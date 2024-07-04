شركة إماراتية تنجز مدرسة طهي ومزرعة مستدامة في أفريقيا
من المقرر أن تقوم شركة "كيدزنك" (Kidzink)، وهي شركة تعليمية ومعمارية وصناعية مقرها دبي، ببناء مدرسة طهي ومزرعة مستدامة في غرب أفريقيا .
وفي هذا المشروع، تتعاون كيدزنك مع منظمة "ويست تو وندر ورلدوايد" (Waste to Wonder Worldwide)، وهي مؤسسة اجتماعية وخيرية في المملكة المتحدة.
وستشهد الشراكة تعاون تلك المؤسسات معاً لتصميم وبناء مدرسة مستدامة للمجتمع في غامبيا.
وسيتعلم الشباب الملتحقين بمدرسة الطهي المهارات المرتبطة بالتواصل مع الجمهور مثل التفاعل والتعامل مع العملاء بالإضافة إلى المهارات الداخلية مثل إعداد الطعام أو غسل الأطباق.
وسيعمل الشباب أيضاً على تطوير المهارات الأساسية في مجالات الطبخ والزراعة والضيافة والسياحة المستدامة، مما يجعلهم في مقدمة من يعطون الأولوية للمستقبل المتعلق بالوعي البيئي.
ستعمل مدرسة الطهي على توظيف أفراد من المجتمع المحلي ودعم الشركات المحلية في عملها.
وقالت "شارلوت بورغيسي"، المؤسس والمدير الإداري لشركة كيدزنك: "إن شراكة كيدزنك مع منظمة ويست تو وندر ورلدوايد تتوافق تماماً مع التزامنا بالتأثير الاجتماعي والاستدامة".
وأضافت: "يسمح لنا هذا التعاون الجديد بتوسيع نطاق عملنا من خلال تصور وتصميم وإنشاء مدرسة تخدم الشباب في غامبيا والمجتمع ككل على مر الأجيال القادمة."
مساهمة متميزة
وكجزء من المشروع، تتعاون الجهتين أيضاً مع مبتكر ومؤيد الطهي المستدام الشيف كونور سبيسي الذي سيقدم التوجيه والأفكار لتصميم وبناء المدرسة والمنطقة المحيطة بها.
كما سيعمل الشيف سبيسي، المعروف باسم "الشيف العامل بلا نفايات"، على تزويد المجتمع بالأدوات والمهارات اللازمة للطهي والزراعة المستدامة. وهو شهير لعمله بأساليب تساعد على توفير التكاليف وتقليل الهدر.
وستكون التجربة التعليمية في متناول الطلاب عبر دروس الفيديو التي تتضمن تقنيات الطبخ المستدام.
قال سبيسي: "يسلط هذا المشروع المذهل الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الطعام في بناء اقتصاد دائري كامل، شاملاً التخطيط والبناء، والأثاث والفن، والمزرعة والمدرسة، وشراء المنتجات من القرى المحلية وهو الأمر الذي يستفيد منه الجميع. ويكمن الهدف النهائي في منح الناس المهارات التي يمكن أن تساعدهم في شق طريقهم للخروج من الفقر، إنه أمر مهم للغاية ولا ينبغي لنا أن نتجاهله أبداً."
تنمية المهارات
وفي الوقت نفسه، وعبر شبكتها، تتولى منظمة ويست تو وندر ورلدوايد عمليات نقل وإعادة توزيع الأثاث الزائد عن الحاجة على مستوى العالم حسب الحاجة من خلال شبكتها.
ويضمن هذا وصول الأثاث إلى الجماعات المحتاجة، مثل أولئك الموجودين في غامبيا، مما يحسن المرافق ويعزز نتائج التعليم بشكل كبير ويقلل أيضاً من النفايات والانبعاثات الضارة.
وقال "مايكل آموس"، المدير الإداري للمنظمة: "يسعدنا أن نتعاون مع كيدزنك في هذا المشروع وهو الأمر الذي يؤكد التزامنا المشترك بتمكين المجتمعات عبر المبادرات المستدامة. ومن خلال هذا التعاون مع كيدزنك، فإن هدفنا لا يتوقف عند توفير التعليم العملي وتنمية المهارات فحسب، بل نهدف أيضاً إلى خلق تأثير دائم على البيئة وحياة الأفراد في غامبيا وخارجها".