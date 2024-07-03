طالبات من دبي يبتكرن جهازاً لحماية الحياة البحرية
أنجز طلاب من الصف العاشر في مدرسة بدبي تطوير أداة تعمل على تحسين جودة البيئة للأسماك والشعاب المرجانية والكائنات البحرية.
حيث أن تأثير ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لا يقتصر على الهواء الذي نتنفسه فحسب، بل يشمل مياهنا أيضاً، حيث يمتص المحيط حوالي 30 % من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تغيرات في مستويات الحموضة التي تؤثر بدورها على النظم البيئية تحت الماء.
وعلى الرغم من أن هذه المشكلة البيئية تبدو معقدة، فقد أثبت طلاب مدرسة "جيمس نيو ميلينيوم" أنهم لا يحتاجون إلى درجة الدكتوراه لإيجاد حل لها، وقاموا بتطوير جهاز "أكواترال" (Aquatral)، والذي يعمل على موازنة الحموضة في المحيط لخلق بيئة أكثر أماناً للكائنات البحرية.
وفي شرحها لكيفية عمل هذا الجهاز، قالت "أجنيس بينوش"، إحدى الطالبات المشاركات في المشروع: "صُمم جهاز أكواترال لمكافحة اختلال توازن درجة الحموضة في المحيطات الناجم عن ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون. وقد استوحيت الفكرة من الحاجة إلى إيجاد حل استباقي لمواجهة الآثار السلبية لتحمض المحيطات على الحياة البحرية والنظم البيئية".
ويعمل جهاز أكواترال على إضافة أساس من مياه المحيط بعناية لموازنة مستويات الحموضة.
وقالت "تارانا هاري كريشنان"، وهي طالبة مشاركة في المشروع: "من المهم أن يقوم الجهاز بإبطال مفعول الحموضة باستمرار وإثبات موثوقيته بمرور الوقت. لقد تواصلنا مع عدد من الخبراء و قمنا بتضمين ملاحظاتهم لإجراء المزيد من التحسينات على الجهاز".
وقالت عضوة أخرى في الفريق، "ألينا مانوج ماثيو"، إن العمل على تصميم الجهاز استغرق جزءاً كبيراً من عملية التطوير.
وأضافت: "لقد وضعنا في الاعتبار جوانب مختلفة، بما في ذلك حجمه ودقته في توزيع المحاليل الأساسية. وكانت مرحلة التصميم الدقيقة هذه تهدف إلى إنشاء جهاز يمكنه معالجة اختلال توازن درجة الحموضة في المحيطات بشكل فعال."
"بعد مرحلة التصميم، شرعنا في تطوير نماذج أولية لجهاز أكواترال، وخضعت هذه النماذج الأولية لاختبارات دقيقة في بيئات خاضعة للرقابة لتقييم أدائها وكفاءتها".
عمل الجهاز
وتعمل مستشعرات الحموضة في الجهاز على ضمان توزيع مستويات أساس محددة.
وقالت الطالبة أليتا بينوش: "هذا ما يمنع الإضافة الزائدة للأساس، هيدروكسيد الصوديوم، والتي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى الحموضة. إن هدفنا هو إنشاء وسط محايد في محيطاتنا."
واضافت: "إذا نجح هذا المشروع، فإنه يمكن أن يحدث تغييرات إيجابية في الأماكن الساحلية ومصايد الأسماك والأعمال المرتبطة بالبحر، مما يعزز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية".
وقال أليتا إنه من خلال معالجة الآثار الضارة لتحمض المحيطات، يصبح الجهاز أداة لجعل النظم البيئية البحرية أقوى وأكثر مرونة في مواجهة التغيرات في البيئة، ويمكن لـ أكواترال أن يساعد العالم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 6 و13.
وقالت "دايا آرون"، وهي طالبة مشاركة في المشروع: "إن عملية إبطال مفعول حموضة المحيطات الناجمة عن زيادة النفايات الصناعية وزيادة ثاني أكسيد الكربون، تساعد في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (المياه النظيفة والصرف الصحي) من خلال الحفاظ على النظم البيئية البحرية والزراعة وجودة المياه. بالإضافة إلى ذلك، إن معالجة حموضة المحيطات تدعم بشكل غير مباشر الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة (العمل المناخي) من خلال الحد من الآثار الضارة للتحمض على الحياة البحرية والنظم البيئية، التي تلعب دوراً حاسماً في تنظيم المناخ".
معالجة تحمض المحيطات
لأكثر من قرنين من الزمان، بدءاً من الثورة الصناعية، زادت مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بسبب حرق الوقود الأحفوري والتغيرات في استخدام الأراضي. ومع امتصاص المحيط لثلث هذا الكربون، تصبح المياه أكثر حمضية.
ويؤثر تحمض المحيطات على المحيطات العالمية ومصبات الأنهار الساحلية والممرات المائية، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصادات التي تعتمد على الأسماك والمحاريات، والتي توفر مصدراً أساسياً للبروتين للعديد من الناس في جميع أنحاء العالم.
ويقلل التحمض من قدرات بعض أنواع الأسماك على اكتشاف الحيوانات المفترسة، مما قد يعرض هذه الكائنات للخطر ويعطل الشبكة الغذائية البحرية بأكملها.
ومن خلال الحفاظ على مستويات متوازنة من الحموضة، يمكن حماية الحياة البحرية، بما في ذلك الشعاب المرجانية والمحاريات والأسماك المعرضة للآثار الضارة لتحمض المحيطات، وهذا بدوره يدعم التنوع البيولوجي للنظم البيئية البحرية.
تعتبر مستويات الحموضة المتوازنة ضرورية للحفاظ على جودة المياه، مما يجعلها مناسبة لمختلف الاستخدامات، بما في ذلك الزراعة وتربية الأحياء المائية.