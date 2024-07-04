شركة إماراتية تنجز مدرسة طهي ومزرعة مستدامة في أفريقيا

وفي هذا المشروع، تتعاون كيدزنك مع منظمة "ويست تو وندر ورلدوايد" (Waste to Wonder Worldwide)، وهي مؤسسة اجتماعية وخيرية في المملكة المتحدة.

وستشهد الشراكة تعاون تلك المؤسسات معاً لتصميم وبناء مدرسة مستدامة للمجتمع في غامبيا.

وسيتعلم الشباب الملتحقين بمدرسة الطهي المهارات المرتبطة بالتواصل مع الجمهور مثل التفاعل والتعامل مع العملاء بالإضافة إلى المهارات الداخلية مثل إعداد الطعام أو غسل الأطباق.