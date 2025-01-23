دعم المدارس الإماراتية للطلاب الصائمين أثناء الامتحانات

وقال الصبي الذي يصوم منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره إن الصيام أصبح عادة بالنسبة له. وأضاف: "لقد أصبح الصيام بالنسبة لي شيئاً طبيعياً. اعتدت على الامتناع عن الطعام والماء طوال اليوم. وحتى في الأيام العادية، لا أتناول الكثير من الطعام قبل الذهاب إلى المدرسة".