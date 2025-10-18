دروس عملية وتجارب حية: الإمارات تنقل علوم البحار المعقدة إلى الفصول الدراسية

تصل موجة جديدة من التوعية بالمحيطات إلى الفصول الدراسية في الإمارات، حيث أطلقت مؤسسة خيرية لتعليم المحيطات جلسات تعلم تفاعلية عبر المدارس في دبي. تهدف المبادرة – المدعومة من سلسلة فنادق جميرا والمؤسسة الخيرية البريطانية Ocean Generation – إلى تحسين "المعرفة بالمحيطات" بين الطلاب من خلال تحويل علوم البحار المعقدة إلى دروس عملية وجذابة تثير الفضول وتحفز على العمل.

انطلق البرنامج المعتمد من اليونسكو الشهر الماضي في الإمارة كبرنامج تجريبي عبر خمس مدارس دولية: مدرسة أربور، ومدرسة دبي البريطانية، وفيرجرين الدولية، وجرينفيلد الدولية، وهارتلاند الدولية.

ويتمثل الهدف في التوسع على مستوى الدولة، والوصول إلى الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة و 16 عاماً من خلال أنشطة غامرة تركز على التنوع البيولوجي البحري، وحفظ الشعاب المرجانية، والصيد المستدام، وطاقة المحيطات.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

نقل المحيط إلى الفصل وخارجه

في مقابلة مع "خليج تايمز"، أكدت فيكتوريا إدواردز، الرئيسة التنفيذية لـ "Ocean Generation"، أن أكاديمية المحيط صُممت لجعل التعليم البحري ملهماً ومتاحاً في آن واحد.

وقالت إدواردز: "أكاديمية المحيط هي في الأساس سلسلة من الجلسات التعليمية. كل جلسة لها موضوع مختلف، لذا فقد تتخصص في المرجان، أو في الأنواع المختلفة التي تعيش في المحيط، وفقاً للمرحلة التعليمية".

وتستخدم الجلسات محتوى بصرياً قوياً لنقل المحيط إلى الفصل الدراسي - وأحياناً لأخذ الطلاب بالقرب منه. وأوضحت إدواردز أنهم يستخدمون الكثير من المواد البصرية، كما تشجع الأكاديمية على الزيارات الميدانية والمشاركة الساحلية.

وأضافت: "يتم إخراج الأطفال إلى الساحل... يمكننا القيام ببعض العمل التوعوي هناك - شرح الأنواع المختلفة في المحيط وما يجدونه على الشاطئ ولماذا وما إلى ذلك".