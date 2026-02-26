حوّل شغفك وأنشطتك اللاصفية إلى تذكرة عبور لأرقى الجامعات الأمريكية

قالت "نازية": "ما تخبر به هذه الأنشطة (التي تتجاوز الدرجات والـ SAT) الجامعة هو من أنت كشخص. ما هي قيمك؟ ماذا تعلمت؟ وكيف ستطبق ما تعلمته؟". وبدون هذا الأساس، غالباً ما يعاني الطلاب عند كتابة المقالات الشخصية. وأوضحت: "نجد طلاباً يقولون: أنا جيد جداً في الرياضيات وأحب ألعاب الفيديو. لا يمكنك كتابة مقالات كثيرة بهذا المحتوى"، مشددة على أن التجارب الهادفة لا يمكن صنعها في اللحظة الأخيرة: "إذا لم تخطط مسبقاً، فلن تتمكن من فعل ذلك في المرحلة النهائية".