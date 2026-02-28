محمد بن زايد يدشن "وثيقة المستقبل": المعرفة أساس مسيرتنا التنموية

وكتب سموه: "في يوم التعليم الإماراتي، نؤكد أن دولة الإمارات ماضية بثبات في مسار الارتقاء بالتعليم، باعتباره أساساً لنهجها التنموي الذي يتمحور حول الإنسان، متسلحاً بمعرفته ووعيه ومهاراته، ليساهم بفاعلية في مسيرتنا التنموية".