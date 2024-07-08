طالبان أوكراني وروسي بدبي يصممان زي مدرستهما الجديد

في الوقت الذي توجد فيه خلافات كبيرة وصلت حد الحرب بين روسيا وأوكرانيا حالياً، تعاون شابان مبدعان من هذين البلدين في إحدى مدارس دبي، لتحويل مشروع الفصل الدراسي الخاص بهما إلى منتج أصبح الآن جزءاً من الزي المدرسي. وهو متاح رسمياً للشراء عبر الإنترنت.

وطُلب من المتعلمين في الصفين الخامس والسادس تصميم قمصانهم الخاصة، كجزء من منهج ريادة الأعمال وبرنامج التعلم القائم على المشاريع في مدرسة "سيتزنز".

وكجزء من هذه المبادرة، عمل اثنين من المتعلمين و هما "أرتيم بوهاي" و"بيرس نيكايف"، من الصف السادس، على تصميم فريد من نوعه وأصبح الآن جزءاً من الزي الرسمي ويرتديه بالفعل العديد من التلاميذ.