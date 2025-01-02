دبي: طالب هندي يهجر الجامعة ليؤسس شركة ذكاء اصطناعي

"لقد سمح لي ذلك بتفويت بعض الوقت من المدرسة"، كما قال مازحًا. "لقد عملت على حل مشاكل صعبة ومثيرة للاهتمام. لذلك، لم أرفض ذلك وكان ذلك مفيدًا جدًا لكل ما تلا ذلك. لقد امتزجت كل هذه الأشياء في شيء واحد. كان كل ذلك تحت شغفي بالرياضيات وعلوم الكمبيوتر، لأن هذه كانت المواد التي درستها في المدرسة. كنت أطبقها بشكل مباشر في البحث. كل هذا كان مكملًا لدراستي. علاوة على ذلك، علمتني البيئة الأكاديمية الصارمة في دبي كيفية التعامل مع التحديات المعقدة، وهي مهارة لا تقدر بثمن في بناء الشركة ".