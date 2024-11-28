حلم الطب يتحقق لطلاب فلسطينيين وأوكرانيين بفضل الإمارات

وفيما تتطلع أمينة إلى التخصص في طب الأعصاب، تغمرها مشاعر الامتنان. وقالت: "لم تكتفِ دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير التعليم لي، بل منحتني فرصة ثانية للحياة. هدفي الآن هو المساهمة في تطوير الرعاية الصحية على مستوى العالم، مع دعم أوكرانيا وفلسطين بأي طريقة ممكنة، سواء من خلال الاستشارات عن بُعد، أو البحث العلمي، أو توجيه المهنيين الشباب".