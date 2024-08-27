ريان ملحان يرفع علم الإمارات في بطولة آسيا للريشة الطائرة
باعتباره ينتمي لعائلة من الأكاديميين، كان بإمكان "ريان ملحان"، الطالب في مدرسة دبي جيم الخاصة، أن يطمح إلى الحصول على منحة دراسية في جامعة هارفارد أو ستانفورد.
يأخذ ريان دراسته على محمل الجد، حيث يحضر جميع الفصول الدراسية خمسة أيام في الأسبوع في دبي. ولكن خارج حدود فصوله الدراسية، وجد هذا الشاب البالغ من العمر 14 عاماً حبه الحقيقي - تنس الريشة.
حقق ريان، وهو لاعب مراهق ، إنجازاً يوم السبت عندما أصبح أول لاعب من الإمارات العربية المتحدة وغرب آسيا يحصل على ميدالية في بطولة آسيا للريشة الطائرة تحت 17 و15 عاماً للناشئين في تشنغدو، الصين.
وحصل ريان على الميدالية البرونزية بعد خسارته في الدور قبل النهائي الصعب أمام الصينية "تشيان جيا شينج" التي توجت باللقب في النهاية بنتيجة 21-16 و21-17.
لكن العثور على مكان على منصة التتويج في بطولة تغلب فيها على منافسين أقوياء من الصين وإندونيسيا يعد إنجازاً رائعاً للاعب من الإمارات العربية المتحدة.
وقال النجم الصاعد لصحيفة الخليج تايمز عبر الهاتف من الصين: "أنا سعيد للغاية لأنها المرة الأولى التي يفوز فيها أي شخص من الإمارات بميدالية في بطولة آسيا للناشئين".
"كانت المنافسة صعبة للغاية، حيث شارك فيها لاعبون من دول مثل الصين واليابان وماليزيا وإندونيسيا. لذا، كانت المنافسة صعبة، لكنني كنت واثقاً من الوصول إلى النهائي. لقد خسرت مباراة نصف النهائي، وكانت مباراة كان بإمكاني الفوز بها".
في حين أن الهدف المباشر لريان هو الفوز بالميدالية الذهبية في النسخة المقبلة من بطولة آسيا للناشئين، إلا أن أحلامه الكبيرة تظل تتمثل في دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2026 ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028.
"أريد التأهل إلى الألعاب الأولمبية والفوز بميدالية للإمارات العربية المتحدة. والدي من الهند، لكنني ولدت في دبي وأنا فخور جداً بتمثيل الإمارات العربية المتحدة في الأحداث الدولية. لذا، فإن اللعب في الألعاب الأولمبية لصالح الإمارات العربية المتحدة سيكون شعوراً رائعاً"، كما قال.
وتقول "فاسودا مالهان" والدة ريان إن تمثيل ابنها لدولة الإمارات العربية المتحدة على أكبر مسرح في العالم سيكون بمثابة حلم يتحقق.
وقال فاسودا: "لقد ولد ريان هنا، لذا فهذا هو موطنه. لقد لعب في بطولة الهند للناشئين، لكنه كان يرغب دائماً في تمثيل الإمارات العربية المتحدة في الأحداث الدولية".
"نحن ممتنون حقاً لكل ما حصل عليه ريان في هذا البلد. البنية التحتية هنا مذهلة، ولدينا الكثير من الدعم من اتحاد الإمارات للريشة الطائرة والمدرسة.
"لذا، نشعر بأننا محظوظون حقاً. وهذا دليل على مكانة دبي على الساحة العالمية حيث يأتي معظم أفضل اللاعبين الأوروبيين والهنود أيضاً إلى هنا بانتظام للتدرب. إنه لأمر مدهش وكل أكاديمية ذهب إليها ريان للتدريب في دبي، رحبت به بأذرع مفتوحة، وكل شخص يقدم معلومات تجعله أفضل. والأمر الرائع هو أن زوجي يعرف أيضاً الكثير عن اللعبة."
كان "فيبول"، والد ريان، لاعباً سابقاً في رياضة الريشة الطائرة على مستوى الولاية في الهند قبل أن يوجه تركيزه بالكامل إلى الدراسة الأكاديمية.
"كل منا - أنا وزوجي - ننتمي إلى عائلات أكاديمية. لقد عملت كمعلمة في دبي لأكثر من 15 عاماً الآن، ودرس زوجي في كلية سانت ستيفن (دلهي) حيث كان والد زوجي رئيساً لقسم الاقتصاد. ووالدي من المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) دلهي. لذا فإننا ننتمي إلى خلفية أكاديمية تماماً. ولكن عندما أبدى ريان اهتمامه برياضة تنس الريشة، شجعه زوجي وبدأ في التواصل مع الريشة في سن الرابعة،" تتذكر فاسودا.
وقد أدت إنجازات ريان، التي تتضمن الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تحت 19 عاماً في بلغاريا، إلى جعل أجداده يقعون في حب لعبة تنس الريشة.
"قال فاسودا: "إن أجداده من كلا العائلتين فخورون به للغاية. في الواقع، فوجئ الجميع في العائلة بالسرعة التي تقدم بها في هذه الرياضة. والآن يتابعون جميعاً مبارياته، وأصبحت والدتي وحماتي مدمنتين على هذه اللعبة".
"إنهم يتابعون نتائج كل مباراة لأن حفيدهم يلعب. ومن المدهش كيف أن رياضة الريشة الطائرة التي يمارسها تجمع العائلة بأكملها في المباريات حيث يهتف الجميع ويشجعونه."