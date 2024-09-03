دبي: إغلاق 3 مدارس لعدم التزامها بمعايير الجودة

من جهتها، أشارت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عائشة ميران إلى أن الاستعدادات للعام الدراسي الحالي بدأت منذ يناير/كانون الثاني الماضي، حيث سعت الهيئة بشكل حثيث إلى الحصول على مدخلات ومقترحات من مختلف الجهات المعنية في قطاع التعليم.