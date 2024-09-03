دبي: إغلاق 3 مدارس لعدم التزامها بمعايير الجودة
تم إغلاق ثلاث مدارس في دبي مع نهاية العام الدراسي 2023-2024 بعد فشلها في استيفاء معايير الجودة.
وقالت هيئة تنظيم التعليم في دبي إن هذه الخطوة تسلط الضوء على "الأولوية الممنوحة لرفاهية الطلاب".
جاء ذلك خلال فعالية "التعرف على الرئيس التنفيذي" التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي يوم الاثنين، والتي نظمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.
ولكن لم تتم مشاركة أي معلومات أخرى حول هذه المدارس خلال الاجتماع.
من جهتها، أشارت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عائشة ميران إلى أن الاستعدادات للعام الدراسي الحالي بدأت منذ يناير/كانون الثاني الماضي، حيث سعت الهيئة بشكل حثيث إلى الحصول على مدخلات ومقترحات من مختلف الجهات المعنية في قطاع التعليم.
وتضمن المشروع أكثر من 50 جلسة شارك فيها أكثر من 700 فرد و290 مؤسسة تعليمية لجمع آراء أولياء الأمور والمعلمين، بهدف تطوير النموذج التعليمي الأكثر فعالية وكفاءة بما يتماشى مع احتياجات المجتمع ويواكب النمو السريع الذي تشهده دبي.
وعند سؤالها عن قطاع التعليم في دبي، وخاصة مؤسسات التعليم الخاص، أكدت على ثلاثة عوامل رئيسية هي التنوع والمرونة والجودة العالية. وتضم دبي حالياً 223 مدرسة خاصة تخدم أكثر من 365 ألف طالب وتقدم 17 منهجاً دراسياً مختلفاً. ويشهد القطاع توسعاً مع افتتاح ست مدارس جديدة هذا العام الدراسي.