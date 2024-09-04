حظر الهواتف المحمولة في مدارس إماراتية

في الإمارات، خاصة في دبي، قامت العديد من المدارس بتطبيق سياسات صارمة بشأن استخدام الهواتف المحمولة.

وقالت "ليزا جونسون"، مديرة الأكاديمية الأمريكية للبنات في دبي، في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز": "لدينا سياسة صارمة بشأن الهواتف المحمولة. في حين يُسمح للطلاب بحمل الهواتف، إلا أنه لا يُسمح لهم باستخدامها في الفصل دون إذن صريح من المعلم."