تعليم
رئيس الدولة يهنئ الطلاب والمعلمين بالعام الدراسي الجديد
محمد بن زايد:"التعليم ركن أساس في مسيرة تنمية بلادنا ومنظومة متكاملة ومتطورة تقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة
مع عودة أكثر من مليون طالب إلى المدارس في الإمارات يوم الاثنين بعد عطلتهم الصيفية التي دامت شهرين، قدم صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أطيب تمنياته للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
وفي منشور عبر منصة X، هنأ صاحب السمو رئيس الدولة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، قائلاً: " أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع العاملين في قطاع التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق للجميع".
وأضاف سموه: "التعليم ركن أساس في مسيرة تنمية بلادنا، ومنظومة متكاملة ومتطورة تقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة، والجمع بين المعرفة والأخلاق والتربية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية".