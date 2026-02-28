محمد بن زايد يدشن "وثيقة المستقبل": المعرفة أساس مسيرتنا التنموية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة التزام الإمارات بتعزيز نظامها التعليمي، واصفاً إياه بأنه حجر الزاوية في استراتيجية تنمية الوطن.
وفي رسالة نشرها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بمناسبة "يوم التعليم الإماراتي"، شدد سموه على أن دولة الإمارات لا تزال ثابتة على نهجها في الارتقاء بالتعليم كركيزة أساسية لتقدمها.
وكتب سموه: "في يوم التعليم الإماراتي، نؤكد أن دولة الإمارات ماضية بثبات في مسار الارتقاء بالتعليم، باعتباره أساساً لنهجها التنموي الذي يتمحور حول الإنسان، متسلحاً بمعرفته ووعيه ومهاراته، ليساهم بفاعلية في مسيرتنا التنموية".
كما أعلن رئيس الدولة عن إطلاق "الميثاق الوطني للتعليم"، الذي وقعه مع إخوانه حكام الإمارات بهذه المناسبة، وسيكون الميثاق بمثابة "مرجع وطني يهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وبناء مهارات المستقبل، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة والمجتمع.
وأشار سموه إلى أن الهدف هو ضمان نظام تعليمي مستقر ومرن ومستدام، يقدم مخرجات عالية الجودة تتماشى مع طموحات الدولة للمستقبل، وأضاف: "وهذا يضمن استدامة واستقرار ومرونة العملية التعليمية، وتحقيق أهدافها في مخرجات عالية الجودة تخدم تطلعاتنا وطموحاتنا ورؤيتنا للمستقبل".