دعم الطلبة المواطنين بمنح دراسية وتبسيط الاعتماد الجامعي
تعمل دبي على تعزيز الدعم للطلبة الإماراتيين من خلال تقديم المنح الدراسية المستمرة وتبسيط عملية الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء الإمارة.
ويأتي ذلك بعد أن وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقيتين رئيسيتين مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، الجهة التنظيمية للتعليم في الإمارة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتعزيز جودة نظام التعليم العالي بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية ومتطلبات سوق العمل.
ما هي هذه الاتفاقيات؟
وتركز الاتفاقية الأولى على تعزيز الخدمات الأكاديمية والإدارية للطلبة المشاركين في برنامج حمدان بن محمد للمنح الدراسية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التميز الأكاديمي والقيادة والابتكار بين الطلاب الإماراتيين، وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل في مختلف القطاعات في دبي.
ويقوم البرنامج سنويا باختيار أفضل 100 خريج إماراتي من المدارس الحكومية والخاصة في جميع أنحاء الدولة للحصول على درجات البكالوريوس في التخصصات التي تتوافق مع أهداف النمو طويلة الأجل للإمارة.
وتهدف الاتفاقية الثانية إلى تعزيز التعاون في مجال ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي في دبي، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية رائدة للتعليم العالي.
الإطار الشامل
وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين القائم بأعمال وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "نفخر بتعزيز شراكتنا مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية لتقديم أفضل الخدمات لطلبة المنح الدراسية وتعظيم كفاءة إجراءات الاعتماد. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى خلق بيئة جاذبة للمؤسسات التعليمية المرموقة من جميع أنحاء العالم بما يتماشى مع رسالتنا في الارتقاء بقطاع التعليم العالي في دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته العالمية".
وتحدد الاتفاقيتان إطاراً شاملاً للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بما في ذلك تبادل البيانات والمعلومات، وتطبيق أعلى معايير الجودة في العمليات التعليمية والإدارية، فضلاً عن تعزيز بيئة محفزة على الابتكار والتميز الأكاديمي.
وقالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية: "تعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لمواصلة تطوير منظومة التعليم العالي، وتدعم التزام القيادة الإماراتية بالاستثمار في الإنسان. ونحن ملتزمون بالعمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والتميز الأكاديمي ووجهة رائدة للطلاب الدوليين والجامعات العالمية".