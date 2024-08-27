ريان ملحان يرفع علم الإمارات في بطولة آسيا للريشة الطائرة

"كانت المنافسة صعبة للغاية، حيث شارك فيها لاعبون من دول مثل الصين واليابان وماليزيا وإندونيسيا. لذا، كانت المنافسة صعبة، لكنني كنت واثقاً من الوصول إلى النهائي. لقد خسرت مباراة نصف النهائي، وكانت مباراة كان بإمكاني الفوز بها".