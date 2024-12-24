شروط السن الصارمة في المدارس تدفع الأسر للتعليم المنزلي
يتجه بعض الآباء والأمهات في الإمارات العربية المتحدة إلى التعليم المنزلي أو توظيف جليسات الأطفال لسد الفجوة قبل أن يتمكن أطفالهم من بدء تعليمهم الرسمي، حيث أن أطفالهم إما صغار جدًا على التعليم الرسمي أو كبار جدا على مرحلة ما قبل المدرسة.
وتؤثر هذه المشكلة بشكل خاص على الأطفال الذين يولدون بعد الموعد النهائي للقبول في المدارس، مما يترك للآباء خيارات محدودة.
بالنسبة للأسر التي لديها أطفال ولدوا بعد 31 أغسطس (التاريخ المحدد للالتحاق بالمناهج الدولية) أو 31 مارس (بالنسبة للمدارس التي تتبع المناهج الهندية)، تصبح عملية القبول في المرحلة التأسيسية الثانية (FS2) أو رياض الأطفال الأولى (KG1) تحديًا كبيرًا. في كثير من الحالات، لا يتمكن هؤلاء الأطفال من تأمين أماكن في أي من النوعين من المدارس، وأحيانًا حتى في دور الحضانة، مما يضطر الآباء إلى البحث عن حلول بديلة.
شاركت إحدى هؤلاء الأمهات، مريم مؤمن مصطفى، وهي مهاجرة كندية مصرية انتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر 2023، إحباطها مع صحيفة خليج تايمز . كانت تأمل في تسجيل ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات في المدرسة للفصل الدراسي الثاني، لكن شرط السن لـ FS2 في النظام البريطاني منعها من القيام بذلك. "لقد كان الأمر مخيبا للآمال للغاية عندما أدركت أنها لا تستطيع البدء في FS2 حتى العام المقبل".
وتتلقى ابنة مريم، التي أتمت عامها الرابع في 27 أكتوبر/تشرين الأول، تعليمها في المنزل الآن، على الرغم من جهود مريم لإيجاد حل. وأضافت مريم: "عندما كنا لا نزال في كندا، كنا نعلم أننا سننتقل إلى الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول. اعتقدت أنه من الأفضل تسجيلها في مدرسة عبر الإنترنت للفصل الدراسي الأول للتحضير للانتقال. افترضت أنها يمكن أن تلتحق بمدرسة في الفصل الدراسي الثاني، ولكن بسبب الحد الأدنى للعمر، لم أتمكن من القيام بذلك".
"مضيعة للوقت والموارد"
وأضافت المقيمة في أبوظبي أنها حاولت إقناع عدد من مديري المدارس في الإمارات المختلفة، إلا أنهم جميعاً التزموا بمتطلبات السن دون استثناء.
"لقد اتصلت حتى بالمدارس في دبي. كان زوجي على استعداد للسفر ذهابًا وإيابًا إلى مكتبه في أبو ظبي ولكن لم تقبلها أي مدرسة"، قالت. مع قلة الخيارات المتبقية، تواجه مريم القرار الصعب المتمثل في إعادة ابنتها عامًا دراسيًا - وهو الموقف الذي وصفته بأنه "مضيعة للوقت والموارد".
وأضافت مريم: "إنها كبيرة جدًا على الالتحاق بالحضانة أو الحضانة. لقد أكملت بالفعل نصف تعليمها في اللغة الإنجليزية والعربية. والآن خياري الوحيد هو إعادة الصف الأول من رياض الأطفال إذا أردنا لها الالتحاق بمدرسة هنا، وهذا إهدار كبير للوقت والموارد الثمينة".
"يجب أن ندفع أموالاً إضافية"
وبالنسبة للآباء الآخرين، فإن هذا الموقف يفرض ضغوطاً مالية إضافية. فمثلاً تواجه فيمينا نوفيس، وهي مهاجرة هندية، صعوبة في الالتحاق بالمدارس بسبب السن. وسوف تضطر ابنتها، التي ولدت في يونيو/حزيران، إلى الانتظار حتى تبلغ الخامسة من عمرها قبل أن تتمكن من الالتحاق بمدرسة تتبع المنهج الهندي.
وقالت الوافدة الهندية التي تعيش في البلاد منذ أربع سنوات: "لن تتمكن من البدء العام المقبل إلا عندما تبلغ الخامسة من عمرها. وآمل ألا تكون هناك أي مشاكل في تسجيلها العام المقبل، خاصة أنها طفلة طويلة القامة".
وفي الوقت نفسه، قامت فيمينا بتسجيل ابنتها في روضة أطفال تنتهي ساعات الدوام فيها عند الظهر، لكن التكاليف الإضافية لا تتوقف عند هذا الحد. وأوضحت فيمينا: "يتعين عليّ استئجار مربية لاصطحاب ابنتي والبقاء معها حتى الساعة الخامسة مساءً. وتتقاضى المربية 1500 درهم شهريًا".
وأضافت "لو كانت في مدرسة هندية، فإن الرسوم ستكون حوالي 1000 درهم فقط. لذا، في هذا السيناريو، عليّ أن أدفع أموالاً إضافية أيضًا. لقد حاولت تسجيلها في العديد من المدارس، لكن جميعها رفضت قبول الطلبات".
وتتردد فيمينا أيضًا في تسجيل ابنتها في منهج مختلف، لأن تحويلها إلى المنهج الهندي لاحقًا سيكون صعبًا. وتقول: "يوفر المنهج الهندي مزيدًا من البنية والصرامة، وهو ما أريده لطفلتي".
الآباء يطالبون بالمرونة
وقد أثيرت هذه القضية مؤخرًا في المجلس الوطني الاتحادي، مع دعوات إلى إعادة النظر في تواريخ الالتحاق الحالية بالتعليم. ويطالب الآباء بمزيد من المرونة، خاصة وأن العديد من الأطفال المحليين الذين يولدون في وقت لاحق من العام يواجهون تحديات مماثلة.
وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة، يواصل قادة المدارس في الإمارات العربية المتحدة اتباع المتطلبات التنظيمية الصارمة فيما يتعلق بالحدود العمرية. وأوضحت سارة هولينجورث، نائبة مدير أكاديمية جيمس ويلينجتون - واحة السيليكون: "نقدم إرشادات مفصلة وتواصلًا واضحًا لجميع عائلاتنا الجدد المسجلين في المرحلة التأسيسية. ونطمئن الآباء أنه من خلال منهجنا المتميز للسنوات المبكرة، فإننا نقدم فرصًا تعليمية شخصية لضمان تحدي جميع الأطفال للوصول إلى المرحلة التالية من نموهم ضمن المجموعة العمرية المناسبة لهم".
وأضافت: "تسترشد سياسات القبول بالمتطلبات التنظيمية، ونحن نقدم تقييمات فردية لتقييم مدى استعداد الطفل للدراسة الرسمية. نقوم بوضع الأطفال وفقًا للمتطلبات، ولسوء الحظ، لا يمكننا وضع الأطفال الذين يفشلون بصعوبة في اجتياز الحد الأدنى في المجموعة العمرية المذكورة أعلاه".
وشدد قادة المدارس أيضًا على أن تعزيز "الحوار المفتوح بين المدارس ودور الحضانة والسلطات التنظيمية يمكن أن يساعد في معالجة هذه الفجوات على المستوى النظامي"، مما يضمن عدم تخلف أي طفل عن الركب بسبب تاريخ قطع صارم.
وأشارت إيريس فرنانديز، رئيسة قسم القبول في مدرسة أميتي دبي، إلى أنه في حين أن كل طفل فريد من نوعه، فإن تحديد السن يهدف إلى ضمان استعداد الأطفال اجتماعياً وعاطفياً للمدرسة.
وأضافت أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية أجرت بحثاً مكثفاً لتحديد معايير السن الحالية، لضمان إعداد الأطفال اجتماعياً وعاطفياً للمدرسة... وقد تم تحديد الحد الأدنى للعمر مع وضع مصلحة الطلاب في الاعتبار.
واقترحت المدارس أيضًا أن "برامج الجسر" يمكن أن تساعد الأطفال الأصغر سنًا في الاستعداد للتعليم الرسمي، ولكن مثل هذه البرامج ستحتاج إلى تنفيذها وفقًا لتوجيهات من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.