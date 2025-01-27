دمج الذكاء الاصطناعي في المدارس الإماراتية لتحسين الأداء الأكاديمي
تطبق المدارس في الإمارات حالياً تقنيات ما وراء المعرفة لتطوير التجارب التعليمية للمعلمين والطلاب، فيما تتصدر المؤسسات مسار دمج الذكاء الاصطناعي في البيئة الرقمية المدرسية.
وبينما يحتفل العالم باليوم العالمي للتعليم يوم الجمعة لتسليط الضوء على قيمة التعليم في تعزيز السلام والتنمية، يعود هذا الموضوع إلى الواجهة مرة أخرى.
وتم تحديد يوم 24 يناير باعتباره اليوم العالمي للتعليم. هذا العام، يقام الاحتفال في عامه السابع تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والتعليم واتصالهما بفاعلية الإرادة البشرية في عالم مُؤَتمَت".
وتواصلت صحيفة خليج تايمز مع العديد من المدارس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لفهم التدابير التي تنفذها المدارس لضمان استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العملية اليومية.
وقال "باز نجار"، نائب الرئيس لتكنولوجيا التعليم والابتكار الرقمي في جيمس للتعليم: "يلعب الإدراك المعرفي، وهو الوعي وفهم العمليات الفكرية لدى الفرد، دوراً كبيراً في التعلم. ومن خلال دمج الاستراتيجيات المعرفية، يمكن للمعلمين مساعدة الطلاب على تطوير مهارات مثل مراقبة وتقييم الذات، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الأكاديمي. وتشير الأبحاث إلى أنه عندما يُعلم الطلاب كيفية التفكير، يصبحون أكثر قدرة على تعديل استراتيجيات تعلمهم لتحقيق نتائج أفضل."
وأوضحوا أن هذا التكامل يمكن أن يسهم في تعزيز مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكلات، حيث يوفر الذكاء الاصطناعي ملاحظات فورية واستراتيجيات تعليمية مخصصة لدعم التعلم والتطور.
الذكاء الاصطناعي لا يحل محل المعلمين
وقال "روبرت وولز"، رئيس مدارس الشرق الأوسط في مؤسسة نورد أنجليا للتعليم: "تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم التعلم، وليس لتحل محل الدور الحيوي للمعلمين. على سبيل المثال، يساعدنا الذكاء الاصطناعي في التمييز بين الدروس من خلال تقديم موارد مخصصة للطلاب على مستويات مختلفة. كما يدعم الأطفال الذين يحتاجون إلى تحدٍ إضافي وأولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من الوقت لاستيعاب المفاهيم".
وأضاف: "إن الذكاء الاصطناعي يساعد في أداء مهام مثل تخصيص الدعم أو تحليل البيانات، مما يساعد معلمينا في التركيز على بناء المهارات التي لا تستطيع التكنولوجيا تعليمها ببساطة. وتشكل مهارات مثل التعاطف والمرونة والتفكير النقدي والإبداع جوهر نهجنا. ونحن ندمجها من خلال إطار عملنا المكون من 6 عناصر وتركيزنا على مساعدة الطلاب على تطوير مهاراتهم المعرفية، والتركيز على مساعدتهم على فهم كيفية - ولماذا - يتعلمون بشكل أفضل".
وأكد مدراء المدارس إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكّن المعلمين من تخصيص التعليم وتقديم الدعم المخصص، بينما يعزز لدى الطلاب تقدماً أكثر دقة وتركيزاً.
وقالت "ليزا جونسون"، مديرة الأكاديمية الأمريكية للفتيات: "لقد شهدنا بشكل مباشر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز الإبداع والابتكار. نحن الآن في ختام وحدة صناعة الأفلام على مستوى المدرسة، والتي ستختتم بمهرجان أفلام مثير غداً. كانت مشاهدة الفتيات يحققن أفكارهن بمساعدة الذكاء الاصطناعي تجربة مذهلة ، بدءاً من العصف الذهني للمفاهيم وكتابة النصوص وصولاً إلى تصميم صور بصرية مدهشة. لقد استثمرن في الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى مشاريعهن."
الذكاء الاصطناعي معلم مشارك
وقال "روهان روبرتس"، مدير الابتكار والتعلم المستقبلي في أكاديمية "جيمس ويلينجتون - الخيل" : "بالنسبة للمعلمين، يعمل الذكاء الاصطناعي كمعلم مساعد، حيث يتولى المهام الإدارية مثل التصنيف أو التخطيط للدروس وتوفير الوقت للتدريس الأكثر إبداعاً وتأثيراً. ومن خلال دمج الاستراتيجيات المعرفية في أسلوبهم التربوي، يمكن للمعلمين توجيه الطلاب ليصبحوا متعلمين دائمين قادرين على التفكير النقدي وحل المشكلات في عالم يتطور بسرعة."
وعلى نحو مماثل، شدد المتخصصون أيضاً على أن التعلم فوق المعرفي هي مهارة أساسية تمكّن الطلاب من فهم وتنظيم عمليات التفكير الخاصة بهم، وهي مهارة يتم دمجها بشكل متزايد في إطار التعليم في الإمارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور "سريجيت تشاكرابورتي"، مدير الروبوتات والذكاء الاصطناعي في أكاديمية جيمس دبي الأمريكية ورئيس قسم الابتكار التعليمي في مجموعة جيمس للتعليم: "من خلال تبني استراتيجيات التعلم فوق المعرفي، يتم تشجيع الطلاب على التفكير في عادات التعلم لديهم، وتحديد ما هو الأفضل بالنسبة لهم، وتعديل أساليبهم لتحقيق نتائج أفضل. ويعزز هذا التركيز على الوعي الذاتي للتعلم المستقل ويزود الطلاب بالمهارات اللازمة للتكيف في عالم سريع التغير".