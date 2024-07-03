طالبات من دبي يبتكرن جهازاً لحماية الحياة البحرية

وقالت "دايا آرون"، وهي طالبة مشاركة في المشروع: "إن عملية إبطال مفعول حموضة المحيطات الناجمة عن زيادة النفايات الصناعية وزيادة ثاني أكسيد الكربون، تساعد في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (المياه النظيفة والصرف الصحي) من خلال الحفاظ على النظم البيئية البحرية والزراعة وجودة المياه. بالإضافة إلى ذلك، إن معالجة حموضة المحيطات تدعم بشكل غير مباشر الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة (العمل المناخي) من خلال الحد من الآثار الضارة للتحمض على الحياة البحرية والنظم البيئية، التي تلعب دوراً حاسماً في تنظيم المناخ".