دبي ترفع معايير التعليم بمدرسة "جيمس" للبحث والابتكار

وأضافت أوكونور "تم تصميم المدرسة لتلبية الطلب المتزايد على حلول تعليمية متميزة وشاملة. نحن نعلم أن هذه هي المكانة الرائدة في السوق، ونعترف بأنها تتوافق مع الطلب الحالي على الأماكن التعليمية الرفيعة المستوى، حيث يطلب الآباء هذا النوع من التعليم. إنهم يريدون أن يجدوا كل شيء في مكان واحد ويريدون رفع التوقعات حول ما يمكن أن يقدمه التعليم. لذلك، نحن واثقون من أن هذا سيلبي احتياجات آبائنا."