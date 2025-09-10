حماية التعليم في دبي : قواعد جديدة تنهي مسيرة المعلم وتمنعه من العمل

تعد الإدانات الجنائية، والانتهاكات الخطيرة لحماية الطفل، وسوء السلوك المهني الجسيم من بين الانتهاكات التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء خدمات موظفي قطاع التعليم في دبي وإلغاء تسجيلهم.

وقد تؤدي سلوكيات أخرى، مثل الاستخدام غير المناسب لوسائل التواصل الاجتماعي، أو الكذب المتكرر أو السلوك غير المهني، أو التصرفات غير الحساسة ثقافيًا، إلى إلغاء التسجيل أيضًا إذا كانت شديدة أو متكررة.

إلغاء التسجيل هو الإجراء الرسمي الذي تمنع بموجبه هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA) أي فرد من العمل في أي مؤسسة تعليمية خاصة. بمجرد إلغاء التسجيل، يُلغى إشعار التعيين الصادر عن الهيئة، ويُمنع من التقدم لأي وظيفة أو شغل أي منصب في المدارس أو مراكز الطفولة المبكرة أو الجامعات أو المعاهد الفنية أو مراكز التدريب المهني في الإمارة.

يُحدد الدليل الفني الجديد لشطب تسجيل الموظفين، الصادر يوم الأربعاء، إجراءات واضحة للمدارس ومقدمي الخدمات التعليمية لمعالجة المخالفات الجسيمة والانتهاكات المتكررة للمعايير المهنية. تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ فورًا، وتُطبق على جميع الموظفين المعتمدين من هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

ومن المتوقع أيضًا أن يتلقى جميع الموظفين تدريبًا منتظمًا حول الأخلاقيات والحماية والسلوك المهني، مما يعزز مسؤولية كل مؤسسة في الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وشاملة ومحترمة.

قالت الدكتورة آمنة المازمي، الرئيس التنفيذي للنمو والتطوير البشري في هيئة المعرفة والتنمية البشرية: "تمثل هذه الإرشادات الجديدة خطوةً هامةً نحو تهيئة بيئة مستقرة وداعمة للمعلمين والمجتمعات المدرسية، مع ضمان التزام جميع المعلمين بمعايير جودة عالية ومتسقة. ومن خلال تعزيز توقعات واضحة للتوظيف والسلوك والمساءلة، تدعم هذه الإرشادات قادة المدارس، وتحمي سلامة الطلاب، وتعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للتعليم المتميز والمواهب المتميزة. وكما ندعم طلابنا، يجب علينا أيضًا دعم المعلمين الذين يوجهونهم والاحتفاظ بهم".

أصبح الدليل الفني لإلغاء تسجيل الموظفين متاحًا الآن على موقع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومن المقرر عقد جلسات إحاطة لمساعدة المؤسسات على تنفيذ السياسة بشكل فعال.