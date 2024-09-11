دبي:طلب متزايد على المدارس المتميزة رغم الرسوم الباهظة

وتجذب مدرسة "نورث لندن كوليجيت دبي"، التي فتحت أبوابها في سبتمبر/أيلول 2017، العائلات على الرغم من رسومها الباهظة، والتي تتراوح من 89 ألف درهم إلى 140 ألف درهم لمرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر. ويمكن أن يُعزى هذا الجذب إلى السمعة القوية التي تتمتع بها المدرسة، كما أكد أحد أعضاء فريق الإدارة الرئيسيين.