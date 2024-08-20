دبي : 39 مدرسة وجامعة جديدة لتعزيز خيارات التعليم
أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي اليوم الثلاثاء عن افتتاح 39 مدرسة وحضانة وجامعة خاصة جديدة للعام الدراسي المقبل.
ستضيف هذه المؤسسات أكثر من 16,000 مقعد إلى قطاع المدارس الخاصة في الإمارة، مما يعزز خيارات التعليم المتاحة في دبي بمستويات رسوم متنوعة، وفقاً لما ذكرته الهيئة ."
وتشمل الافتتاحات الجديدة خمس مدارس تتبع المنهج البريطاني:
مدرسة دبي البريطانية في جميرا
مدرسة جيمس فاوندرز في دبي الجنوب
مدرسة نيو داون الخاصة في المحيصنة
مدرسة هامبتون هايتس الدولية في الطوار
مدرسة سبرينغفيلد الدولية في العوير
كما سيتم افتتاح مدرسة واحدة تتبع المنهاج الفرنسي:
مدرسة ليسيه فرانسيه "جان مرموز جنوب" في البرشاء جنوب
وتم الإعلان أيضاً عن افتتاح 29 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة بالإضافة إلى سبعة مراكز بدأت استقبال الطلاب في شهري يونيو ويوليو، بما في ذلك أول مركز يقدم المنهاج الصيني في دبي. وستقدم غالبية مراكز الطفولة المبكرة الجديدة مناهج المرحلة التأسيسية البريطانية.
كما يسعى مشهد التعليم العالي للتوسع مع افتتاح أربع مؤسسات جديدة مرخصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية خلال العام الدراسي 2024-2025. ثلاثة من هذه المؤسسات، مدرسة "سكاما" للأعمال من فرنسا وجامعة "بليخانوف" الروسية للاقتصاد وجامعة "سيمبيوسيس" الدولية من الهند، تقدم برامج دراسات بكالوريوس وماجستير، بينما تقدم مدرسة "نيهورايزون" للأعمال، وهي شراكة بين الإمارات والصين، درجة ماجستير متخصصة في الأعمال.
وقالت عائشة ميران، المديرة العامة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: "من خلال الاحتفاء بهذه المدارس الجديدة ومراكز الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العالي، نحن لا نضيف أرقاماً فحسب، بل نخلق المزيد من الفرص لأطفالنا وشبابنا".
وأضافت: "نحن ملتزمون بتعزيز سمعة دبي كوجهة رائدة للتعليم عالي الجودة وسنظل ملتزمين بدعم احتياجات طلابنا ومعلمينا وأسرنا. معاً، سنضمن حصول كل طفل في دبي على أفضل تعليم ممكن في بيئة تعزز إمكاناته وتجهزه للمستقبل."