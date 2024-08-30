خبراء: تطوير مهارات المعلمين لمواكبة التقدم التكنولوجي

"يبلغ المعلمون بالفعل عن فوائد استخدام"شات جي بي تي" ChatGPT كمدرس رياضيات شخصي فردي مفيد للطلاب، على سبيل المثال. يمكن أن تكون أدوات الذكاء الاصطناعي حافزًا لتحويل مدارسنا العامة، لكنها تتطلب التزامًا بالتعليم الشامل العادل الذي يستهدف احتياجات الطلاب ويمنحهم الفرصة للنجاح. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي إذا تم تعليم الطلاب الطريقة الصحيحة لاستخدامه. يمكن أن يكون أحد الأمثلة استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحسين القواعد أو الفهم بناءً على محادثة، مما يساعد الطلاب على فهم التحدث بشكل فعال وموجز في العالم الحقيقي."