طالبان أوكراني وروسي بدبي يصممان زي مدرستهما الجديد
في الوقت الذي توجد فيه خلافات كبيرة وصلت حد الحرب بين روسيا وأوكرانيا حالياً، تعاون شابان مبدعان من هذين البلدين في إحدى مدارس دبي، لتحويل مشروع الفصل الدراسي الخاص بهما إلى منتج أصبح الآن جزءاً من الزي المدرسي. وهو متاح رسمياً للشراء عبر الإنترنت.
وطُلب من المتعلمين في الصفين الخامس والسادس تصميم قمصانهم الخاصة، كجزء من منهج ريادة الأعمال وبرنامج التعلم القائم على المشاريع في مدرسة "سيتزنز".
وكجزء من هذه المبادرة، عمل اثنين من المتعلمين و هما "أرتيم بوهاي" و"بيرس نيكايف"، من الصف السادس، على تصميم فريد من نوعه وأصبح الآن جزءاً من الزي الرسمي ويرتديه بالفعل العديد من التلاميذ.
في البداية، صمم الوافدان الأوكراني أرتيم والروسي بيرس، ثلاثة تصاميم، لكن التلاميذ لم يعجبهم أياً منها.
وقال أرتيم، وهو الآن طالب في الصف السابع: "لم يعجبنا أي من هذه التصاميم، لذا قررنا اختيار موضوع الكواكب بدلاً منها. وابتكرنا ثلاثة تصاميم جديدة واخترنا التصميم المفضل لدينا. رسمنا العديد من التصاميم، بهدف اختيار التصاميم التي ترمز إلى السلام العالمي وتظهر البساطة. طوال هذه العملية، جيث وضعنا في الاعتبار ما تفضله المدرسة."
بعد العمل على التصاميم الثلاثة الأولية، اكتشف الثنائي لاحقاً أن فرقاً أخرى أيضاً طورت تصميمات مماثلة.
وقال أرتيم: "بعد ذلك، فكرنا في كوكبنا وقررنا أن نبتكر شيئاً مستوحى منه. في البداية، عملنا على تصميم فكرة موضوع لـ"المجرة"، لكنه بدا معقداً جداً مع وجود خطوط في كل مكان. لقد جربنا نماذج مختلفة للعالم والأنهار قبل أن نستقر على نهج أبسط".
وأضاف الوافد الأوكراني: "وهكذا، توصلنا أخيراً إلى فكرة كوكب الأرض مع وجود عناصر الماء والعشب على القميص".
وقال مازحاً: "كنت أرسم، وكنت كسولاً جداً في التلوين".
وبحلول الوقت الذي وصلوا فيه إلى الصف السابع، كان الثنائي قد نسيا تماماً أمر التصميم، حيث انقضى عام منذ بدئه وتنفيذه.
"وبعد مرور عام، عندما أدركنا أن القمصان متاحة على موقع المدرسة على الإنترنت وأصبحت جزءاً من الزي المدرسي، شعرنا بالفخر الشديد بأنفسنا. نحن نطمح إلى العمل على المزيد من التصاميم وربما نصبح رواد أعمال في يوم من الأيام".
ارتيم وبيرس تي
وصف أرتيم كيف كانت والدته، المصممة، مصدر إلهام له باستمرار. "استمتع بالرسم، والدتي تساعدني كثيراً، فهي تمتلك ثروة من المعرفة. وبفضلها، تعلمت الرسم. إنه لأمر مُرضٍ حقاً أن أرى شيئاً ابتكرته يستخدمه الآخرون".
وأضاف:"عندما تمت طباعة القمصان ووصلت إلينا، أذهلنا الأمر. لقد شعرنا بسعادة غامرة لرؤية الناس يرتدونها. إنه مظهر رائع جداً."
في الوقت الحالي، يمكن رؤية العديد من الطلاب في مدرسة سيتزنز وهم يرتدون القميص المحبوب والمصمم من قبل ارتيم وبيرس .
قال بيرس، طالب الصف السابع: "في البداية، كان كل شيء باللونين الأبيض والأسود، قمت بتعديل الألوان بينما رسمها أرتيم. فكرنا في الأمر وتصورنا الفكرة معاً. قررنا تضمين شعار مدرستنا على الأكمام التي تكمل التصميم العام. إن رؤية أصدقائي يرتدون الزي الرسمي يمنحني شعوراً كبيراً بالفخر، بما أننا صممناه لمدرستنا".
وأوضح بيرس أن التصميم يبدو جذاباً ويعبر عن رسالة هامة حول أهمية حماية البيئة والطبيعة.
وأضاف الوافد الروسي: "نهدف في المستقبل إلى التعاون بشكل أكبر في تصميم الملابس. إن رؤية التصاميم تتجسد على أرض الواقع أمر مُرضٍ حقاً، كما أن دمج إبداعاتنا في الزي المدرسي أمر مُحفز بشكل خاص. نفكر حالياً في تصميم السراويل القصيرة أيضاً إذا حصلنا على موافقة المدرسة. وهذا من شأنه أن يكمل المجموعة، وهو أمر ممتع للغاية. إن رؤية أسمائنا معروضة على موقع المدرسة الإلكتروني، أرتيم وبيرس، يزيد من حماسنا".
منهج ريادة الأعمال
وفي حديثه عن "منهج ريادة الأعمال" في المدرسة، أوضح مدير المدرسة أن مثل هذه الأعمال توفر فرصة التعلم التجريبي العملي والتطبيق العملي للمعرفة على أرض الواقع.
وقال الدكتور عادل الزرعوني، مؤسس مدرسة سيتيزنز: "نحن نوفر للمتعلمين الفرص والموارد والدعم اللازم لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس. ويساعد ذلك على تطوير التفكير النقدي وحل المشكلات والمرونة والعمل الجماعي وجميع المهارات الأساسية اللازمة للعيش في عالمنا الحالي المتطور باستمرار".
وشدد الزرعوني على أن هذا التعاون أثبت أن ريادة الأعمال متاحة للجميع، بغض النظر عن العمر أو الخلفية أو الخبرة.
وأضاف أن "هذه مهارة يمكن تعلمها، والقميص الذي صممه رواد الأعمال الشباب أصبح الآن جزءاً من الزي المدرسي الرسمي، وهو ما يشجعهم بشكل أكبر ويحفز جميع طلابنا على السعي وراء أفكارهم المبتكرة".