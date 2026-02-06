خارطة طريق القبول في الجامعات العالمية لطلاب الإمارات

هل تحلم برؤية طفلك مقبولاً في جامعته أو كليته المثالية، ولكنك غير متأكد من كيفية البدء؟

من صياغة طلب متميز إلى فهم ما تقدره فرق القبول الجامعي حقًا، يمكن أن تكون العملية مرهقة.

لتوجيه العائلات في الإمارات العربية المتحدة، تحدثت الخليج تايمز مع خبراء القبول الجامعي الذين كشفوا عن استراتيجيات عملية لتبسيط الرحلة ومنح الطلاب فرصة أقوى للنجاح.

ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ابدأ مبكرًا

أكد معظم مستشاري التعليم على بدء عملية القبول الجامعي مبكرًا، محذرين من أن محاولة حشر كل شيء في السنة النهائية ببساطة لا تنجح.

قال فارون جاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة UniHawk،

“الخطأ الأكثر أهمية الذي أراه هو البدء متأخرًا جدًا. يعتقد العديد من الطلاب والعائلات أن الصف 11 أو 12 هو الوقت المناسب للبدء في التفكير في القبول الجامعي. غالبًا ما تقفز العائلات مباشرة إلى التحضير للاختبارات ونماذج الطلبات دون قضاء وقت كافٍ في استكشاف الخيارات المهنية، والبرامج الأكاديمية، والجامعات، والبلدان، والمنح الدراسية، أو التحدث إلى الخريجين والمتخصصين في الصناعة.”

وأوضح أن رحلة بناء الملف الشخصي يجب أن تبدأ بشكل مثالي في الصف السابع أو الثامن. “هذا لا يتعلق بإضافة الضغط — بل يتعلق بمنح الطلاب الوقت لاستكشاف اهتماماتهم بصدق، وتطوير مهارات ذات معنى، وبناء سرد أصيل ترغب الجامعات في رؤيته.”

يحذر جاين مما يسميه “تضخيم السيرة الذاتية،” حيث يشارك الطلاب في أنشطة لمجرد الظهور بمظهر مثير للإعجاب على الورق.

“الجامعات الكبرى، وخاصة مؤسسات آيفي ليغ وأوكسبريدج، لديها فرق قبول متطورة بشكل لا يصدق. يمكنهم اكتشاف المشاركة غير الأصيلة من مسافات بعيدة. ما يبحثون عنه هو العمق، وليس الاتساع.”

يقول الخبراء إن على أولياء الأمور في الإمارات العربية المتحدة تشجيع المشاركة طويلة الأمد في اهتمامات ذات معنى بدلاً من المشاركة في اللحظة الأخيرة في أنشطة متعددة.

قال برابهجيت سينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Glinks International، إن أكبر خطأ يرتكبه كل من الطلاب وأولياء الأمور هو “البدء متأخرًا جدًا”.

“تبدأ العديد من العائلات التخطيط فقط في الصف الثاني عشر وتركز بشكل شبه كامل على الدرجات أو تصنيفات الجامعات.”

وأكد أن هذا يؤدي غالبًا إلى تقديم طلبات متسرعة، وبيانات شخصية عامة، وخيارات لا تناسب الطالب حقًا. “ما يميز الطلب هو ملف شخصي مخطط جيدًا. ملف يظهر الاتساق الأكاديمي، والاهتمامات الحقيقية، والنمو الشخصي بمرور الوقت. تبحث الجامعات عن الوضوح والنية والاتجاه، وليس فقط الدرجات العالية في كشف الدرجات.”

الجدول الزمني للتقديم

يعد فهم الجداول الزمنية أمرًا بالغ الأهمية لطلاب الإمارات العربية المتحدة، خاصة أولئك الذين يتقدمون إلى وجهات تنافسية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأوروبا.

