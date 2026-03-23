"شاشتان وقلب واحد".. رحلة الأمهات المعلمات مع تحديات التعلم عن بُعد الممتد

لقد جلب الانتقال إلى التعلم عن بعد مجموعة فريدة من التحديات للمعلمين في جميع أنحاء الإمارات، ولكن بالنسبة للأمهات المعلمات، فقد عنى هذا التحول الموازنة بين عمل دقيق وشاق.

مع انتقال الفصول الدراسية إلى غرف المعيشة، وجدت هؤلاء النساء أنفسهن يديرن في الوقت نفسه واجباتهن المهنية كمعلمات ومسؤولياتهن الشخصية كأمهات، مما أدى غالبًا إلى ساعات عمل طويلة وضغط متزايد.

بالنسبة للكثيرين، يتطلب الدور المزدوج ليس فقط تقديم تعليم عالي الجودة لطلابهم، بل أيضًا ضمان بقاء أطفالهم منخرطين ومتابعين لفصولهم الافتراضية. إن العبء العاطفي والجسدي لهذا العمل المزدوج هو شعور يردده الكثيرون في جميع أنحاء البلاد.

وصفت مريم، وهي معلمة وأم، التجربة بأنها تتطلب الكثير ومرهقة للغاية. “إنها تتطلب تحضيرًا مكثفًا، بما في ذلك تصميم الدروس، وتعيين المهام، والتأكد من أن جميع الروابط والمواد المشتركة مع الطلاب دقيقة ومتاحة،” أوضحت. “بالإضافة إلى ذلك، يجب عليّ مراقبة حضور الطلاب باستمرار وتحفيزهم بنشاط للمشاركة خلال الدروس عبر الإنترنت.”

وسلطت الضوء على الصعوبات الخاصة بتدريس الطلاب الأصغر سنًا أو ذوي المستويات الأدنى افتراضيًا. “هناك تحدٍ كبير في تقديم المحتوى بفعالية للطلاب ذوي المستويات الأدنى، حيث يحتاجون إلى دعم فردي أكبر وتوجيه أوثق من المعلم. وهذا يزيد من عبء العمل الإجمالي ويتطلب وقتًا وجهدًا إضافيين.”

بالإضافة إلى طلابها، يجب على مريم أيضًا رعاية أسرتها. “في الوقت نفسه، أحتاج إلى الموازنة بين مسؤولياتي المهنية ودوري كأم — دعم أطفالي أثناء التدريس، والإشراف على طلابي، وحل المشكلات التقنية والأكاديمية المختلفة التي يواجهونها. لذلك، أصبح التعلم عبر الإنترنت مرهقًا ومتطلبًا للغاية بالنسبة لنا كمعلمات وأمهات.”

شاركت هيفاء محمد علوان، وهي أم عاملة تبلغ من العمر 29 عامًا في قطاع التعليم، مشاعر مماثلة. مع ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين الحضانة والمدرسة الابتدائية، أضاف التمديد الأخير للتعلم عن بعد وإغلاق الحضانات طبقات من التعقيد إلى روتينها اليومي.

“بما أن مجال عملي تعليمي، فقد تحول عملي أيضًا إلى نظام التعلم عن بعد،” قالت هيفاء. “تكمن الصعوبة هنا في الموازنة بين الحاجة إلى مراقبة أطفالي لضمان حضورهم فصولهم في الوقت المحدد وإكمال جميع واجباتهم — حتى أصغرهم، الذي انتقلت حضانته أيضًا إلى التعلم عن بعد — مع حاجتي إلى عزل نفسي لإكمال مهام عملي الخاصة.”

على الرغم من التحديات، لا تزال هيفاء متفائلة، وتنسب الفضل لدعم الأسرة في جعل الوضع قابلاً للإدارة. “لولا دعم الأسرة، لكان الأمر أكثر صعوبة بكثير، خاصة وأن والدهم وأنا مشغولان بمتطلبات العمل. بفضل الله، يمر يوم الدراسة عن بعد بنجاح ويمنحنا شعوراً جميلاً بالإنجاز. كان الوضع خلال رمضان أصعب بكثير، لكنني أعتقد أنه سيكون أسهل مع عودتنا إلى ساعات العمل العادية.”

تُواجه خلود محمد الكعبي، أخصائية مصادر تعلم في مدرسة بالعين وتتولى أيضاً مهام إدارية كمنسقة نطاق لتسع مدارس، مهمة جسيمة تتمثل في الموازنة بين مسيرتها المهنية وتربية خمسة أطفال.

“يتطلب منا تمديد التعلم عن بعد، كأمهات عاملات، بذل جهد أكبر لتنظيم وقتنا بين العمل ومراقبة دراسة أطفالنا،” لاحظت خلود. “قد يصاحب ذلك بعض التحديات في التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية.”

ومع ذلك، أعربت عن دعمها القوي للإجراءات الاستباقية للحكومة. “نحن نثق بحكمة قيادتنا الرشيدة واهتمامها المستمر بسلامة المجتمع واستمرارية التعليم. لقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل مع مختلف الظروف بكفاءة عالية، ونحن بدورنا نقف داعمين لهذه القرارات لما فيه مصلحة أبنائنا ووطننا."

تمديد التعلم عن بعد بعد عطلة الربيع

من المقرر أن تستمر التحديات التي تواجهها هؤلاء الأمهات المعلمات، حيث أعلنت السلطات الإماراتية مؤخراً عن تمديد التعلم عن بعد لمدة أسبوعين إضافيين بعد عطلة الربيع.

أكد مجلس التعليم والتنمية البشرية وتنمية المجتمع أن الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، وكذلك الجامعات ورياض الأطفال، سيدرسون عن بعد اعتباراً من 23 مارس.

يتضمن هذا الإجراء، الذي يهدف إلى ضمان سلامة ورفاهية المجتمع، أيضاً ترتيبات عمل مرنة عن بعد لمقدمي الرعاية من بين موظفي الحكومة الاتحادية، مما يوفر بعض الراحة للآباء الذين يتعاملون مع هذه الفترة الممتدة من التعليم الافتراضي.