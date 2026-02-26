حوّل شغفك وأنشطتك اللاصفية إلى تذكرة عبور لأرقى الجامعات الأمريكية

بالنسبة لآلاف الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يطمحون للالتحاق بأرقى الجامعات الأمريكية، يظل التميز الأكاديمي أولوية قصوى. ومع ذلك، يرى خبراء التعليم أن الدرجات وحدها لم تعد كافية لتحديد قوة طلب الالتحاق؛ بل إن ما يهم بشكل متزايد هو "القصة" الكامنة وراء تلك الدرجات، أي الملف الشخصي (Profile) الذي يبنيه الطالب بمرور الوقت.
الأمر يتعلق بالقيام بما هو مهم، بانسجام وهدف واضح، قبل وقت طويل من بدء موسم التقديم.
تقول "نازية هاشمي أحمد"، المستشارة التعليمية في مؤسسة (Eye on Ivy)، إن الحوارات مع فرق القبول تعكس تحولاً واضحاً في النهج. وباستعادة مناقشة جرت مع فريق القبول في جامعة نيويورك أبوظبي، قالت إن هناك قلقاً متزايداً بشأن الدرجات المتوقعة: "هناك تضخم كبير في الدرجات هذه الأيام... لدرجة أنه من المستحيل بناء قرار القبول على ذلك وحده. الجامعات الأمريكية تركز بشكل متزايد على القبول الشمولي؛ لذا فإن الدرجات واختبارات (SAT) ليست سوى جزء بسيط من شخصية الطالب الذي يريدون قبوله".
وتؤكد أن بناء الملف الشخصي أصبح هو العامل الحاسم والمميز.
يستجيب العديد من الطلاب المتفوقين في الإمارات للمنافسة عبر التسجيل في أكبر عدد ممكن من الأنشطة اللاصفية، لكن "نازية" تحذر من أن هذا النهج "المشتت" قد يأتي بنتائج عكسية.
وقالت: "إذا كنت تمارس التنس، والبيانو، وتتطوع في مستشفى، وتخطط لإنشاء مأوى لإنقاذ الحيوانات الأليفة، وتشارك في مسابقات المناظرة، فأنت تشتت نفسك"، مضيفة أن هذا يخلق "قصة مشتتة تبدو استعراضية أكثر من كونها تظهر عمقاً حقيقياً".
بدلاً من ذلك، تبحث الجامعات عن التوافق والأثر القابل للقياس. وأوضحت: "الأنشطة اللاصفية التي قمت بها يجب أن تدعم التخصص الذي تتقدم إليه. إنهم يريدون رؤية التأثير الملموس الذي أحدثته في المجال الذي تنوي دراسته".
على سبيل المثال، الطالب الذي ينوي دراسة الهندسة سيستفيد من مسابقات الروبوتات، أو التدريب العملي، أو المشاريع البحثية في هذا المجال أكثر من الأنشطة القصيرة غير المرتبطة به. فالعمق والاستمرارية والقيادة أهم بكثير من مجرد كمية الأنشطة.
بناء الملف الشخصي لا يقتصر فقط على ما يفعله الطلاب، بل على من يمكنه تزكيتهم.
قالت "نازية" إن العديد من الطلاب يلجؤون للمستشارين في الصف الحادي عشر وهم مستعدون للتقديم، ليكتشفوا أنهم لم يبنوا علاقات هادفة مع معلميهم أو موجهيهم. وأضافت: "عندما يحين وقت إعداد رسائل التوصية، يواجهون صعوبة حقيقية. إذا ذهبت فجأة إلى معلم وطلبت منه كتابة رسالة توصية ومنحته أسبوعين فقط، فلن يكون لها ذلك التأثير الكبير".
رسائل التوصية القوية تأتي من تفاعل مستمر. وأضافت: "نشجع الطلاب على بناء علاقات جيدة جداً مع موجهيهم، لأنهم هم من سيكتبون رسائل التوصية الخاصة بكم".
في جوهره، بناء الملف الشخصي يدور حول السرد أو "الرواية الشخصية".
قالت "نازية": "ما تخبر به هذه الأنشطة (التي تتجاوز الدرجات والـ SAT) الجامعة هو من أنت كشخص. ما هي قيمك؟ ماذا تعلمت؟ وكيف ستطبق ما تعلمته؟". وبدون هذا الأساس، غالباً ما يعاني الطلاب عند كتابة المقالات الشخصية. وأوضحت: "نجد طلاباً يقولون: أنا جيد جداً في الرياضيات وأحب ألعاب الفيديو. لا يمكنك كتابة مقالات كثيرة بهذا المحتوى"، مشددة على أن التجارب الهادفة لا يمكن صنعها في اللحظة الأخيرة: "إذا لم تخطط مسبقاً، فلن تتمكن من فعل ذلك في المرحلة النهائية".
وتصف طلبات التقديم الأمريكية بأنها "متعددة الطبقات"؛ حيث تمثل الدرجات حوالي 60% من الملف الشخصي، بينما تشكل الأنشطة اللاصفية والمقالات ورسائل التوصية الـ 40% المتبقية، وجميعها مرتبطة ببعضها البعض بشكل وثيق. وقالت: "مقالاتك ورسائل التوصية الخاصة بك تُبنى على أنشطتك اللاصفية. هناك طبقات فوق طبقات تروي قصتك وروايتك الخاصة".
بالنسبة للعائلات في الإمارات، التخطيط المبكر أمر حيوي. تنصح "نازية" الطلاب بالبدء في تحديد مجال تخصصهم المنشود في وقت مبكر مثل الصف التاسع.
وقالت: "يجب أن يكون لديك فكرة جيدة عن المجال الذي تنوي متابعته". أما بالنسبة لأولئك الذين لم يقرروا بعد، فيمكن أن تساعد الاختبارات النفسية، مشيرة إلى أن "الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام تظهر من خلال هذه الاختبارات".
حتى التطوع يجب أن يتماشى مع الاهتمامات الأكاديمية لخلق ملف شخصي متماسك.
أما نصيحتها الأكثر عملية فتتعلق بالعطلات المدرسية التي يُنظر إليها غالباً كفترة راحة. وقالت: "عطلة الشتاء وعطلة الصيف لا ينبغي أن تكون مجرد عطلة للاستجمام. هذا هو الوقت الذي يمكنك فيه فعل شيء حقيقي. يمكنك الاستجمام بمجرد قبولك في الجامعات".