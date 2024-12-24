شروط السن الصارمة في المدارس تدفع الأسر للتعليم المنزلي

وتتلقى ابنة مريم، التي أتمت عامها الرابع في 27 أكتوبر/تشرين الأول، تعليمها في المنزل الآن، على الرغم من جهود مريم لإيجاد حل. وأضافت مريم: "عندما كنا لا نزال في كندا، كنا نعلم أننا سننتقل إلى الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول. اعتقدت أنه من الأفضل تسجيلها في مدرسة عبر الإنترنت للفصل الدراسي الأول للتحضير للانتقال. افترضت أنها يمكن أن تلتحق بمدرسة في الفصل الدراسي الثاني، ولكن بسبب الحد الأدنى للعمر، لم أتمكن من القيام بذلك".