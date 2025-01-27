دمج الذكاء الاصطناعي في المدارس الإماراتية لتحسين الأداء الأكاديمي

وقال "باز نجار"، نائب الرئيس لتكنولوجيا التعليم والابتكار الرقمي في جيمس للتعليم: "يلعب الإدراك المعرفي، وهو الوعي وفهم العمليات الفكرية لدى الفرد، دوراً كبيراً في التعلم. ومن خلال دمج الاستراتيجيات المعرفية، يمكن للمعلمين مساعدة الطلاب على تطوير مهارات مثل مراقبة وتقييم الذات، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الأكاديمي. وتشير الأبحاث إلى أنه عندما يُعلم الطلاب كيفية التفكير، يصبحون أكثر قدرة على تعديل استراتيجيات تعلمهم لتحقيق نتائج أفضل."