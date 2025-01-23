دعم المدارس الإماراتية للطلاب الصائمين أثناء الامتحانات
في حين قامت بعض المدارس في الإمارات العربية المتحدة بتغيير موعد اختبارات التقييم الرئيسية التي ستُقام خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، فإن مدارس أخرى لن تتمكن من تجنب التداخل. وقد تم تحديد بعض الاختبارات العامة، مثل الاختبارات العامة المركزية للتعليم الثانوي والشهادة الهندية للتعليم الثانوي، خلال فترة الصيام.
ومن المتوقع أن يبدأ الشهر الكريم في 27 فبراير تقريباً، اعتماداً على رؤية الهلال. وسيتعارض هذا مع الامتحانات العامة المركزية للتعليم الثانوي، التي ستبدأ في 15 فبراير، واختبارات الشهادة الهندية للتعليم الثانوي، التي ستبدأ في 13 و18 فبراير على التوالي.
وقد يكون هذا الأمر صعباً على الطلاب الصائمين، الذين سيضطرون للدراسة والخضوع للامتحانات دون طعام أو ماء. لكن هؤلاء المراهقين أخبروا صحيفة "خليج تايمز" إنهم قادرون على تدبر أمورهم.
كما طورت الطالبة في الصف الثاني عشر، "أندليب خان"، استراتيجية، قائلة إن الصيام يتناسب بشكل طبيعي مع روتينها اليومي.
"لقد ترسّخ هذا الأمر في ذهني. بالنسبة لي، هذه ممارسة مستمرة بغض النظر عن الامتحانات"، هذا ما قالته المواطنة الهندية البالغة 17 عاماً.
وعادة ما تشعر بالتعب في وقت متأخر من بعد الظهر قرب نهاية صيامها. وأضافت: "لكن الامتحانات تكون في الصباح وهناك فترات راحة كافية بين امتحانين. كما يمكنني أخذ قيلولة في فترة ما بعد الظهر واستئناف الدراسة في المساء. وبهذه الطريقة، يمكنني تناول الطعام أثناء الدراسة".
وترى "خان" أنه من المهم تجنب "الإجهاد غير الضروري" خلال الشهر الفضيل والمشاركة فقط في الأنشطة التي يمكن التحكم فيها.
"إذا كان لدى شخص ما شعور قوي بالصيام، فسيجد طريقة للقيام بذلك. أعتقد أن الطلاب قادرون على إدارة كل من الدراسة والأمور الدينية. الأمر ليس صعباً كما يبدو"، كما قالت الفتاة التي تصوم منذ سن التاسعة.
وقال "محمد كنز"، وهو طالب آخر في الصف الثاني عشر في دبي، إن الصيام يتطلب بعض التخطيط. فهو يستيقظ مبكراً لتناول السحور ويتأكد من حصوله على الطاقة الكافية لليوم. وأضاف أن أخذ فترات راحة قصيرة لإعادة شحن طاقته أمر ضروري أيضاً.
"سأصوم 30 يوماً، وقد خضت امتحانات خلال شهر رمضان من قبل. اعتدت على الصيام أثناء الدراسة، حتى من سنوات سابقة، لذا فإن التكيّف مع هذا الروتين سهل بالنسبة لي"، هكذا قال طالب مدرسة الألفية بدبي.
"أستيقظ عادة في حدود الساعة الرابعة صباحاً، وهو ما يمنحني ساعتين إلى ثلاث ساعات للتحضير لامتحاناتي قبل المغادرة في الساعة السابعة صباحاً."
لا يُجري "كنز" سوى تغييرات طفيفة على جدوله خلال هذه الفترة، وأوضح قائلاً: "على سبيل المثال، أتوقف عن الدراسة من الساعة 6:30 مساءً إلى الساعة 8 مساءً لتناول الإفطار وقضاء الوقت مع العائلة. بعد ذلك، أعود إلى دراستي".
وقال الصبي الذي يصوم منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره إن الصيام أصبح عادة بالنسبة له. وأضاف: "لقد أصبح الصيام بالنسبة لي شيئاً طبيعياً. اعتدت على الامتناع عن الطعام والماء طوال اليوم. وحتى في الأيام العادية، لا أتناول الكثير من الطعام قبل الذهاب إلى المدرسة".
كيف تدعم المدارس الطلاب
إدراكاً للتحديات والفرص الفريدة التي يفرضها شهر رمضان على الطلاب، اتخذت المدارس التدابير اللازمة لمساعدتهم على إدارة جداولهم الزمنية.
قال "ك. جورج ماثيو"، مدير/الرئيس التنفيذي لمدرسة "جيمس يونايتد" الهندية - أبوظبي: "لقد قمنا بتنفيذ العديد من التعديلات والتغييرات. على سبيل المثال، قمنا بتشجيع الطلاب على الاستفادة من ساعات الصباح الباكر الهادئة للتحضير للامتحانات".
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتعزيز ممارسة التنظيم الذاتي والتعاطف في جميع أنحاء مجتمع مدرستنا خلال شهر رمضان. هذه المبادرة لا تحترم الثقافة الإسلامية فحسب، بل توفر أيضاً فرصة تعليمية فريدة لطلابنا."
وقال مدراء المدارس إن ساعات رمضان لن تؤثر بشكل كبير على سير الامتحانات حيث من المقرر أن تبدأ في الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي بحلول الساعة 12 ظهراً.
وأضاف "ماثيو": "يسمح هذا التوقيت للطلاب بالاستفادة من البيئة الهادئة والمثرية روحياً للتركيز بشكل أكثر على دراستهم، مع الحد الأدنى من عوامل التشتيت".
عندما يتعلق الأمر بالتحضيرات، فقد تأكد قادة المدارس من أن الطلاب لن يضطروا إلى مراجعة دروسهم باستمرار، حيث تم إجراء التدريبات العملية منذ بداية العام الدراسي.
وأكد قادة المدارس أن نهجهم في إعداد الطلاب للامتحانات العامة يبدأ مباشرة في بداية العام الدراسي للصفين العاشر والثاني عشر.
"منذ اليوم الأول، ينخرط الطلاب في تدريب صارم، لضمان استعدادهم الجيد للامتحانات العامة. ولتعزيز فهمهم للمفاهيم، فقد اجتازوا بالفعل امتحانين نموذجيين إلى جانب اختبارات متعددة على مدار العام"، كما قالت "لاليتا سوريش"، مديرة مدرسة "جيمس مدرستنا الهندية".
وتابعت: "ونظراً لهذا التحضير الشامل، فإننا نعتقد أن تداخل جدول الامتحانات مع شهر رمضان لا ينبغي أن يشكل عائقاً كبيراً لطلابنا. فالأمر في النهاية يتعلق بعقليتهم واستعدادهم. وإذا تعامل الطلاب مع الأمر بالروح الصحيحة، فيمكنهم تحقيق التوازن بنجاح بين رحلتهم الروحية والأكاديمية. ومن خلال الحفاظ على موقف إيجابي والتركيز، يمكن لطلابنا التفوق في امتحاناتهم مع الوفاء بالتزاماتهم الدينية."