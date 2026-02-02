حلول ذكية لمواجهة تحدي "سن القبول" في مدارس الإمارات

تعمل المدارس في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة على زيادة طاقتها الاستيعابية، لا سيما في مرحلتي الروضة الثانية (FS2) والصف الأول (Grade 1)، لتلبية الطلب المتزايد في أعقاب التغييرات التي طرأت على لوائح سن القبول المدرسي في الدولة.

تأتي هذه الخطوة، خاصة في دبي، في الوقت الذي يقوم فيه أولياء الأمور والمعلمون على حد سواء بإعادة ترتيب أوضاعهم بناءً على التوجيهات المعدلة الصادرة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) بشأن المواعيد النهائية لسن القبول.

وقد أفادت بعض العائلات بأن المدارس الشهيرة مكتملة العدد بالفعل، مما اضطرهم للبحث بشكل عاجل عن مقاعد بديلة. كما أثيرت مخاوف بشأن نقل الأطفال إلى مجموعات عمرية أكبر قبل أن يكونوا مستعدين من الناحية النمائية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في ديسمبر الماضي أنه يمكن للأطفال بدء مرحلة الروضة الأولى (FS1) في المنهج البريطاني إذا أتموا ثلاث سنوات بحلول 31 ديسمبر من عام القبول، بعدما كان الموعد النهائي السابق هو 31 أغسطس.

وتؤثر اللوائح الجديدة أيضاً على القبول في مراحل (FS2) والسنة الأولى (Year 1) والسنة الثانية (Year 2). وقد افترض الكثيرون أن هذه القواعد ستنطبق فقط على حالات القبول الجديدة وأن أولياء الأمور سيكون لهم رأي في تحديد المرحلة الدراسية لطفلهم. ومع ذلك، أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية الأسبوع الماضي توضيحاً إضافياً للمدارس، مما دفع البعض إلى إلغاء مقاعد كانت موعودة سابقاً في مرحلة (FS1) واقتراح تسجيل الأطفال في مرحلة (FS2) بدلاً من ذلك.

المدارس والأهالي يواجهون القواعد الجديدة

دفعت مواقف مماثلة المدارس في جميع أنحاء البلاد إلى التفكير في توسيع فصول (FS2) لاستيعاب التدفق الجديد. وفي هذا السياق، قالت مراح قدورة، مديرة مدرسة "وودلم" الأمريكية في عجمان: "مع تحديد السن الجديد، من المتوقع حدوث زيادة في الطلبات لمراحل الروضة الأولى والثانية والصف الأول. تخطط المدارس للالتحاق مسبقاً وتعطي الأولوية للمتقدمين الأوائل، مع التخطيط الدقيق لاستيعاب الطلاب الذين أصبحوا مؤهلين بموجب المعايير الجديدة. ورغم أن بعض الفصول، مثل الروضة الثانية والصف الأول، ممتلئة تقريباً، إلا أن المدارس تتخذ خطوات لزيادة المقاعد حيثما أمكن ذلك. ومع ذلك، تظل عوامل مثل سعة المبنى والحد الأقصى لحجم الفصل اعتبارات مهمة أثناء العمل على تلبية الطلب المتزايد".

كما أوضحت هيئة المعرفة بدبي أن الأطفال المولودين بين 1 سبتمبر و31 ديسمبر 2021، والذين لم يكونوا مؤهلين للعام الدراسي 2025-2026، يمكن تسجيلهم في مرحلة (FS2) أو السنة الأولى (Year 1) للعام الدراسي 2026-2027. وأكدت الهيئة التنفيذية أن "قرارات الالتحاق في المدارس الخاصة ستخضع لتقييم المدرسة لمدى جاهزية الطفل وتوافر المقاعد".

أهمية التواصل الواضح مع العائلات

سلط نيل هوبكن، مدير التعليم في "فورتيس إديوكيشن"، الضوء على أهمية التواصل الواضح مع الأسر، قائلاً: "لقد كنا نتواصل بشكل وثيق عبر شبكة مدارسنا مع أولياء الأمور الذين يقع أطفالهم ضمن الفئات العمرية المتأثرة، بالإضافة إلى الاستفسارات الجديدة، لشرح كيفية عمل توجيهات هيئة المعرفة المحدثة وما تعنيه بالنسبة للتسكين الفردي. لقد كانت مساعدة العائلات على فهم سبب تحديد التسكين بناءً على تاريخ الميلاد، وكيف يدعم ذلك تعلم الطفل ورفاهيته على المدى الطويل، أولوية رئيسية لنا".

وأضاف هوبكن أنه تم تنظيم لقاءات (جلسات قهوة) لأولياء الأمور في مدرستي "صن مارك" و"ريجنت" الدولية لطمأنة العائلات بشأن الالتحاق المبكر بمرحلة (FS2) وشرح الدعم المناسب للعمر المدمج في منهج السنوات الأولى. وأشار إلى أنه رغم ارتفاع الطلب، فإن "التوافر محدود، والمدارس توازن بعناية بين الطلب والحاجة إلى الحفاظ على أحجام الفصول المناسبة ونسب الموظفين وبيئات التعلم".

العمر وحده لا يحدد الجاهزية

بينما يتكيف قطاع التعليم الخاص في الإمارات مع هذه المتغيرات، تعمل المدارس لضمان عدم تأثير زيادة أعداد الملتحقين على جودة التعليم في السنوات الأولى. وقالت فاندانا غاندي، الرئيس التنفيذي ومؤسس حضانات "بريتيش أورتشارد" ومركز تدريب المعلمين: "من منظور السنوات الأولى، من المهم إدراك أن ليس كل الأطفال الذين يستوفون معايير السن الجديدة قد يكونون مستعدين نمائياً لمرحلة (FS2). سيستفيد الأطفال من وقت إضافي ودعم مستهدف لتعزيز التنظيم العاطفي والاستقلالية والجاهزية للتعلم قبل الانتقال إلى بيئة أكثر رسمية. وهذه مسؤولية تقع على عاتق أولياء الأمور والمعلمين".

وأضافت غاندي أن مركزها يقدم أيضاً "برنامج جاهزية معزز" مصمم لدعم كل طفل قد يحتاج إلى استعداد إضافي خلال هذه المرحلة الانتقالية.