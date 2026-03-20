رأس الخيمة تمدد التعليم عن بعد لأسبوعين في المدارس ومؤسسات التعليم العالي

أعلنت رأس الخيمة عن استمرار التعليم عن بعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي لمدة الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي القادم، حسبما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة.

سيستمر التعليم عن بعد لمدة أسبوعين في بداية الفصل الدراسي الثالث للطلاب، وكذلك للهيئة التدريسية والإدارية، في جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الخاصة في رأس الخيمة. وقالت السلطات إنه سيتم مراجعة الوضع أسبوعياً بالتنسيق مع دائرة المعرفة في رأس الخيمة.

سيواصل طلاب الجامعات أيضاً التعليم عن بعد لمدة أسبوعين بعد عطلة الربيع. وقد مُنحت مؤسسات التعليم العالي المرونة في تحديد ترتيبات العمل المناسبة لموظفيها، مع الحفاظ على المعايير الأكاديمية. وسيتم مراجعة الوضع أسبوعياً بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ستتوفر خيارات عمل مرنة عن بعد للموظفين الحكوميين الذين يرعون أطفالاً صغاراً، خاصة أولئك في الحضانات حتى الصف الخامس. ويهدف هذا إلى مساعدة الأسر على إدارة التعلم المنزلي بشكل أفضل خلال هذه الفترة.

