رئيس الدولة يهنئ الطلاب والمعلمين بالعام الدراسي الجديد

مع عودة أكثر من مليون طالب إلى المدارس في الإمارات يوم الاثنين بعد عطلتهم الصيفية التي دامت شهرين، قدم صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أطيب تمنياته للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.