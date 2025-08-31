رسالة رئيس الدولة للمدراس تلهم الطلاب في بداية عام دراسي حافل بالإبداع

وأشار إلى أن الفرص المقدمة في الفنون الأدائية هذا العام غنية للغاية، موضحًا: "يمكن للطلاب التقدم لتجارب الأداء في إنتاجية مسرحية ماتيلدا، أو الانضمام إلى الكورال الرئيسي، أو استكشاف فرص العزف ضمن الفرقة الموسيقية، أو الاشتراك في دروس فردية لتعلم الآلات الموسيقية، أو الاستمتاع بجلسات استرخاء موسيقية أثناء الغداء بمصاحبة آلات المفاتيح. وبمجرد انتهاء التجارب، سيبدأ برنامج الأنشطة اللاصفية الكامل، مقدمًا للطلاب مسارات متنوعة لتنمية مهاراتهم، وشغفهم، وثقتهم بأنفسهم.”