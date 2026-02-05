حمدان بن محمد يُتوج "روبل ناجي" بلقب المعلمة العالمية

فازت فنانة هندية ومبتكرة اجتماعية ومعلمة ملهمة، نذرت حياتها لتمكين الأطفال في المجتمعات المهمشة، بجائزة "جيمس" للتعليم (Global Teacher Prize) والتي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي.

ووقع الاختيار على "روبل ناجي" من بين أكثر من 5,000 ترشيح وطلب من 139 دولة هذا العام. وجاء الإعلان في اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات، حيث قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، بتسليم الجائزة، بحضور صني فاركي، مؤسس مجموعة "جيمس" التعليمية ومؤسسة فاركي.