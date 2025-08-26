دعم حافلات المدارس: طريق الإمارات لتقليل الازدحام وخفض التكاليف

تضاعف عدد الطلاب الذين يستخدمون الحافلات المدرسية تقريباً في العامين الماضيين، حسبما صرحت شركة دبي لسيارات الأجرة (DTC) - التي تخدم مزيجاً من المدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم - لصحيفة "الخليج تايمز".

في عام 2023، خدمت شركة دبي لسيارات الأجرة أكثر من 24,000 طالب بأسطولها الذي يضم حوالي 950 حافلة مدرسية. وارتفع العدد إلى 37,000 في العام التالي مع زيادة أسطول حافلات الشركة إلى أكثر من 1,100 وحدة. هذا العام، يستخدم حوالي 40,000 طالب (بزيادة قدرها 16,000 مقارنة بالعدد قبل عامين) خدمة النقل المدرسي التي تقدمها الشركة، والتي يبلغ أسطولها الآن أكثر من 1,150 حافلة.

يعكس عدد الطلاب الذين يستخدمون الحافلات المدرسية فقط الأرقام التي قدمتها شركة دبي لسيارات الأجرة ولا يشمل مشغلي الحافلات المدرسية الآخرين مثل مجموعة STS. لكن ما هو واضح هو أن استخدام عدد أكبر من الطلاب للحافلات يعني وجود عدد أقل من السيارات على الطريق، مما يقلل من الازدحام المروري، ويخفض انبعاثات الكربون الضارة، ويوفر المال للعائلات. وفي هذا الصدد، يطالب خبراء النقل بتقديم دعم لمشغلي النقل لتعويض نفقاتهم وخفض التكلفة على الآباء.

صرح توماس إيدلمان، المؤسس والمدير العام لشركة RoadSafetyUAE، لصحيفة "الخليج تايمز" يوم الاثنين 25 أغسطس، في بداية العام الدراسي 2025-2026: "إنه أمر رائع أن يكون هناك المزيد من الحافلات المدرسية على الطرق لأنها تزيح الكثير من السيارات الخاصة من الطريق".

وأضاف: "لقد كنا نطالب منذ فترة طويلة بدعم النقل المدرسي. سيكون أمراً رائعاً لو قامت السلطات بمساعدة مشغلي الحافلات المدرسية على تعويض العديد من النفقات التشغيلية من خلال تقديم حوافز بهدف خفض التكلفة على الآباء".

معدل الاستخدام

أشار إيدلمان أيضاً إلى معدل استخدام أو الكفاءة في استخدام الحافلات المتاحة. أوضح، بناءً على الأرقام التي قدمتها شركة دبي لسيارات الأجرة، أن معدل الاستخدام ارتفع من 25 طالباً لكل حافلة مدرسية (24,000 ÷ 950) في عام 2023 إلى حوالي 35 طالباً (40,000 ÷ 1,150) هذا العام.

وأوضح إيدلمان: "هذا يعني أن هناك دفعة كبيرة من قبل الأطراف المعنية، بما في ذلك المدارس والآباء، لاستخدام الحافلات المدرسية بشكل أكبر". وأضاف: "هذا أمر رائع للمشغلين لأنه يعني أن بإمكانهم توزيع تكاليف التشغيل على قاعدة أوسع. إذا ارتفع استخدام الحافلات المدرسية، تنخفض تكلفة المشغل، ويمكن تمرير هذه الفائدة في شكل مدخرات للآباء".