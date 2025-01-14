دبي ترفع معايير التعليم بمدرسة "جيمس" للبحث والابتكار
تستعد دبي لافتتاح مدرسة جديدة فائقة الجودة، وتتعهد بتقديم إحدى المؤسسات التعليمية الأكثر ابتكاراً وتكلفة في العالم في أغسطس/آب 2025.
أعلنت مؤسسة "جيمس للتعليم" عن افتتاح "مدرسة جيمس للبحث والابتكار"، التي ستكون في مدينة دبي الرياضية. تم بناء حرم المدرسة خصيصاً ليحتوي على مرافق متميزة ومنهج تعليمي مخصص.
ستتبع المدرسة المنهج الوطني الإنجليزي وتعطي الأولوية لفصول دراسية صغيرة الحجم لضمان التعلم الشخصي. في السنوات الأولى، سيتم تحديد الحد الأقصى لعدد الطلاب في الفصول بـ 16 طالباً، وبحلول السنة السادسة، سيظل عدد الطلاب في الفصول محدوداً بـ 20 طالباً.
وفي حديثها لصحيفة خليج تايمز ، اكدت "ماريسا أوكونور"، وهي المديرة/الرئيس التنفيذي لمؤسسة لمدرسة جيمس ويلينجتون الدولية، ونائبة الرئيس الأول للتعليم في جيمس للتعليم، على أن المؤسسة تهدف إلى وضع معيار جديد للتعليم المتميز، ووضع دبي كمركز للفرص الأكاديمية.
وقالت أوكونور: "ستكون المدرسة من رياض الأطفال حتى الصف 12، حيث سنبدأ بالصف السادس في العام الأول، ثم ننتقل إلى سنوات التعليم الثانوي المبكرة في العام الثاني (من بدء التشغيل)." مع الرسوم السنوية التي تتراوح بين 116,000 درهم و206,000 درهم، تُعتبر المدرسة خياراً تعليمياً متميزاً في سوق التعليم التنافسي في دبي.
وأوضحت قائلة: "قمنا بمراجعة أغلى المدارس عالمياً، ورغم أنها تقدم بعض الجوانب التي نقدمها، إلا أنها لا تقدم كل شيء. تركيزنا شامل. الآباء الذين يستثمرون في تعليم أطفالهم يريدون التأكد من حصولهم على أفضل قيمة مقابل كل درهم يُنفق، ونحن نتوقع من فريقنا أن يقدم أفضل ما لديه."
مرافق على أحدث طراز
وتبلغ مساحة حرم مدرسة جيمس للأبحاث والابتكار 47600 متر مربع، وتم بناؤها باستثمارات بلغت 100 مليون دولار (367 مليون درهم إماراتي)، أي أكثر بنسبة 30% من الميزانية المخصصة لمشاريع المدارس المتميزة السابقة. ومن بين ميزاتها البارزة ملعب كرة قدم مرتفع، والذي يعمل أيضاً كمهبط للطائرات العمودية.
تم وصف المدرسة بأنها المشروع الأكثر طموحاً لمؤسسة جيمس للتعليم حتى الآن، حيث صُممت المدرسة لتجمع بين أساليب التدريس ذات المستوى العالمي والتركيز على الابتكار.
ستوفر المدرسة مجموعة شاملة من البرامج الرياضية والفنية والأكاديمية، مع مرافق حديثة. سيشارك الطلاب في أكثر من 15 رياضة، مثل السباحة في حوض أولمبي، وملعب كرة سلة مطابق لمواصفات الدوري الاميركي للمحترفين مع مدرج يتسع لـ 200 مقعد، وفن الجمباز في مساحة خاصة، بالإضافة إلى كرة القدم، والرجبي، والكريكيت، وملعب بادل، وهوكي الشوارع، وفنون الدفاع عن النفس في صالة تدريب مخصصة (دوجو)، والمبارزة مع مدربين محترفين.
وأضافت أوكونور: "ستعمل التكنولوجيا على تتبع الأداء وتعزيزه، في حين تتوسع برامج يوم السبت لتشمل أنشطة خارجية فريدة من نوعها مثل الرياضات المائية، والمغامرات الجبلية، "وسكاي" دبي، والتزلج على الجليد".
وأضافت أن "برنامج الفنون يضم قاعة محاضرات تتسع لـ 600 مقعد، ومسرحاً يتسع لـ 200 مقعد، ومساحتين لتدريب المسرح، وغرف موسيقى متقدمة، بما في ذلك جناح تسجيل للأوركسترا والفرق الموسيقية. وتلبي برامج الرقص، من الرقص الصالوني إلى الرقص في الشوارع، احتياجات جميع الأعمار، وتعزز الإبداع والحركة".
بالإضافة إلى ذلك، ستضم المدرسة مختبراً ومركزاً للأبحاث لتعزيز مهارات الريادية والتفكير المبتكر، وتشجيع الطلاب على مواجهة تحديات العالم الحقيقي.
كما ستربط المدرسة الطلاب بالمؤسسات في جميع أنحاء العالم من خلال مبادرات مثل مؤتمرات اليونسكو وبرنامج "جيمس فور لايف"، الذي يوفر مسارات للجامعات وأصحاب العمل من الدرجة الأولى. وستوفر الشراكة الاستراتيجية مع قادة الصناعة تجارب تعليمية عملية وتحضر الطلاب للنجاح في عالم سريع التطور.
وأوضح "باز نجار"، نائب رئيس تكنولوجيا التعليم والابتكار الرقمي، نهج المدرسة في التعامل مع الشراكات التكنولوجية: "على وجه التحديد، تم تصميم شراكاتنا التكنولوجية لدعم وتعزيز تجربة التعلم. عادة، تتواصل شركات مثل آبل أو مايكروسوفت أو إتش بي مع المدارس للترويج لبرامجها، وإظهار ما يمكن لأدواتها تحقيقه. نحن نتبع النهج المعاكس".
وأضاف أنه بدلاً من الاكتفاء بتبني الأدوات الموجودة، يقومون بسؤال الشركات عن كيفية مساعدتهم في تحقيق أفضل النتائج لطلابهم. وهذا يضمن تكامل التكنولوجيا بسلاسة في طرق التدريس لدينا، مما يثري المنهج الدراسي.
توفير حلول تعليمية متميزة ومتكاملة
وأضافت أوكونور "تم تصميم المدرسة لتلبية الطلب المتزايد على حلول تعليمية متميزة وشاملة. نحن نعلم أن هذه هي المكانة الرائدة في السوق، ونعترف بأنها تتوافق مع الطلب الحالي على الأماكن التعليمية الرفيعة المستوى، حيث يطلب الآباء هذا النوع من التعليم. إنهم يريدون أن يجدوا كل شيء في مكان واحد ويريدون رفع التوقعات حول ما يمكن أن يقدمه التعليم. لذلك، نحن واثقون من أن هذا سيلبي احتياجات آبائنا."
تم تصميم المدرسة كمركز عالمي للأبحاث التربوية، مع معلمين متخصصين تم اختيارهم بعناية، وتدريس الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتطورة، ونهج قائم على القيم في التعليم.
وفي حين تسعى المدرسة في المقام الأول إلى توظيف معلمين من المملكة المتحدة، لكنها تستكشف أيضاً أفضل الممارسات الدولية. وأوضح المسؤولون أن كل معلم تم توظيفه بعناية.
أوضحت أوكونور "ستتبع المدرسة المنهج الوطني البريطاني. نحن ندمج بين التعلم والتحدي، والبحث، والمهارات الرقمية مع معلمين متميزين في بيئات مذهلة، ونحن نعلم كمعلمين أن هذه هي الطريقة التي يدفع بها الأطفال حدود أدائهم الشخصي."
وأضافت: "نريد أن يكون معلمونا على دراية جيدة بهذا الأمر... وأن يكونوا قادرين على تقديمه بشكل جيد. لذا، يمكن للمملكة المتحدة أن تكون نقطة الاتصال الأولى لدينا، للتعرف على المهارات البريطانية المتميزة، لكنني أعتقد أننا عززنا ذلك بشكل أكبر. نحن نتطلع إلى المدارس المستقلة ذات الأداء العالي والخدمات المتميزة. هذه هي نقاط تركيزنا الرئيسية في التوظيف".
وأكد المدراء التربويون لمجموعة المدرسة أن كل عنصر من عناصر المدرسة تم تصميمه لتوفير تجربة حسية محسنة للطلاب.
وأشاروا إلى أن جوهر فلسفة المدرسة هو القيم التي تهدف إلى تنشئة الطلاب ليكونوا منفتحين على المستقبل ومتعاطفين ومستعدين لمواجهة التحديات العالمية.
وقال "ساني فاركي"، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة جيمس للتعليم: "تمثل مدرسة جيمس للبحث والابتكار تتويجاً لكل ما تعلمناه في رحلتنا الرائعة في جيمس للتعليم. إنها فصل جديد جريء في التعليم يحول الطريقة التي يتعلم بها الطلاب ويفكرون ويقودون بها ويضع معايير عالمية جديدة في هذه العملية. باختصار، إنها من بين أفضل المدارس في العالم".
وقد حظيت المدرسة الجديدة بالفعل بتأييد مجموعة من الشخصيات المحترمة في مجال التعليم البريطاني، بما في ذلك أماندا سبيلمان، التي عملت كمفتشة جلالة الملك لمعايير التعليم وخدمات الأطفال والمهارات (OFSTED) من عام 2017 إلى عام 2023.