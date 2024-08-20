دبي : 39 مدرسة وجامعة جديدة لتعزيز خيارات التعليم

كما يسعى مشهد التعليم العالي للتوسع مع افتتاح أربع مؤسسات جديدة مرخصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية خلال العام الدراسي 2024-2025. ثلاثة من هذه المؤسسات، مدرسة "سكاما" للأعمال من فرنسا وجامعة "بليخانوف" الروسية للاقتصاد وجامعة "سيمبيوسيس" الدولية من الهند، تقدم برامج دراسات بكالوريوس وماجستير، بينما تقدم مدرسة "نيهورايزون" للأعمال، وهي شراكة بين الإمارات والصين، درجة ماجستير متخصصة في الأعمال.