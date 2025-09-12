دبي: إشعار 90 يوماً إلزامي لاستقالة المعلمين لضمان استقرار الفصول الدراسية

تتخذ المدارس في دبي خطوات لتحديث أنظمة وعمليات الموارد البشرية لديها لضمان انتقال سلس بعد أن أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية عن قواعد أكثر صرامة بشأن استقالات المعلمين والمساءلة.
قالت هيئة تنظيم التعليم يوم الأربعاء إنه إذا استقال المعلم لكنه فشل في استكمال جميع المتطلبات - مثل تقديم إشعار كامل، والمغادرة فقط في نهاية الفصل الدراسي، واستكمال استطلاع الخروج - فسوف يواجه فترة انتظار لمدة 90 يومًا قبل السماح له بتولي إشعار تعيين جديد.
صرحت ستايسي كارترايت، رئيسة قسم الموارد البشرية والعمليات التنفيذية في "تعليم"، بأن المدارس بدأت بالفعل في مواكبة التوجيهات الجديدة. وأضافت: "للامتثال لفترة الاستقالة التي تبلغ 90 يومًا، تعمل "تعليم" على تحديث أنظمة إدارة العقود وسير عمل الموارد البشرية لتتبع فترات الإشعار وضمان إدارة عمليات الانتقال بما يتماشى مع توجيهات هيئة المعرفة والتنمية البشرية. وسنستغل هذه الفترة لتوظيف موظفين بدلاء وضمان استمرارية التعلم للطلاب".
وأضافت أن استبيانات الخروج، المعمول بها حاليًا في المجموعة، سيتم توسيع نطاقها الآن لتوفير رؤى أعمق. "استبيانات الخروج جزءٌ لا يتجزأ من ممارسات الموارد البشرية لدينا. ونعمل على توسيع نطاق هذه العملية لرصد اتجاهات دوران الموظفين بشكل أكثر منهجيةً وتقديم تقارير شفافة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية. سيدعم هذا الامتثال التنظيمي والتحسين المستمر لدينا."
في الوقت نفسه، أكدت على أهمية الجانب الإنساني في تطبيق القواعد. وقالت: "ندرك أن الظروف الفردية قد تنشأ، مثل انتقال الأسرة بسبب تغيير عمل الشريك. في مثل هذه الحالات، ستواصل "تعليم" التعامل مع كل مسألة بحساسية، وعلى أساس كل حالة على حدة، بالتعاون مع الموظفين وهيئة المعرفة والتنمية البشرية لضمان عدالة العملية وشفافيتها وتركيزها على الطالب".
بالنسبة للعديد من قادة المدارس، فإن القواعد الجديدة تعالج تحديًا قديمًا - الاضطراب الناجم عن مغادرة المعلمين فجأة في منتصف الفصل الدراسي.
قال بونيت إم كيه فاسو، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدارس الثانوية الهندية، إن هذا التغيير طال انتظاره. وأضاف: "لطالما كانت المدارس ضحيةً ومستفيدةً من ممارسات البحث عن المواهب غير السليمة في المنطقة، وكان الطالب هو من يتحمل ثمن ذلك في أغلب الأحيان في الفصول الدراسية نتيجةً لانقطاع التعلم. واجه الطلاب صدمة مغادرة المعلمين المفاجئة في منتصف الفصل الدراسي، بينما عانى المعلمون أنفسهم أحيانًا من قرارات توظيف مفاجئة وغير عادلة اتخذتها مؤسساتهم".
يعتقد أن هذه الإصلاحات لن تحمي الطلاب فحسب، بل ستُعزز أيضًا المساءلة المهنية. "وبالمثل، ستضمن قاعدة التسعين يومًا واستطلاعات الرأي الإلزامية عند الخروج استمرارية التعلم وتعزز المساءلة المهنية. ومع مرور الوقت، سيضمن هذا أن يكون معلمونا، على قدرٍ من الاحترافية والتفاني، هم وحدهم من يوجهون أطفالنا. كما يمكن لأولياء الأمور الآن الاطمئنان إلى أن أطفالهم سيجدون معلمًا حاضرًا في الفصل يوميًا."
تحسين جودة المعلم
لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا باعتبارها خطوةً نحو التخطيط طويل الأمد وتحسين جودة المعلمين. وصرحت ديبيكا ثابار سينغ، الرئيسة التنفيذية ومديرة مدرسة كريدنس الثانوية، بأن ذلك سيُحقق الاستقرار في الفصول الدراسية.
إن إدخال شرط الاستقالة خلال 90 يومًا أمرٌ مُرحَّب به للغاية، لأن استقالات منتصف العام الدراسي لطالما كانت تُعيق الطلاب والتعلم؛ وستُشجِّع هذه الخطوة على الاستقرار، وتُقلِّل من تنقلات المعلمين، وتُتيح للمدارس التخطيط بفعالية أكبر. وبالمثل، ستُحسِّن مُتطلبات التأهيل المُحدَّدة للمعلمين جودةَ هيئة التدريس، ورغم أنها قد تُحسِّن مُرشِّحات التوظيف، إلا أنها تُتيح فرصةً لاستقطاب مُعلِّمين ذوي مؤهلاتٍ عاليةٍ وملتزمين بالنمو طويل الأمد، كما قالت.