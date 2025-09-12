دبي: إشعار 90 يوماً إلزامي لاستقالة المعلمين لضمان استقرار الفصول الدراسية

يعتقد أن هذه الإصلاحات لن تحمي الطلاب فحسب، بل ستُعزز أيضًا المساءلة المهنية. "وبالمثل، ستضمن قاعدة التسعين يومًا واستطلاعات الرأي الإلزامية عند الخروج استمرارية التعلم وتعزز المساءلة المهنية. ومع مرور الوقت، سيضمن هذا أن يكون معلمونا، على قدرٍ من الاحترافية والتفاني، هم وحدهم من يوجهون أطفالنا. كما يمكن لأولياء الأمور الآن الاطمئنان إلى أن أطفالهم سيجدون معلمًا حاضرًا في الفصل يوميًا."