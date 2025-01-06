دعم الطلبة المواطنين بمنح دراسية وتبسيط الاعتماد الجامعي

وتحدد الاتفاقيتان إطاراً شاملاً للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بما في ذلك تبادل البيانات والمعلومات، وتطبيق أعلى معايير الجودة في العمليات التعليمية والإدارية، فضلاً عن تعزيز بيئة محفزة على الابتكار والتميز الأكاديمي.