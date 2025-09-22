حماية لصحة الأبناء.. مدارس الإمارات تمنع توصيل الوجبات السريعة لغرس عادات صحية

أصبحت خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت ممنوعة في مدارس الإمارات، وذلك في إطار خطة أوسع من قِبل السلطات لتعزيز عادات الأكل الصحية بين الأطفال، بهدف ترسيخ أنماط التغذية السليمة على المدى الطويل.

عندما تواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع مجموعات مدرسية مختلفة، شاركت كيف يتم تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع.

وجبات مغذية ودعم فوري

أوضح نوفل أحمد، المؤسس والمدير الإداري لمجموعة "وودلم إديوكيشن"، النهج المتبع في مدارس المجموعة قائلاً: "لا نسمح للطلاب بطلب الطعام عبر الإنترنت، لأن مقصفنا مجهز بالكامل، ويتوافق مع معايير وزارة الصحة، ويوفر وجبات مغذية وعالية الجودة. وبفضل وفرة الإمدادات الغذائية، نتخلص من الحاجة إلى الطلبات الخارجية عبر الإنترنت."

وأكد أحمد أن رفاهية كل طفل هي في صميم كل ما يقومون به، وهذا يشمل طريقة اهتمام المؤسسات باحتياجات طلابها الغذائية.

وتابع: "لدينا سياسة بسيطة لكنها عطوفة لضمان عدم شعور أي طفل بالإهمال أو الجوع أثناء اليوم الدراسي. إذا نسي الطالب إحضار وجبته، يقوم موظفونا برحابة صدر بتوفير وجبة خفيفة أو وجبة صحية من المقصف ليشعر الطفل بالدعم. كما نرحب بأولياء الأمور لإحضار وجبات الغداء إلى مكتب الاستقبال، حيث يضمن فريقنا وصولها إلى الطفل بأمان ودون إزعاج."

وفي السياق نفسه، أصدرت إحدى مدارس مجموعة "جيمس للتعليم" مؤخرًا تعميمًا لأولياء الأمور يوضح الإجراءات الخاصة بتسليم الطعام، خاصة عندما ينسى الأطفال وجباتهم.

وشدد التعميم على أن سلامة الغذاء هي أولوية قصوى وأن جميع الإجراءات يجب أن تتوافق مع لوائح حماية الطفل، وتوجيهات هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبلدية دبي.

ويقول التعميم: "قبل تسليم الطعام، يُطلب منكم (أولياء الأمور) التوقيع على نموذج تعهد في مكتب الاستقبال. خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت (مثل طلبات، نون، إلخ) ممنوعة تمامًا. يجب على أولياء الأمور تسليم الطعام شخصيًا والتوقيع على نموذج التعهد."

وفي مدرسة "جيه إس إس الخاصة" بدبي، يتم التعامل مع الأطفال الذين ينسون وجباتهم دون تأخير. وقالت مديرة المدرسة، شيترا شارما: "يتم الاتصال بأولياء الأمور فورًا وسؤالهم عما إذا كانوا يفضلون أن يتلقى طفلهم وجبة مغذية من الكافتيريا أو الانتظار للحصول على الطعام من المنزل. إذا تم اختيار طعام الكافتيريا، تؤكد المدرسة القائمة مع أولياء الأمور لضمان توافقها مع المتطلبات الغذائية للطفل."

وشددت المدرسة أيضًا على بناء المسؤولية لدى الطلاب. وأوضحت شارما: "نحن نشجع طلابنا على تحمل مسؤولية تذكر وجباتهم. إنه جزء من غرس الاستقلالية والمسؤولية."

ابتكار في مدارس أبوظبي

أدخلت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK) قواعد جديدة في بداية العام الدراسي، تلزم المدارس بتشديد سياسات الغذاء الصحي، بما في ذلك حظر خدمات توصيل الطعام خلال ساعات الدراسة.

ومنذ ذلك الحين، اعتمدت بعض المدارس في العاصمة بروتوكول "لا طفل يُترك جائعًا".

وقال ديفيد فلينت، مدير مدرسة "ضيافة الدولية" في أبوظبي: "يتم إبلاغ أولياء الأمور على الفور، وبفضل نظام جديد للدفع غير النقدي مرتبط ببطاقة هوية كل طالب، يمكن للأطفال شراء وجبات صحية من مقهى المدرسة. يمكن لأولياء الأمور شحن البطاقة عن بعد، غالبًا قبل أوقات الوجبات، مما يضمن تجربة سلسة تسد الفجوة بين المنزل والمدرسة."

وأضاف فلينت: "الواجبات في المدرسة مصممة لتكون مغذية ومتوازنة، ومحددة بوضوح بخيارات نباتية وخالية من الغلوتين، وخالية من الأطعمة عالية السكر والدهون. المشروبات السكرية والأطعمة غير الصحية لا مكان لها في القائمة الأسبوعية. وبدلاً من ذلك، يتم تشجيع الأطفال على رؤية الأكل الصحي ليس فقط كعادة يومية إيجابية ولكن كجزء من تعليمهم الأوسع."