيج يعتقد أن الطلاب يمكن أن يكونوا روادًا، وأن هذه الجائزة تهدف إلى الاحتفال بهذه الروح.
في Chegg، نؤمن بأن الطلاب من أقوى صناع التغيير في العالم. تهدف هذه الجائزة إلى رفع أصوات الطلاب، وتسليط الضوء على أفكارهم، وتذكيرنا جميعًا بما يمكن أن يحدث عندما يقود الشباب برؤية وشجاعة وقلب.
وأكد ساني فاركي، مؤسس مؤسسة فاركي، أن قصة داليا هي تذكير بقوة التعليم في معالجة التحديات العالمية.
تهانينا لداليا على اختيارها ضمن أفضل عشرة مرشحين نهائيين لجائزة الطالب العالمية. قصتكِ تذكيرٌ مُلِحٌّ بأن التعليم حافزٌ قويٌّ لحل بعضٍ من أعظم التحديات في التاريخ - من عدم المساواة وتغير المناخ إلى الأمراض الفتاكة،" قال فاركي.
وأضاف أن مستقبل أفضل للجميع يعتمد على الاستثمار في التعليم والإمكانات البشرية.
وأضاف أنه "من خلال الاستثمار في التعلم والتكنولوجيا والإمكانات البشرية، يمكننا بناء مستقبل مليء بالفرص والمرونة والرحمة".
يتم تقييم إنجازات الطلاب على أساس عدد من المعايير، بما في ذلك تحصيلهم الأكاديمي، وتأثيرهم على أقرانهم والمجتمع، والإبداع، والقدرة على التغلب على الصعاب.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائز، الذي ستختاره أكاديمية جائزة الطالب العالمية، الشهر المقبل.