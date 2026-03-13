دعماً للطلبة في ظل الأزمة.. تمديد مهلة "البكالوريا الدولية" لطلاب الإمارات

مددت البكالوريا الدولية (IB) الموعد النهائي لتقديم الدورات الدراسية من 15 مارس إلى 15 أبريل للمدارس في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كجزء من سلسلة من إجراءات الدعم المعلنة للطلاب والعائلات التي تواجه اضطرابات بسبب النزاعات الإقليمية.

ينطبق التمديد على مدارس البكالوريا الدولية في 12 دولة: البحرين، إيران، العراق، إسرائيل، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وفقًا لبيان صادر على موقع المنظمة’s.

وقالت إنها تدرك أن "العديد من المدارس والطلاب والعائلات في جميع أنحاء الشرق الأوسط يواجهون حاليًا ظروفًا صعبة للغاية وغير مؤكدة،" مضيفة أن أفكارها مع كل المتضررين، بما في ذلك العديد من المعلمين والطلاب والعائلات داخل مجتمع البكالوريا الدولية.

إجراءات دعم إضافية

بالإضافة إلى تمديد الموعد النهائي، قدمت البكالوريا الدولية العديد من الأحكام الأخرى للطلاب المتأثرين. أصبح لدى المتعلمين الآن خيار نقل التسجيل إلى مدرسة عالمية أخرى تابعة للبكالوريا الدولية، أو تأجيل امتحانات مايو 2026 إلى جلسة لاحقة دون تكلفة إضافية، أو الانسحاب من جلسة مايو 2026 مع استرداد كامل للرسوم.

كما أصدرت المنظمة إرشادات محدثة لدعم المعلمين خلال هذه الفترة، وهي متاحة عبر مركز موارد برنامج البكالوريا الدولية's. يمكن للمدارس طلب ترتيبات وصول شاملة للطلاب المتأثرين بالأحداث الجارية.

صرحت المنظمة: "نحن على اتصال وثيق بمدارس البكالوريا الدولية وجمعيات البكالوريا الدولية الإقليمية وملتزمون بدعمهم خلال هذه الفترة. ينصب تركيزنا الفوري على دعم المدارس في إكمال وتقديم الدورات الدراسية ومكونات التقييم المبكر. وفي الوقت نفسه، نقوم بمراجعة الآثار المحتملة للوضع الحالي وما قد يعنيه ذلك على نطاق أوسع.".