دعم حافلات المدارس: طريق الإمارات لتقليل الازدحام وخفض التكاليف

تضاعف عدد الطلاب الذين يستخدمون الحافلات المدرسية تقريباً في العامين الماضيين، حسبما صرحت شركة دبي لسيارات الأجرة (DTC) - التي تخدم مزيجاً من المدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم - لصحيفة "الخليج تايمز".
في عام 2023، خدمت شركة دبي لسيارات الأجرة أكثر من 24,000 طالب بأسطولها الذي يضم حوالي 950 حافلة مدرسية. وارتفع العدد إلى 37,000 في العام التالي مع زيادة أسطول حافلات الشركة إلى أكثر من 1,100 وحدة. هذا العام، يستخدم حوالي 40,000 طالب (بزيادة قدرها 16,000 مقارنة بالعدد قبل عامين) خدمة النقل المدرسي التي تقدمها الشركة، والتي يبلغ أسطولها الآن أكثر من 1,150 حافلة.
يعكس عدد الطلاب الذين يستخدمون الحافلات المدرسية فقط الأرقام التي قدمتها شركة دبي لسيارات الأجرة ولا يشمل مشغلي الحافلات المدرسية الآخرين مثل مجموعة STS. لكن ما هو واضح هو أن استخدام عدد أكبر من الطلاب للحافلات يعني وجود عدد أقل من السيارات على الطريق، مما يقلل من الازدحام المروري، ويخفض انبعاثات الكربون الضارة، ويوفر المال للعائلات. وفي هذا الصدد، يطالب خبراء النقل بتقديم دعم لمشغلي النقل لتعويض نفقاتهم وخفض التكلفة على الآباء.
صرح توماس إيدلمان، المؤسس والمدير العام لشركة RoadSafetyUAE، لصحيفة "الخليج تايمز" يوم الاثنين 25 أغسطس، في بداية العام الدراسي 2025-2026: "إنه أمر رائع أن يكون هناك المزيد من الحافلات المدرسية على الطرق لأنها تزيح الكثير من السيارات الخاصة من الطريق".
وأضاف: "لقد كنا نطالب منذ فترة طويلة بدعم النقل المدرسي. سيكون أمراً رائعاً لو قامت السلطات بمساعدة مشغلي الحافلات المدرسية على تعويض العديد من النفقات التشغيلية من خلال تقديم حوافز بهدف خفض التكلفة على الآباء".
أشار إيدلمان أيضاً إلى معدل استخدام أو الكفاءة في استخدام الحافلات المتاحة. أوضح، بناءً على الأرقام التي قدمتها شركة دبي لسيارات الأجرة، أن معدل الاستخدام ارتفع من 25 طالباً لكل حافلة مدرسية (24,000 ÷ 950) في عام 2023 إلى حوالي 35 طالباً (40,000 ÷ 1,150) هذا العام.
وأوضح إيدلمان: "هذا يعني أن هناك دفعة كبيرة من قبل الأطراف المعنية، بما في ذلك المدارس والآباء، لاستخدام الحافلات المدرسية بشكل أكبر". وأضاف: "هذا أمر رائع للمشغلين لأنه يعني أن بإمكانهم توزيع تكاليف التشغيل على قاعدة أوسع. إذا ارتفع استخدام الحافلات المدرسية، تنخفض تكلفة المشغل، ويمكن تمرير هذه الفائدة في شكل مدخرات للآباء".
وأضاف إيدلمان أن الحافلات المدرسية لا توفر للآباء فقط خيارًا أكثر أمانًا، وراحة، وفعالية من حيث التكلفة لأطفالهم. كما أشار إلى دراسة سابقة أجرتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، تفيد بأن 85% من الطلاب الذين سافروا بالحافلات المدرسية كانوا أكثر سعادة مقارنة بأقرانهم الذين استخدموا وسائل نقل أخرى.
من جانبه، أكد خبير السلامة على الطرق الإماراتي الدكتور مصطفى الداه: "من المفيد جداً أن يرتفع استخدام الحافلات المدرسية، لأنه يُقدر أن كل حافلة كبيرة يمكن أن تزيح 40 سيارة من مسار المدرسة - تقريباً. لذا، تخيل أن 50 حافلة إضافية تعادل 2,000 سيارة أقل على مسار مدرسي معين، مما يحرر الطرق ويقلل الانبعاثات".
وقال ، وهو أيضاً مؤسس شركة MA-Traffic Consulting، إن استخدام المدرسة يأتي على حساب وقت تنقل أطول للطلاب - لذلك يجب تحقيق توازن.
وأضاف: "كانت إحدى المدارس تتحدث عن طريقة لجمع الآباء من نفس المدرسة الذين يعيشون في نفس المنطقة لبدء نظام CarPool (مشاركة السيارة). ربما يساعد هذا أيضاً. هناك العديد من الأفكار، ونحن بحاجة إلى اختبارها ومعرفة ما هو الأفضل".
قالت شركة دبي لسيارات الأجرة في وقت سابق إن حافلاتها المدرسية مجهزة بميزات ذكية، بما في ذلك كاميرات مراقبة تُستخدم لضمان عدم ترك أي طالب في الحافلة في نهاية كل رحلة، بالإضافة إلى نظام للكشف عن حركة الطلاب أثناء النقل، ونظام تنبيه للطوارئ لإجراء اتصال فوري بمركز إدارة الطوارئ.
كما أن الحافلات مجهزة بنظام تتبع إلكتروني متقدم باستخدام تقنية GPS ونظام تحديد الهوية بالترددات الراديوية (RFID) لتسهيل صعود ونزول الطلاب، بالإضافة إلى نظام إخماد الحرائق التلقائي للمحركات.
عززت شركة دبي لسيارات الأجرة مؤخراً أسطولها وخدماتها لأصحاب الهمم، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، لزيادة عدد المستخدمين في المدارس الحكومية.
وفي غضون ذلك، أعلنت شركة النقل STS Group أنها دخلت في شراكة مع GEMS Education لتشغيل أسطول من الحافلات الكهربائية بالكامل والوقود الحيوي لخدمة الطلاب في مدرسة GEMS للبحث والابتكار (SRI) في مدينة دبي الرياضية. وأشارت STS إلى أن هذا سيساعد في تقليل رحلات السيارات الخاصة بنسبة تصل إلى 30% وانبعاثات الكربون بحوالي 1.2 كيلوغرام لكل طالب.