ساعات عمل مرنة للآباء مع عودة المدارس

استخدم زميلها "إعجاز حسين" هذه الساعات لتوصيل أطفاله الثلاثة إلى المدرسة يوم الاثنين. وقال: "قضيت بعض الوقت معهم في السيارة حيث تحدثنا معاً عن مواضيع مختلفة. أثناء الرحلة، كان الأطفال متحمسون وكانوا يطرحون العديد من الأسئلة، وخاصة ابنتي رحاب البالغة من العمر 8 سنوات. بعد كل عطلة صيفية، يكون اليوم الأول من المدرسة مليئاً بالحماس. لقد منحتني الساعتان راحة البال لأنني كنت أعلم أنني لست مضطراً إلى العودة إلى العمل بسرعة ويمكنني الاستمتاع بالوقت مع أطفالي".