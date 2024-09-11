دبي:طلب متزايد على المدارس المتميزة رغم الرسوم الباهظة
تواجه المدارس المتميزة في دبي، على الرغم من أن رسومها الدراسية تتجاوز 100 ألف درهم، قوائم انتظار طويلة بسبب ارتفاع معدلات الالتحاق هذا العام الدراسي.
وفي الوقت نفسه، يتم بناء مدارس جديدة لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب، في حين تواجه العلامات التجارية المدرسية العريقة قوائم انتظار طويلة للقبول.
وتجذب مدرسة "نورث لندن كوليجيت دبي"، التي فتحت أبوابها في سبتمبر/أيلول 2017، العائلات على الرغم من رسومها الباهظة، والتي تتراوح من 89 ألف درهم إلى 140 ألف درهم لمرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر. ويمكن أن يُعزى هذا الجذب إلى السمعة القوية التي تتمتع بها المدرسة، كما أكد أحد أعضاء فريق الإدارة الرئيسيين.
وفي تصريح لصحيفة خليج تايمز، قال "برنارد ويست"، محافظ مدرسة نورث لندن كوليجيت دبي: "لقد شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الملتحقين بالمدرسة. ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى العائلات من الخارج ومن داخل الإمارات العربية المتحدة، والتي تجتذبها سجلنا الحافل في برنامج دبلوم البكالوريا الدولية (IBDP) ونجاح طلابنا في القبول في جامعات عالية التصنيف مثل كامبريدج، وستانفورد، وكلية لندن للاقتصاد، وإمبريال كوليدج. وتحظى مدرستنا الابتدائية بطلب خاص، مع قوائم انتظار تعكس الوعي المتزايد لدى الآباء بأهمية منح أطفالهم أفضل أساس تعليمي ممكن منذ سن مبكرة".
ينتظر الآباء ويعيدون زيارة هذه المدارس بحثًا عن أماكن متاحة
وأكد مديرو المدارس أن الاهتمام المتزايد كان اتجاهاً ثابتاً لعدة سنوات، وكان مدفوعاً إلى حد كبير بتدفق العائلات الجديدة التي انتقلت إلى دبي.
وقالت "ليزا وايت"، رئيسة قسم القبول في شركة "تعليم"، المشغلة للمدرسة: "بالإضافة إلى ذلك، فإننا نشهد مزيجًا متوازنًا من الطلاب المسجلين من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وأولئك الذين ينتقلون من مدارس أخرى في دبي".
وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف التعليم في المدارس المتميزة، مثل مدرسة دبي البريطانية جميرا بارك، حيث تتراوح الرسوم من 81.110 درهماً إماراتياً للصف الثامن إلى الصف الثالث عشر، فإن الآباء لا يزالون حريصون على الانتظار وإعادة زيارة هذه المدارس عاماً بعد عام على أمل تأمين أماكن متاحة لأبنائهم.
وأضاف وايت: "لقد شهدنا زيادة بنسبة 8% في أعداد المسجلين في مدارسنا مقارنة بالعام الدراسي السابق. وفي هذا العام، فإن جميع مدارس تعليم التي تتبع المناهج البريطانية، بما في ذلك مدرسة دي بي إس جميرا التي تم افتتاحها حديثًا (في الوصل)، لديها قوائم انتظار، وخاصة في مجموعات السنة الابتدائية، مع ملاحظة ارتفاع الطلب أيضًا في مجموعات السنة الثانوية الرئيسية".
ورداً على هذا المطلب، أكدت أن تعليم تستثمر في توسعة مدارسها.
وأضاف وايت: "لقد تم توسيع مدرسة "جرينفيلد" الدولية، التي بلغت سعتها القصوى العام الماضي، بإضافة مدرسة ابتدائية جديدة. وعلاوة على ذلك، نعمل على تعزيز عروض المناهج الدراسية البريطانية لدينا من خلال إطلاق مدرسة دي بي إس ميرا العام المقبل ومدارس هارو الدولية في دبي وأبو ظبي. وستساعد هذه الإضافات إلى مجموعة مدارسنا المتميزة في ضمان قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتطورة للأسر في المنطقة".
وعلى نحو مماثل، تشهد أكاديمية جيمس دبي الأمريكية (DAA)، التي تتجاوز رسومها الدراسية 90 ألف درهم في الدرجات العليا، قوائم انتظار أيضاً.
قال الدكتور "إيثان هيلدريث"، المشرف والرئيس التنفيذي لأكاديمية جيمس دبي الأمريكية:
"إن سمعة مدرستنا كأفضل مدرسة أمريكية في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تصنيفنا المتميز من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية لأكثر من 13 عامًا ومجتمعنا المدرسي الاستثنائي، كل هذا جعلنا الخيار المفضل للعديد من العائلات التي تبحث عن التميز في التعليم. وقد ساهمت هذه السمعة القوية بشكل كبير في قوائم الانتظار التي شهدناها هذا العام."
مخصص لتلبية احتياجات العائلات
وفي الوقت نفسه، أكد مدراء المدارس أنهم ما زالوا ملتزمين بتلبية احتياجات الأسر في دبي.
"تستند أهداف التوسع في أكاديمية دبي الدولية إلى عملنا على توفير مرافق تعليمية متطورة لطلابنا. هذا العام أضفنا مرافق حديثة مثل مركز وايز للصحة والرفاهية ومبنى المدرسة المتوسطة الجديد الجميل، والذي وفر لطلابنا الحاليين المزيد من مساحات التعلم المخصصة والمرافق الرياضية بما في ذلك ثمانية ملاعب مضارب ومختبرات العلوم وأجنحة الموسيقى والدراما ومكتبة. لقد عزز هذا التوسع تجربة التعلم لطلابنا الحاليين، كما سمح لنا أيضًا بتزويد المزيد من الأسر في دبي بتعليم عالمي المستوى."
تطوير مجتمعات سكنية جديدة يحفز التسجيل
وأكد مديرو المدارس أنهم لاحظوا ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المسجلين، ليس فقط بسبب انتقال العائلات من الخارج ولكن أيضًا بسبب تطوير المجتمعات السكنية في مناطق معينة وحولها مثل سوبها هارتلاند.
قال "أجاي راجيندران"، محافظ مدرسة هارتلاند الدولية: "لقد شهدنا بشكل خاص زيادة في الطلب على مدرستنا الثانوية، حيث تسعى العائلات إلى الحصول على تعليم بريطاني متميز. ونحن فخورون بمشاركة أنه في مجموعتنا الثانية فقط من الخريجين، تلقينا عروضًا من جامعات ذات تصنيف عالٍ مثل كامبريدج وستانفورد وجامعة لندن، مما يعكس قوة برنامجنا الأكاديمي".
وعلى غرار المدارس الأخرى في الإمارة ضمن نفس النطاق الرسومي الذي يزيد على 100 ألف درهم، تعمل مدرسة "ريبتون دبي" أيضًا بكامل طاقتها، على الرغم من تكاليف الرسوم الدراسية المرتفعة.
وقالت جيليان هاموند، مديرة مدرسة ريبتون بدبي، في وقت سابق: "لقد بلغ معدل نمونا السنوي، على مدى ثلاث سنوات حتى الآن، 17% ونحن الآن على وشك الوصول إلى طاقتنا القصوى. لذا، بدأنا في الحصول على قوائم انتظار. حتى عندما شهدت دبي طفرة كبيرة العام الماضي بلغت 12%، ما زلنا نتمتع بمعدل نمو 17%، وهو أمر مذهل. لدينا طلاب من جميع أنحاء العالم. كما تم التصويت لها بين أفضل عشر أكاديميات للتنس في العالم... إنها أكاديمية إيميليو سانشيز التي افتتحت على أرضنا العام الماضي".