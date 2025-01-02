دبي: طالب هندي يهجر الجامعة ليؤسس شركة ذكاء اصطناعي
اتخذ طالب سابق في دبي يبلغ من العمر 20 عامًا قفزة جريئة من الحياة الجامعية إلى ريادة الأعمال، حيث أسس شركة ناشئة تركز على مكافحة التهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي - وهو مشروع يخلق بالفعل موجات في وادي السيليكون.
وتأتي هذه الخطوة الطموحة بعد أن اتخذ آفي كابور خطوة جريئة بمغادرة جامعة كاليفورنيا المرموقة في بيركلي، حيث كان يدرس الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر لمدة عام واحد فقط، ليكرس نفسه بالكامل لشركته الناشئة.
في حين أن أمثال بيل جيتس وستيف جوبز ومارك زوكربيرج غالبًا ما يتم اعتبارهم من خريجي الجامعات المتميزين، فإن رحلة كابور متجذرة بشكل فريد في بيئة دبي المتقدمة تقنيًا. منذ سن مبكرة، نشأ شغفه بالذكاء الاصطناعي. قال لصحيفة خليج تايمز خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا: "لقد أجريت الكثير من الأبحاث حول الذكاء الاصطناعي طوال فترة المدرسة الثانوية".
حتى عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، أظهر كابور تفانيه. يتذكر نقطة تحول مبكرة. "بينما كنت لا أزال في المدرسة، تلقيت مكالمة من زميل باحث في مجال الذكاء الاصطناعي اكتشفني في السنة الثانية. عرضوا عليّ تغطية رحلتي وإحضاري إلى منطقة الخليج. هناك، في بحث المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، التقيت بمؤسسي المشارك الآن، لوك بوسفيلد. لقد تفاهمنا وأصبحنا أصدقاء جيدين. قررنا العمل في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي طوال فترة المدرسة الثانوية. كانت فرصة رائعة جدًا لشاب يبلغ من العمر 16 عامًا آنذاك.
"لقد سمح لي ذلك بتفويت بعض الوقت من المدرسة"، كما قال مازحًا. "لقد عملت على حل مشاكل صعبة ومثيرة للاهتمام. لذلك، لم أرفض ذلك وكان ذلك مفيدًا جدًا لكل ما تلا ذلك. لقد امتزجت كل هذه الأشياء في شيء واحد. كان كل ذلك تحت شغفي بالرياضيات وعلوم الكمبيوتر، لأن هذه كانت المواد التي درستها في المدرسة. كنت أطبقها بشكل مباشر في البحث. كل هذا كان مكملًا لدراستي. علاوة على ذلك، علمتني البيئة الأكاديمية الصارمة في دبي كيفية التعامل مع التحديات المعقدة، وهي مهارة لا تقدر بثمن في بناء الشركة ".
حصل على المركز الأول في أولمبياد الرياضيات في الإمارات
وفي المدرسة، لم يكن الطالب الهندي المغترب طالباً متميزاً أكاديمياً فحسب، بل حصل أيضاً على المركز الأول في أولمبياد الرياضيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأظهر علامات مبكرة على مهاراته الاستثنائية في التحليل وحل المشكلات.
وفي معرض حديثه عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ القرار الحاسم بترك الجامعة التي يطمح الكثيرون إلى الالتحاق بها وتكريس نفسه بالكامل لبناء شركته، أضاف: "في البداية، شعرت أنني بحاجة إلى أن أكون قريبًا قدر الإمكان من سان فرانسيسكو. كان القرب أمرًا كبيرًا بالنسبة لي. ولأن بيركلي تبعد مسافة 20 دقيقة بالسيارة فقط، كان من المنطقي أن أكون هناك لأن كل ابتكارات الأبحاث المتطورة كانت تحدث هناك"، كما قال الطالب السابق في مدرسة هارتلاند الدولية في دبي.
الاستماع إلى نداءه الداخلي
ولكن مع مرور الوقت، كانت قناعته بفكرته التجارية هي التي قادته نحو دعوته الداخلية.
"بعد عامي الأول، قررت ترك الدراسة والتركيز على فكرتي، حتى من هنا في الإمارات العربية المتحدة. كنت مقتنعًا حقًا بإمكانات المفهوم. شعرت أنها الفكرة الصحيحة في الوقت المناسب، وأدركت أن هذه كانت لحظة محورية. إذا التزمت بها تمامًا، فيمكننا تحقيق قوة دفع كبيرة بسرعة. في الأشهر التالية، اختبرنا مدى قدرتنا على العمل عليها بدوام كامل، وحتى الآن، كان الأمر يسير على ما يرام حقًا."
وعندما سُئل عما إذا كان قرار ترك الكلية وإخبار والديه بالأمر كان صعبًا، فكر في الثقة والتشجيع اللذين قدماه له. وقال: "أعتقد أن والديّ كانا داعمين جدًا لي منذ البداية. لقد استمعا إليّ ورأوا قناعتي بالفكرة. ولم يشككا فيها كثيرًا. كما رأوا أيضًا مقدار الوقت الذي كنت أخصصه بعد ذلك. لذا، لا أعتقد أن لديهما أي شكاوى".
وأضاف "أعتقد أن إحدى العلامات المبكرة التي منحت لوك وأنا الكثير من الثقة كانت أننا تمكنا من إغلاق شركة تكنولوجيا حيوية كبيرة إلى حد ما تبلغ قيمتها مليار دولار كواحد من عملائنا القلائل الأوائل".
شركة ناشئة تتصدى للتهديدات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي
في معرض تسليط الضوء على شركة Extrian Security، ناقش كابور كيف تعمل شركته الناشئة على تحويل مجال الأمن السيبراني من خلال نهجها المبتكر في التعامل مع التهديدات التي يقودها الذكاء الاصطناعي. وعلى عكس الاستراتيجيات التفاعلية التقليدية، تعمل تقنيتها الفريدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على اكتشاف وتحييد المشكلات المعقدة مثل التزييف العميق وهجمات التصيد الاحتيالي التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل أن تتسبب في ضرر.
وأضاف أن "مجال الأمن السيبراني يتطور بسرعة مع تقدم الذكاء الاصطناعي".
بصفته زميلًا في برنامج Z ومحكمًا في HackHarvard وCalHacks، يرشد كابور أيضًا المبتكرين بينما يعمل على تعزيز الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي. "لم تعد تدابير الأمن التفاعلية التقليدية كافية. نحن رواد الحلول الاستباقية التي تظل متقدمة على التهديدات المعقدة مثل هجمات التصيد الاحتيالي التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، وإعادة تعريف الصناعة."
ولم يضع هذا النهج المبتكر معيارًا جديدًا للصناعة فحسب، بل نال بالفعل تقديرًا من خبراء الأمن السيبراني الرائدين، وأقام شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا الكبرى، وجذب استثمارات من شركات رأس المال الاستثماري من الدرجة الأولى.
وعندما سُئل عن إمكانية العودة إلى الإمارات العربية المتحدة، أبدى كابور حماسه قائلاً: "أود أن أعود إلى دبي. هناك الكثير من الإمكانات هنا. هذه بالتأكيد منطقة ذات اهتمام لكل من لوك وأنا. سيحدث ذلك في أقرب وقت ممكن. نود التوسع".